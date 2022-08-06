Додано: Суб 03 тра, 2025 13:07

Нерухомість Франції: що купують люди?В ці дня супроводжую делегацію наших Українців, які прилетіли у Францію та Іспанію для зустрічі з українською діаспорою цих країн.Серед питань був диспут вчора про те, де краще купувати житло: в США чи у Франції.Оскільки купка збоченців з форуму вже 7 років поспіль нагороджують мене почесною посадою «Головний рієлтор курортів Середземного моря», я подумав: чого би мені сьогодні і не побути справді рієлтором - наприклад - нерухомості Франції? Зароблю мішок грошей та підкину збоченцям на картоплю.Нагода вийшла така:- виставлено на продаж маєток на півдні Франції, Гасконія. Місця, повʼязані із ДʼАртаньяном: тут він народився та жив і описано в романах події саме в цих місцях.Я нарахував близько 20 панянок, які були прапраправнучками тих панянок, яких молодий дʼАртаньян зігрівав холодними ночами.Навіть сьогодні ввечері в соборі 17-го сторіччя відбудуться збори тих панянок, де будуть співати пісні «Ти ж мене підманув…»Так ось: “Open house”. Кожен вільно може прийти та помацати руками маєток.Що я вам скажу?1. Маєток виглядає зовні привабливо, це класичний дуже великий двоповерховий будинок заможної людини у Франції.2. Дуже охайна територія приватного парку. Парк площею в 50 соток. На території власне озеро (ква кали жабки), плавальний басейн, дуже красивий басейн з фонтаном (стильний), неймовірно гарно доглянутий газон.Я не впевнений, але тут так прийнято що до такого маєтку додається або 2-3 га приватного лісу, або декілька га ланів під здачу в оренду (вирощують соняшник та кукурудзу).3. Будинок двоповерховий і складається з двох обʼємів та ще флігеля.На другому поверсі приватні апартаменти.На першому поверсі в нежитловій частині велетенський гараж - майстерня досить охайний з купою шаф та інструменту для спеціаліста (навіть зварювальний апарат). Тут де - трактор-газонокосилка Джон Діір - новий и галаю досить дорогий (орієнтовно 3 500€).4. Перший поверх житлової частини: гігантські приміщення - тут і салон, і кухня.Інтерʼєри автентичні: камінь деревʼяні балки. На підлозі - величезні природні плити від часу відполіровані.Звісно, все це автентичне на любителя.Чесно кажучі мого досвіду тимчасового рієлтора не вистачило, щоби кчюяаити того, хто це купить.5. Призначення флігеля я не зрозумів, бо він виглядає як житловий, але на вікнах та дверях - решітки. Гадаю, власники тримали величезних собак. Я їх не бачив, але думаю, що так.6. Нижче цього маєтку на перехресті є старовинна церква мабуть 17-го сторіччя. Ціла охайна, закрита, є телефон для виклика священника, якщо треба замолювати гріхи.Але околиці в цьому сенсі чудові: ліси та лани і немає ніяких сусідів.7. Продавці: подружня пара, їм років по 55-60. Видно, що є онук - багато іграшок для хлопця.Цей маєток продається за 650 000€. Вже отримано 2 реальні пропозиції. Вірогідність продажу: 99%.Я спеціально спитав: куди переїдуть власники в разі продажу?Не приховували: «В кінець Франции, в Верхнюю Савойю» (à l'autre bout de la France en Haute-Savoie).До найближчого великого міста та пулу супермаркетів на авто 15-20 хвилин.Що я можу заробити, якщо виправдається прогноз тічки збоченців?- комісійні від Продавця в сумі (тут саме так): 650000*8%=52 000€.- нотаріус отримає від Покупця стандартну плату в сумі 15 000€.Так, треба подумати… хоча що тут думати…Треба брати 52 000€.Блін, прогавив я все життя: гроші рієлторам - виходить - падають просто з неба і реально ні за що…На фото: купа бажаючих помацати маєток.Праворуч: Продавець.P.S. Доя довідки: звичайна ціна звичайного охайного будинка з присадібною ділянкою в цьому регіоні - від 240 000 до 540 000€.Зараз є один майже палац - 12 спалень - за 945 000€.