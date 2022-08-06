Бетон
Та с Украиной уже как раз известно, это Польша под вопросом. Продавать и двигаться западнее бывшего "железного занавеса ", а лучше на американский континент
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:52
Бетон
Та с Украиной уже как раз известно, это Польша под вопросом. Продавать и двигаться западнее бывшего "железного занавеса ", а лучше на американский континент
Додано: Вів 27 тра, 2025 22:04
Додано: Вів 27 тра, 2025 22:16
Додано: Вів 27 тра, 2025 23:21
З Польщою краще дивитися на результати виборів - якщо виграють праві ультра-націоналісти - то краще муватися західніше, бо буде ситуація як з Орбаном.
Додано: Сер 28 тра, 2025 10:39
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
fox767676, yama, Sandor, BIGor, Спасибо большое.
Муватися я вже не зможу. Ну максимум 30 км на велотренажері. Обіцяю це зробити сьогодні.
Нажаль, нерухомість в Варшаві приносить занадто мало, але зрозуміло, що переводити активи в Україну - безглуздо
Додано: Сер 28 тра, 2025 11:49
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Інвестиції у нерухомість: скільки заробляють на цьому європейці
Поділіться, будь ласка, власним досвідом інвестування у нерухомість. А також порадами для інвесторів початківців.
Додано: Сер 28 тра, 2025 21:56
Тема, запропонована Модератором - прямо на тему дня.
Як відомо, в вересні 2017 року я після довгих роздумів вирішив інвестувати в 2-к квратиру на всесвітньо відомому курорті - в Анталії - 49 500 доларів.
Ідея була проста, як турецький помаранч: створити "Запасний аеродром".
За реально - погодьтеся - копійчані гроші в наш важкий час.
У квітні 2018 року я заснував гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордону нерухомість", де відверто розказував, що таке "запасний аеродром", для чого він потрібний та як стати власником затишного гніздечка на Середземноморському узбережжі.
Звісно - такі мої дописи ДУЖЕ заважали Забудовникам з КРЖН - і вони за зовсім малі гроші натравили на мене 8 (вісім) відвертих збоченців, які залили ту гілку своїм гноєм та багном.
Дивно було, як за зім"яту 1 (одну) гривню можуть опуститися на дно соціально-еконоімчного життя люди. Ну може і не люди, а реальні покидьки, більшість з яких і в ці дні "ходять" серед читачів/дописувачів форуму.
В чому мене тільки не звинуватили люди із суттєвими психо-фінасовими травмами: і що я злобний жадібний раєлтор, який обманює білих та пухнастих читачів, і що я збоченець-крадій, навіть дописалися до того, що я - цитую по пам"яті - "девушка из Адыгеи, которая работает риєлтором где-то там в Дагестане, но продает дурачкам (я]к я] розумыю - це ви) квартиры в Турции".
Безкінечно можна було дивуватися фантазії у запалених мізках збоченців.
Правда зовсім інша. Я рекомендував і розказувати з подробицями як створити в світі "Запасний аеродром": просто дешево без проблем - для себе, коханого, для батьків, коханих, для дітей - коханих.
Крім аеродрому - інвестиція з метою заробити гроші.
Я не мешкаю в своїй квартирі в Анталії з липня 2024 року, але спілкуюся з Головою ОСББ будинка.
Ось надіслав сьогодні повідомлення про те, що виставлено на продаж майже мою інвестицію вересня 2017 року - це квартира прямо поруч з моєю, двері в двері, купували одночасно:
Mr. (видалено), the flat next to yours is for sale, number (видалено), it says it's 4 700 000 TL, we'll take it for 4 500 000 TL, if anyone wants it, please inquire.
Для довідки: 4 700 000 лір це близько 107 000 євро.
Це від такого профіту вас відмовили 8 (вісім) відвертих мерзотників (кількість мерзотників встановив не я - хтось з адекватних форумчан визначив цю цифру - на сьогодні вони всі реально на повному дні), які призвели до того, що в червні 2021 року засновану мною гілку було закрито.
Список мерзотників, які позбавили вас "Запасного аеродрому" та профіту в десятках тисяч євро (!) - можна знайти на цьому форумі на закритій в черні 2021 року гілці.
Рукописи не горять.
Ну а мені приємно: вклав 49 500 доларів - а можу отримати прямо зараз 107 000 євро (податки дорівнюють нулю - продаж після володіння нерухомістю більше 5-ти років).
Доручення на продаж, заверне турецьким нотаріусом, лежить зараз в Анталії.
Та я і сам можу вільно прилетіти: гроші невеликі, 83 євро в один бік...
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