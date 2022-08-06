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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1024102510261027
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 16:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

gonchik74 написав:
  Ana написав:В Польшу зараз ще потік студентів стане поменше, прийняли закон про те що обовʼязково мати сертифікат В2 при вступі, раніше було постіше з цим.

Не b2, а b1. А це різні рівні. У мене дружина b1, і вона практично не говорить, навіть трубку не бере)
Та ну, загалом b1 має вистачати на більшість побутових і робочих задач, принаймні для англійської так, не думаю, що польською геть інша градація.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 16:42

  Faceless написав:
gonchik74 написав:
  Ana написав:В Польшу зараз ще потік студентів стане поменше, прийняли закон про те що обовʼязково мати сертифікат В2 при вступі, раніше було постіше з цим.

Не b2, а b1. А це різні рівні. У мене дружина b1, і вона практично не говорить, навіть трубку не бере)
Та ну, загалом b1 має вистачати на більшість побутових і робочих задач, принаймні для англійської так, не думаю, що польською геть інша градація.

Там більше синдром відмінниці і невпевненість спрацьовує.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Продавать или нет недвигу в Польше? Или пусть побудет??, неизвестно, что с Украиной будет ?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 21:52

Бетон
Та с Украиной уже как раз известно, это Польша под вопросом. Продавать и двигаться западнее бывшего "железного занавеса ", а лучше на американский континент
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 22:04

  Бетон написав:Продавать или нет недвигу в Польше? Или пусть побудет??, неизвестно, что с Украиной будет ?

Польща не маленька , якщо ближче до Німеччини це одне , а ближче до білорусії це інше
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 22:16

  Бетон написав:Продавать или нет недвигу в Польше? Или пусть побудет??, неизвестно, что с Украиной будет ?

Не продавать. Это чистые, белые, легальные деньги в европейской юрисдикции, плюс пассивный доход приносят насколько я помню.
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 23:21

  fox767676 написав:Бетон
Та с Украиной уже как раз известно, это Польша под вопросом. Продавать и двигаться западнее бывшего "железного занавеса ", а лучше на американский континент

З Польщою краще дивитися на результати виборів - якщо виграють праві ультра-націоналісти - то краще муватися західніше, бо буде ситуація як з Орбаном.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 10:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

fox767676, yama, Sandor, BIGor, Спасибо большое.

Муватися я вже не зможу. Ну максимум 30 км на велотренажері. Обіцяю це зробити сьогодні.

Нажаль, нерухомість в Варшаві приносить занадто мало, але зрозуміло, що переводити активи в Україну - безглуздо
Бетон
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  #<1 ... 1024102510261027
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