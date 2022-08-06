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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 кві, 2025 20:04
Water
Дякую. Думаю в липні глянути вживу.
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Hotab
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:27
Hotab читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 22:11
Water написав:Hotab
читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.
Я чесно кажучи не зовсім розумію що за озеро і про що мова. ))
Це про Ульцинь? Там є якесь озеро з сіллю?)
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Додано: Суб 26 кві, 2025 23:12
Hotab написав: Water написав:Hotab
читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.
Я чесно кажучи не зовсім розумію що за озеро і про що мова. ))
Це про Ульцинь? Там є якесь озеро з сіллю?)
Тебе ж це питання цікавить, 2 хвилини на пошуки та швидкий перегляд гугл мапи.
Схоже зараз закинутий видобуток.
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Water
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Додано: Нед 27 кві, 2025 11:25
Hotab написав: gonchik74 написав:
Чорногорія - це країна з величезною кількістю недобудов. Там пишуть про готовність на березень 25-го. А по фото гола коробка. Я б брав в Чорногорії лише готове. В сусідній Хорватії, наприклад, стандартна схема інвестування в будову наступна: 10% на котловані, далі 35% коли стоять стіни, далі ще 35% коли стоять вікна і закінчений фасад. Решта в момент заселення. Від фірми до фірми може на пару відсотків відрізнятись, але загальна ситуація така .
Дякую за конструктивну відповідь,
Ріели активно зараз напарюють село-селом Ulcinj (Ульцинь)
Начебто там парламент країни прийняв рішення надати землю потужному інвестору з ОАЕ, і там будуть будувати «рай на землі». Природні умови там і зараз райські, але нема інфраструктури. Хтось щось чув про це?
Зараз там дикі місця, по суті. Близькість Албанії (найпівденніша локація Монтенегро) , не знаю плюс це чи мінус.
Рішення 22-го квітня прийнято. Прте є і протести, бо земля заповідна.
Пошукайте відео про закинуті проєкти в Чорногорії. Там все так починається. Закордонний інвестор, райдужні перспективи. Потім приходять місцеві комарницькі і кажуть, що те не так і це не сяк, треба доплатити. Звісно, потужні пацики з еміратів можуть нагнути не одне Монтенегро, якщо вони насправді є, і якщо таки потужні..
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gonchik74
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Додано: Нед 27 кві, 2025 12:27
gonchik74
Ну саме цей інвестор дійсно пуповий. Кілька реалізованих грандіозних проектів в різних країнах.
Проте мати на увазі можливість заморозки звісно треба.
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Hotab
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Додано: Вів 29 кві, 2025 09:15
Черногория, особенно в районе дурмитора и каньонов- лучшее, что я видел в жизни.
Интересно, какова цель приобретения? Для себя?
Если под сдачу, очень короткий сезон
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