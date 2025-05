Додано: Сер 28 тра, 2025 21:56

Тема, запропонована Модератором - прямо на тему дня.



Як відомо, в вересні 2017 року я після довгих роздумів вирішив інвестувати в 2-к квратиру на всесвітньо відомому курорті - в Анталії - 49 500 доларів.

Ідея була проста, як турецький помаранч: створити "Запасний аеродром".

За реально - погодьтеся - копійчані гроші в наш важкий час.



У квітні 2018 року я заснував гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордону нерухомість", де відверто розказував, що таке "запасний аеродром", для чого він потрібний та як стати власником затишного гніздечка на Середземноморському узбережжі.



Звісно - такі мої дописи ДУЖЕ заважали Забудовникам з КРЖН - і вони за зовсім малі гроші натравили на мене 8 (вісім) відвертих збоченців, які залили ту гілку своїм гноєм та багном.



Дивно було, як за зім"яту 1 (одну) гривню можуть опуститися на дно соціально-еконоімчного життя люди. Ну може і не люди, а реальні покидьки, більшість з яких і в ці дні "ходять" серед читачів/дописувачів форуму.

В чому мене тільки не звинуватили люди із суттєвими психо-фінасовими травмами: і що я злобний жадібний раєлтор, який обманює білих та пухнастих читачів, і що я збоченець-крадій, навіть дописалися до того, що я - цитую по пам"яті - "девушка из Адыгеи, которая работает риєлтором где-то там в Дагестане, но продает дурачкам (я]к я] розумыю - це ви) квартиры в Турции".



Безкінечно можна було дивуватися фантазії у запалених мізках збоченців.



Правда зовсім інша. Я рекомендував і розказувати з подробицями як створити в світі "Запасний аеродром": просто дешево без проблем - для себе, коханого, для батьків, коханих, для дітей - коханих.

Крім аеродрому - інвестиція з метою заробити гроші.



Я не мешкаю в своїй квартирі в Анталії з липня 2024 року, але спілкуюся з Головою ОСББ будинка.

Ось надіслав сьогодні повідомлення про те, що виставлено на продаж майже мою інвестицію вересня 2017 року - це квартира прямо поруч з моєю, двері в двері, купували одночасно:



Mr. (видалено), the flat next to yours is for sale, number (видалено), it says it's 4 700 000 TL, we'll take it for 4 500 000 TL, if anyone wants it, please inquire.



Для довідки: 4 700 000 лір це близько 107 000 євро.



Це від такого профіту вас відмовили 8 (вісім) відвертих мерзотників (кількість мерзотників встановив не я - хтось з адекватних форумчан визначив цю цифру - на сьогодні вони всі реально на повному дні), які призвели до того, що в червні 2021 року засновану мною гілку було закрито.

Список мерзотників, які позбавили вас "Запасного аеродрому" та профіту в десятках тисяч євро (!) - можна знайти на цьому форумі на закритій в черні 2021 року гілці.

Рукописи не горять.



Ну а мені приємно: вклав 49 500 доларів - а можу отримати прямо зараз 107 000 євро (податки дорівнюють нулю - продаж після володіння нерухомістю більше 5-ти років).

Доручення на продаж, заверне турецьким нотаріусом, лежить зараз в Анталії.

Та я і сам можу вільно прилетіти: гроші невеликі, 83 євро в один бік...