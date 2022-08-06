RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1022102310241025
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:07

Нерухомість Франції: що купують люди?

В ці дня супроводжую делегацію наших Українців, які прилетіли у Францію та Іспанію для зустрічі з українською діаспорою цих країн.

Серед питань був диспут вчора про те, де краще купувати житло: в США чи у Франції.


Нагода вийшла така:
- виставлено на продаж маєток на півдні Франції, Гасконія. Місця, повʼязані із ДʼАртаньяном: тут він народився та жив і описано в романах події саме в цих місцях.
Я нарахував близько 20 панянок, які були прапраправнучками тих панянок, яких молодий дʼАртаньян зігрівав холодними ночами.
Навіть сьогодні ввечері в соборі 17-го сторіччя відбудуться збори тих панянок, де будуть співати пісні «Ти ж мене підманув…»

Так ось: “Open house”. Кожен вільно може прийти та помацати руками маєток.

Що я вам скажу?
1. Маєток виглядає зовні привабливо, це класичний дуже великий двоповерховий будинок заможної людини у Франції.
Зображення

2. Дуже охайна територія приватного парку. Парк площею в 50 соток. На території власне озеро (ква кали жабки), плавальний басейн, дуже красивий басейн з фонтаном (стильний), неймовірно гарно доглянутий газон.
Я не впевнений, але тут так прийнято що до такого маєтку додається або 2-3 га приватного лісу, або декілька га ланів під здачу в оренду (вирощують соняшник та кукурудзу).

3. Будинок двоповерховий і складається з двох обʼємів та ще флігеля.
На другому поверсі приватні апартаменти.
На першому поверсі в нежитловій частині велетенський гараж - майстерня досить охайний з купою шаф та інструменту для спеціаліста (навіть зварювальний апарат). Тут де - трактор-газонокосилка Джон Діір - новий и галаю досить дорогий (орієнтовно 3 500€).

4. Перший поверх житлової частини: гігантські приміщення - тут і салон, і кухня.
Інтерʼєри автентичні: камінь деревʼяні балки. На підлозі - величезні природні плити від часу відполіровані.
Звісно, все це автентичне на любителя.
Зображення
Чесно кажучі мого досвіду тимчасового рієлтора не вистачило, щоби кчюяаити того, хто це купить.

5. Призначення флігеля я не зрозумів, бо він виглядає як житловий, але на вікнах та дверях - решітки. Гадаю, власники тримали величезних собак. Я їх не бачив, але думаю, що так.

6. Нижче цього маєтку на перехресті є старовинна церква мабуть 17-го сторіччя. Ціла охайна, закрита, є телефон для виклика священника, якщо треба замолювати гріхи.
Але околиці в цьому сенсі чудові: ліси та лани і немає ніяких сусідів.

7. Продавці: подружня пара, їм років по 55-60. Видно, що є онук - багато іграшок для хлопця.
Цей маєток продається за 650 000€. Вже отримано 2 реальні пропозиції. Вірогідність продажу: 99%.

Я спеціально спитав: куди переїдуть власники в разі продажу?
Не приховували: «В кінець Франции, в Верхнюю Савойю» (à l'autre bout de la France en Haute-Savoie).

До найближчого великого міста та пулу супермаркетів на авто 15-20 хвилин.

Що я можу заробити, якщо виправдається прогноз тічки збоченців?
- комісійні від Продавця в сумі (тут саме так): 650000*8%=52 000€.
- нотаріус отримає від Покупця стандартну плату в сумі 15 000€.

Так, треба подумати… хоча що тут думати…
Треба брати 52 000€.
Блін, прогавив я все життя: гроші рієлторам - виходить - падають просто з неба і реально ні за що…
На фото: купа бажаючих помацати маєток.
Праворуч: Продавець.
Зображення

P.S. Доя довідки: звичайна ціна звичайного охайного будинка з присадібною ділянкою в цьому регіоні - від 240 000 до 540 000€.
Зараз є один майже палац - 12 спалень - за 945 000€.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10894
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3960 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 10:54

Нерухомість Туреччини: пожвавлення?

Через декілька днів Інститут статистики Туреччини оприлюднить дані про продаж квартир іноземцям за квітень 2025 року.
В мене враження, що після "просадки" квітня 2024 - лютого 2025 року почалося пожвавлення на ринку оренди квартир та продажу квартир.
Все більше українців обирають для прожиття Анталію та Аланію.

Туреччина змінює правила гри на ринку нерухомості!
🏠 З 1 травня 2025 року збори за оформлення купівлі житла зросли.

