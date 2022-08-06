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Gastarbaiter написав:Тем временем средние цены сделок в Кракове в I квартале 2025 года выросли на 6.6%/10.6% (первичка/вторичка) по сравнению с I кварталом 2024. Обвал, который прогнозировали некоторые участники ветки, не случился. При этом цены в объявлениях таки идут вниз. https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w
Оголошення що моніторю по деяким районам сповзли за рік з 18-20 до 15,5-17 тис. Але загалом якщо виграє кандидат від ультра-правих, то можливо тема купівлі житла в Польщі для багатьох українців стане взагалі неактуальною. Деякі знайомі вже звалили.
Gastarbaiter написав:Тем временем средние цены сделок в Кракове в I квартале 2025 года выросли на 6.6%/10.6% (первичка/вторичка) по сравнению с I кварталом 2024. Обвал, который прогнозировали некоторые участники ветки, не случился. При этом цены в объявлениях таки идут вниз. https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w
Оголошення що моніторю по деяким районам сповзли за рік з 18-20 до 15,5-17 тис. Але загалом якщо виграє кандидат від ультра-правих, то можливо тема купівлі житла в Польщі для багатьох українців стане взагалі неактуальною. Деякі знайомі вже звалили.
Там і без ультраправих, новий закон про іноземців багатьох відправив в пошуки кращих місць.