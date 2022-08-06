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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 тра, 2025 16:40
gonchik74 написав: Ana написав:
В Польшу зараз ще потік студентів стане поменше, прийняли закон про те що обовʼязково мати сертифікат В2 при вступі, раніше було постіше з цим.
Не b2, а b1. А це різні рівні. У мене дружина b1, і вона практично не говорить, навіть трубку не бере)
Та ну, загалом b1 має вистачати на більшість побутових і робочих задач, принаймні для англійської так, не думаю, що польською геть інша градація.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 16:42
Faceless написав: gonchik74 написав: Ana написав:
В Польшу зараз ще потік студентів стане поменше, прийняли закон про те що обовʼязково мати сертифікат В2 при вступі, раніше було постіше з цим.
Не b2, а b1. А це різні рівні. У мене дружина b1, і вона практично не говорить, навіть трубку не бере)
Та ну, загалом b1 має вистачати на більшість побутових і робочих задач, принаймні для англійської так, не думаю, що польською геть інша градація.
Там більше синдром відмінниці і невпевненість спрацьовує.
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gonchik74
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