Що нового?
При оформленні TAPU (право власності) в Державному кадастровому центрі (це виключна прерогатива держави - ніяких адвокатів, юристів та нотаріусів):
• 🇹🇷 Громадяни Туреччини: було 3549 TL ➡️ стало 5324 TL (приблизно 138$).
• 🌍 Угоди з іноземцями: було 5 543 TL ➡️ стало 16 629 TL (приблизно 430$).
• 🌐 Угоди між іноземцями: до 39 000 TL (приблизно 1000$).

Не думаю, що такі збільшені платежі впливають суттєво на рішення інвесторів: нерухомість Туреччини залишається привабливою, незважаючи на певне зростання цін на юридичне оформлення.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10894
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3960 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:14

  fox767676 написав:Так, на 2 країни.
Замість того щоб покращувати власні житлові умови в Україні, багато хто буде купляти "бекап" за її межами.
Я поки виводжу в револют

З того часу, як Ви рекламували Трієст, за моїми спостереженнями по subito, квадратний метр в ньому додав відсотків тридцять.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 990
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:23

gonchik74

То були довго-довгострокові плани на межі з мріею.
Чорногорія вже випала з обойми планів ((
На горизонті залишаються ( і наближаються) Туреччина з Болгаріею
Хоча там теж росте, принаймні Болгарія
Знаю що не фонтан, але як демісезонна дача та бекап норм.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3671
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:48

  fox767676 написав:gonchik74

То були довго-довгострокові плани на межі з мріею.
Чорногорія вже випала з обойми планів ((
На горизонті залишаються ( і наближаються) Туреччина з Болгаріею
Хоча там теж росте, принаймні Болгарія
Знаю що не фонтан, але як демісезонна дача та бекап норм.

Чому випала монтенегра?
Турція зараз стрьомно.
Hotab
 
Повідомлень: 15231
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:51

Hotab

Тому що за дворічну історію спостережень зробила ~ x2
Бюджет мій на Болгарію/турцію 70куе, Чорногорія 100. Але майже нічого нема вже там по 100. Через півроку ще +30% Щось ніяк не дожену їх зростання
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3671
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:15

  fox767676 написав:Hotab

Тому що за дворічну історію спостережень зробила ~ x2
Бюджет мій на Болгарію/турцію 70куе, Чорногорія 100. Але майже нічого нема вже там по 100. Через півроку ще +30% Щось ніяк не дожену їх зростання

Я бачив цілком притомні ванбедруми з цінником 120-140 і квадратурою 45, за які треба було заплатити 10% і ходити збирати приблизно рік наступні 30%, коли зведуть стіни, далі ще рік і 30%, і це не чорногорське кидалово, а видова Макарська. Це я веду до того, що коли на місці мацаєш варіанти, то не такий страшний той вовк. І поїзд не пішов, а зафіксований.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 990
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 15:35

Вектор руху грошей українців: Туреччина.

Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані продажу квартир іноземцям за квітень 2025 року.
Декілька днів тому я оприлюднив свій прогноз - заснований на спілкуванні з українською діаспорою, а НЕ на гаданні на кавовій гущині: українці ДИВЛЯТЬСЯ В БІК ТУРЕЧЧИНИ.
Якщо говорити відверто або навіть цинічно: найнебезпечніша на цей день країна в світі.

1. Продажі житла по всій Туреччині зросли на 56,6% у квітні порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, досягнувши 118 359 квартир/будинків. Містами з найбільшою кількістю продажів квартир/будинків були Стамбул (18 645), Анкара (10 889) та Ізмір (7 014).

2. Продажі квартир/будинків іноземцям зросли на 13,2% у квітні порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, досягнувши 1 440. Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла у квітні становила 1,2%. Містами з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям були Стамбул (529), Анталія (497) та Мерсін (117).

3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Зображення

Українці - місце 3. Ну якщо і на Євробаченні посядуть таке ж місце або вище - то взагалі супер.
Джерело: www.tuik.gov.tr

ВДАЛИХ ІНВЕСТИЦІЙ!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10894
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3960 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 08:31

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вісті з полів: В Варшаві костел побудує ЖК з підземним паркінгом.
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7 ... azeni.html
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9934
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1436 раз.
Подякували: 1849 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 11:03

Тем временем средние цены сделок в Кракове в I квартале 2025 года выросли на 6.6%/10.6% (первичка/вторичка) по сравнению с I кварталом 2024. Обвал, который прогнозировали некоторые участники ветки, не случился. При этом цены в объявлениях таки идут вниз.
https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3652
З нами з: 26.02.18
Подякував: 700 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1022102310241025
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2529, 2530, 2531
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25307 16971386
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 тра, 2025 13:20
Vadim_
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1044, 1045, 1046
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10450 6477681
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 тра, 2025 12:32
Модератор
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 386599
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4097)
27.05.2025 13:13
Ринок ОВДП (8631)
27.05.2025 12:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.