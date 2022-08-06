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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1021102210231024
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:04

Water
Дякую. Думаю в липні глянути вживу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:27

Hotab читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 22:11

  Water написав:Hotab читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.

Я чесно кажучи не зовсім розумію що за озеро і про що мова. ))
Це про Ульцинь? Там є якесь озеро з сіллю?)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 23:12

  Hotab написав:
  Water написав:Hotab читав шо отой видобуток сілі, то раніше було озеро з комарями, потім хтось(є декілька версій) прорив канал Порт Мілєна, затопив це озеро морською водою і комарів стало менше, але наскільки менше? Бо читав шо саме там вони зустрічаються. Ще читав шо це озеро колись було переповнене дощами і воно затопило увесь пляж.

Я чесно кажучи не зовсім розумію що за озеро і про що мова. ))
Це про Ульцинь? Там є якесь озеро з сіллю?)

Тебе ж це питання цікавить, 2 хвилини на пошуки та швидкий перегляд гугл мапи.
Схоже зараз закинутий видобуток.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:25

  Hotab написав:
  gonchik74 написав:
  Hotab написав:Як вам варіант?
Тре брати?

https://t.me/the_property_me/50602

Чорногорія - це країна з величезною кількістю недобудов. Там пишуть про готовність на березень 25-го. А по фото гола коробка. Я б брав в Чорногорії лише готове. В сусідній Хорватії, наприклад, стандартна схема інвестування в будову наступна: 10% на котловані, далі 35% коли стоять стіни, далі ще 35% коли стоять вікна і закінчений фасад. Решта в момент заселення. Від фірми до фірми може на пару відсотків відрізнятись, але загальна ситуація така .

Дякую за конструктивну відповідь,

Ріели активно зараз напарюють село-селом Ulcinj (Ульцинь)
Начебто там парламент країни прийняв рішення надати землю потужному інвестору з ОАЕ, і там будуть будувати «рай на землі». Природні умови там і зараз райські, але нема інфраструктури. Хтось щось чув про це?
Зараз там дикі місця, по суті. Близькість Албанії (найпівденніша локація Монтенегро) , не знаю плюс це чи мінус.
Рішення 22-го квітня прийнято. Прте є і протести, бо земля заповідна.

Пошукайте відео про закинуті проєкти в Чорногорії. Там все так починається. Закордонний інвестор, райдужні перспективи. Потім приходять місцеві комарницькі і кажуть, що те не так і це не сяк, треба доплатити. Звісно, потужні пацики з еміратів можуть нагнути не одне Монтенегро, якщо вони насправді є, і якщо таки потужні..
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 12:27

gonchik74
Ну саме цей інвестор дійсно пуповий. Кілька реалізованих грандіозних проектів в різних країнах.
Проте мати на увазі можливість заморозки звісно треба.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 09:15

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Черногория, особенно в районе дурмитора и каньонов- лучшее, что я видел в жизни.
Интересно, какова цель приобретения? Для себя?
Если под сдачу, очень короткий сезон
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Hotab написав:Проте мати на увазі можливість заморозки звісно треба.


Я не дуже тут помощник, але до питань бетона напишу.
Що основне в єміграції це документи, і бажано читати що планують, це якщо для себе звичайно. Ось поляки піднімають рівень знання польського, зараз ні але через 3роки вже 99% буде б2. і тому інеше)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:32

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Купівля нерухомості у Польщі
Ірина_
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