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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1024102510261027>
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:23

  Gastarbaiter написав:Тем временем средние цены сделок в Кракове в I квартале 2025 года выросли на 6.6%/10.6% (первичка/вторичка) по сравнению с I кварталом 2024. Обвал, который прогнозировали некоторые участники ветки, не случился. При этом цены в объявлениях таки идут вниз.
https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w

Оголошення що моніторю по деяким районам сповзли за рік з 18-20 до 15,5-17 тис. Але загалом якщо виграє кандидат від ультра-правих, то можливо тема купівлі житла в Польщі для багатьох українців стане взагалі неактуальною. Деякі знайомі вже звалили.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:29

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Тем временем средние цены сделок в Кракове в I квартале 2025 года выросли на 6.6%/10.6% (первичка/вторичка) по сравнению с I кварталом 2024. Обвал, который прогнозировали некоторые участники ветки, не случился. При этом цены в объявлениях таки идут вниз.
https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w

Оголошення що моніторю по деяким районам сповзли за рік з 18-20 до 15,5-17 тис. Але загалом якщо виграє кандидат від ультра-правих, то можливо тема купівлі житла в Польщі для багатьох українців стане взагалі неактуальною. Деякі знайомі вже звалили.

Там і без ультраправих, новий закон про іноземців багатьох відправив в пошуки кращих місць.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Продавать квітки?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:38

  Бетон написав:Продавать квітки?

А тобі яка біда? Чи ти паспорт польський хотів?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:03

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:Продавать квітки?

А тобі яка біда? Чи ти паспорт польський хотів?

Стоїть грузом, все одно я їх не побачу. А так хоч гроші пришлють в Київ
Їх можна потратить на девок и вино
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В Польшу зараз ще потік студентів стане поменше, прийняли закон про те що обовʼязково мати сертифікат В2 при вступі, раніше було постіше з цим.
Ana
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:17

  Ana написав:В Польшу зараз ще потік студентів стане поменше, прийняли закон про те що обовʼязково мати сертифікат В2 при вступі, раніше було постіше з цим.

Не b2, а b1. А це різні рівні. У мене дружина b1, і вона практично не говорить, навіть трубку не бере)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:20

  gonchik74 написав:
  Ana написав:В Польшу зараз ще потік студентів стане поменше, прийняли закон про те що обовʼязково мати сертифікат В2 при вступі, раніше було постіше з цим.

Не b2, а b1. А це різні рівні. У мене дружина b1, і вона практично не говорить, навіть трубку не бере)

В вузи в2 тепер потрібен. В1 це тепер обовʼязково при вступі в поліціальні школи.
Ana
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:30

  Ana написав:
  gonchik74 написав:
  Ana написав:В Польшу зараз ще потік студентів стане поменше, прийняли закон про те що обовʼязково мати сертифікат В2 при вступі, раніше було постіше з цим.

Не b2, а b1. А це різні рівні. У мене дружина b1, і вона практично не говорить, навіть трубку не бере)

В вузи в2 тепер потрібен. В1 це тепер обовʼязково при вступі в поліціальні школи.

Перепрошую. Думав, що Ви про поліціальні.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:58

  gonchik74 написав:
  Ana написав:В Польшу зараз ще потік студентів стане поменше, прийняли закон про те що обовʼязково мати сертифікат В2 при вступі, раніше було постіше з цим.

Не b2, а b1. А це різні рівні. У мене дружина b1, і вона практично не говорить, навіть трубку не бере)

Так вона має державний сертифікат В1 чи просто пройшла рандомний тест в інтернеті?
BIGor
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