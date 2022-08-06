Та ну, загалом b1 має вистачати на більшість побутових і робочих задач, принаймні для англійської так, не думаю, що польською геть інша градація.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 16:40
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Та ну, загалом b1 має вистачати на більшість побутових і робочих задач, принаймні для англійської так, не думаю, що польською геть інша градація.
Додано: Вів 27 тра, 2025 16:42
Там більше синдром відмінниці і невпевненість спрацьовує.
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:17
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Продавать или нет недвигу в Польше? Или пусть побудет??, неизвестно, что с Украиной будет ?
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:52
Бетон
Та с Украиной уже как раз известно, это Польша под вопросом. Продавать и двигаться западнее бывшего "железного занавеса ", а лучше на американский континент
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