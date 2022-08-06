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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1022102310241025
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:07

Нерухомість Франції: що купують люди?

В ці дня супроводжую делегацію наших Українців, які прилетіли у Францію та Іспанію для зустрічі з українською діаспорою цих країн.

Серед питань був диспут вчора про те, де краще купувати житло: в США чи у Франції.

Оскільки купка збоченців з форуму вже 7 років поспіль нагороджують мене почесною посадою «Головний рієлтор курортів Середземного моря», я подумав: чого би мені сьогодні і не побути справді рієлтором - наприклад - нерухомості Франції? Зароблю мішок грошей та підкину збоченцям на картоплю.

Нагода вийшла така:
- виставлено на продаж маєток на півдні Франції, Гасконія. Місця, повʼязані із ДʼАртаньяном: тут він народився та жив і описано в романах події саме в цих місцях.
Я нарахував близько 20 панянок, які були прапраправнучками тих панянок, яких молодий дʼАртаньян зігрівав холодними ночами.
Навіть сьогодні ввечері в соборі 17-го сторіччя відбудуться збори тих панянок, де будуть співати пісні «Ти ж мене підманув…»

Так ось: “Open house”. Кожен вільно може прийти та помацати руками маєток.

Що я вам скажу?
1. Маєток виглядає зовні привабливо, це класичний дуже великий двоповерховий будинок заможної людини у Франції.
Зображення

2. Дуже охайна територія приватного парку. Парк площею в 50 соток. На території власне озеро (ква кали жабки), плавальний басейн, дуже красивий басейн з фонтаном (стильний), неймовірно гарно доглянутий газон.
Я не впевнений, але тут так прийнято що до такого маєтку додається або 2-3 га приватного лісу, або декілька га ланів під здачу в оренду (вирощують соняшник та кукурудзу).

3. Будинок двоповерховий і складається з двох обʼємів та ще флігеля.
На другому поверсі приватні апартаменти.
На першому поверсі в нежитловій частині велетенський гараж - майстерня досить охайний з купою шаф та інструменту для спеціаліста (навіть зварювальний апарат). Тут де - трактор-газонокосилка Джон Діір - новий и галаю досить дорогий (орієнтовно 3 500€).

4. Перший поверх житлової частини: гігантські приміщення - тут і салон, і кухня.
Інтерʼєри автентичні: камінь деревʼяні балки. На підлозі - величезні природні плити від часу відполіровані.
Звісно, все це автентичне на любителя.
Зображення
Чесно кажучі мого досвіду тимчасового рієлтора не вистачило, щоби кчюяаити того, хто це купить.

5. Призначення флігеля я не зрозумів, бо він виглядає як житловий, але на вікнах та дверях - решітки. Гадаю, власники тримали величезних собак. Я їх не бачив, але думаю, що так.

6. Нижче цього маєтку на перехресті є старовинна церква мабуть 17-го сторіччя. Ціла охайна, закрита, є телефон для виклика священника, якщо треба замолювати гріхи.
Але околиці в цьому сенсі чудові: ліси та лани і немає ніяких сусідів.

7. Продавці: подружня пара, їм років по 55-60. Видно, що є онук - багато іграшок для хлопця.
Цей маєток продається за 650 000€. Вже отримано 2 реальні пропозиції. Вірогідність продажу: 99%.

Я спеціально спитав: куди переїдуть власники в разі продажу?
Не приховували: «В кінець Франции, в Верхнюю Савойю» (à l'autre bout de la France en Haute-Savoie).

До найближчого великого міста та пулу супермаркетів на авто 15-20 хвилин.

Що я можу заробити, якщо виправдається прогноз тічки збоченців?
- комісійні від Продавця в сумі (тут саме так): 650000*8%=52 000€.
- нотаріус отримає від Покупця стандартну плату в сумі 15 000€.

Так, треба подумати… хоча що тут думати…
Треба брати 52 000€.
Блін, прогавив я все життя: гроші рієлторам - виходить - падають просто з неба і реально ні за що…
На фото: купа бажаючих помацати маєток.
Праворуч: Продавець.
Зображення

P.S. Доя довідки: звичайна ціна звичайного охайного будинка з присадібною ділянкою в цьому регіоні - від 240 000 до 540 000€.
Зараз є один майже палац - 12 спалень - за 945 000€.
akurt
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