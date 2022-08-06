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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 тра, 2025 16:40
gonchik74 написав: Ana написав:
В Польшу зараз ще потік студентів стане поменше, прийняли закон про те що обовʼязково мати сертифікат В2 при вступі, раніше було постіше з цим.
Не b2, а b1. А це різні рівні. У мене дружина b1, і вона практично не говорить, навіть трубку не бере)
Та ну, загалом b1 має вистачати на більшість побутових і робочих задач, принаймні для англійської так, не думаю, що польською геть інша градація.
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Faceless
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Додано: Вів 27 тра, 2025 16:42
Faceless написав: gonchik74 написав: Ana написав:
В Польшу зараз ще потік студентів стане поменше, прийняли закон про те що обовʼязково мати сертифікат В2 при вступі, раніше було постіше з цим.
Не b2, а b1. А це різні рівні. У мене дружина b1, і вона практично не говорить, навіть трубку не бере)
Та ну, загалом b1 має вистачати на більшість побутових і робочих задач, принаймні для англійської так, не думаю, що польською геть інша градація.
Там більше синдром відмінниці і невпевненість спрацьовує.
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gonchik74
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Додано: Вів 27 тра, 2025 21:17
Продавать или нет недвигу в Польше? Или пусть побудет??, неизвестно, что с Украиной будет ?
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Бетон
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Додано: Вів 27 тра, 2025 21:52
Бетон
Та с Украиной уже как раз известно, это Польша под вопросом. Продавать и двигаться западнее бывшего "железного занавеса ", а лучше на американский континент
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fox767676
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Додано: Вів 27 тра, 2025 22:04
Бетон написав:
Продавать или нет недвигу в Польше? Или пусть побудет??, неизвестно, что с Украиной будет ?
Польща не маленька , якщо ближче до Німеччини це одне , а ближче до білорусії це інше
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yama
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Додано: Вів 27 тра, 2025 22:16
Бетон написав:
Продавать или нет недвигу в Польше? Или пусть побудет??, неизвестно, что с Украиной будет ?
Не продавать. Это чистые, белые, легальные деньги в европейской юрисдикции, плюс пассивный доход приносят насколько я помню.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 23:21
fox767676 написав:Бетон
Та с Украиной уже как раз известно, это Польша под вопросом. Продавать и двигаться западнее бывшего "железного занавеса ", а лучше на американский континент
З Польщою краще дивитися на результати виборів - якщо виграють праві ультра-націоналісти - то краще муватися західніше, бо буде ситуація як з Орбаном.
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