Бетон
Та с Украиной уже как раз известно, это Польша под вопросом. Продавать и двигаться западнее бывшего "железного занавеса ", а лучше на американский континент
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:52
Бетон
Та с Украиной уже как раз известно, это Польша под вопросом. Продавать и двигаться западнее бывшего "железного занавеса ", а лучше на американский континент
Додано: Вів 27 тра, 2025 22:04
Додано: Вів 27 тра, 2025 22:16
Додано: Вів 27 тра, 2025 23:21
З Польщою краще дивитися на результати виборів - якщо виграють праві ультра-націоналісти - то краще муватися західніше, бо буде ситуація як з Орбаном.
Додано: Сер 28 тра, 2025 10:39
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
fox767676, yama, Sandor, BIGor, Спасибо большое.
Муватися я вже не зможу. Ну максимум 30 км на велотренажері. Обіцяю це зробити сьогодні.
Нажаль, нерухомість в Варшаві приносить занадто мало, але зрозуміло, що переводити активи в Україну - безглуздо
Додано: Сер 28 тра, 2025 11:49
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Інвестиції у нерухомість: скільки заробляють на цьому європейці
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