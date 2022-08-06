Бетон
Та с Украиной уже как раз известно, это Польша под вопросом. Продавать и двигаться западнее бывшего "железного занавеса ", а лучше на американский континент
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 тра, 2025 21:52
Бетон
Та с Украиной уже как раз известно, это Польша под вопросом. Продавать и двигаться западнее бывшего "железного занавеса ", а лучше на американский континент
Додано: Вів 27 тра, 2025 22:04
Додано: Вів 27 тра, 2025 22:16
Додано: Вів 27 тра, 2025 23:21
З Польщою краще дивитися на результати виборів - якщо виграють праві ультра-націоналісти - то краще муватися західніше, бо буде ситуація як з Орбаном.
Додано: Сер 28 тра, 2025 10:39
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
fox767676, yama, Sandor, BIGor, Спасибо большое.
Муватися я вже не зможу. Ну максимум 30 км на велотренажері. Обіцяю це зробити сьогодні.
Нажаль, нерухомість в Варшаві приносить занадто мало, але зрозуміло, що переводити активи в Україну - безглуздо
Додано: Сер 28 тра, 2025 11:49
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Інвестиції у нерухомість: скільки заробляють на цьому європейці
Поділіться, будь ласка, власним досвідом інвестування у нерухомість. А також порадами для інвесторів початківців.
Додано: Сер 28 тра, 2025 21:56
Тема, запропонована Модератором - прямо на тему дня.
Як відомо, в вересні 2017 року я після довгих роздумів вирішив інвестувати в 2-к квратиру на всесвітньо відомому курорті - в Анталії - 49 500 доларів.
Ідея була проста, як турецький помаранч: створити "Запасний аеродром".
За реально - погодьтеся - копійчані гроші в наш важкий час.
У квітні 2018 року я заснував гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордону нерухомість", де відверто розказував, що таке "запасний аеродром", для чого він потрібний та як стати власником затишного гніздечка на Середземноморському узбережжі.
Звісно - такі мої дописи ДУЖЕ заважали Забудовникам з КРЖН - і вони за зовсім малі гроші натравили на мене 8 (вісім) відвертих збоченців, які залили ту гілку своїм гноєм та багном.
Дивно було, як за зім"яту 1 (одну) гривню можуть опуститися на дно соціально-еконоімчного життя люди. Ну може і не люди, а реальні покидьки, більшість з яких і в ці дні "ходять" серед читачів/дописувачів форуму.
В чому мене тільки не звинуватили люди із суттєвими психо-фінасовими травмами: і що я злобний жадібний раєлтор, який обманює білих та пухнастих читачів, і що я збоченець-крадій, навіть дописалися до того, що я - цитую по пам"яті - "девушка из Адыгеи, которая работает риєлтором где-то там в Дагестане, но продает дурачкам (я]к я] розумыю - це ви) квартиры в Турции".
Безкінечно можна було дивуватися фантазії у запалених мізках збоченців.
Правда зовсім інша. Я рекомендував і розказувати з подробицями як створити в світі "Запасний аеродром": просто дешево без проблем - для себе, коханого, для батьків, коханих, для дітей - коханих.
Крім аеродрому - інвестиція з метою заробити гроші.
Я не мешкаю в своїй квартирі в Анталії з липня 2024 року, але спілкуюся з Головою ОСББ будинка.
Ось надіслав сьогодні повідомлення про те, що виставлено на продаж майже мою інвестицію вересня 2017 року - це квартира прямо поруч з моєю, двері в двері, купували одночасно:
Mr. (видалено), the flat next to yours is for sale, number (видалено), it says it's 4 700 000 TL, we'll take it for 4 500 000 TL, if anyone wants it, please inquire.
Для довідки: 4 700 000 лір це близько 107 000 євро.
Це від такого профіту вас відмовили 8 (вісім) відвертих мерзотників (кількість мерзотників встановив не я - хтось з адекватних форумчан визначив цю цифру - на сьогодні вони всі реально на повному дні), які призвели до того, що в червні 2021 року засновану мною гілку було закрито.
Список мерзотників, які позбавили вас "Запасного аеродрому" та профіту в десятках тисяч євро (!) - можна знайти на цьому форумі на закритій в черні 2021 року гілці.
Рукописи не горять.
Ну а мені приємно: вклав 49 500 доларів - а можу отримати прямо зараз 107 000 євро (податки дорівнюють нулю - продаж після володіння нерухомістю більше 5-ти років).
Доручення на продаж, заверне турецьким нотаріусом, лежить зараз в Анталії.
Та я і сам можу вільно прилетіти: гроші невеликі, 83 євро в один бік...
Додано: Чет 29 тра, 2025 03:57
Мерзотнтків тут дафіга пасеться. На зарплаті в ОП и АН.
Звідки такий драйвер росту ? Росіяни ?
Знайомий інвештував в Батумі. Продав через 3 роки за те що вклав.
Додано: Чет 29 тра, 2025 08:29
Якщо реально - то це не «драйвер росту», а вирівнювання цін плюс обʼєктивна реальність.
Погодьтеся: двокімнатна квартира на всесвітньовідомому курорті / готова / все під ключ, з парковкою та плавальним басейном - за 50 000$ - це нонсенс.
В нерухомості періодично бувають зліти та падіння цін. Інколи вони мають природою спекулятивний характер, іноді спровоковані шаленим попитом з тієї чи іншої причини.
Тут варто згадати незрозумілі 2007 і першу половину 2008 року в Україні, коли те, що вільно продавалося за 200…450$, раптом почалося продаватися за 1000…1400$.
В Туреччині стабільні ціни були з 2016 по приблизно 2021 рік - час вкладати зарите під грушею.
Сплеск, що викликаний жахливою війною, прийшовся на лютий 2022-середину 2023 років.
Я точно памʼятаю такий факт: учасник нашого форуму попросив мене провідати свою квартиру, куплену за 60 000€ (інформацію черпав на цьому форумі - купив сам без всякої допомоги, прочитавши мою рекомендацію, куди варто вкладатися).
Я провідав та якось «зачепився» розмовою з жінкою на території його ЖК. В розмові вона сказала, що в її родини в цьому ЖК є 3 (три) таких квартири та вони будуть їх продавати. Звісно, я спитав рівень цін. Відповіла просто: 200 000$ за кожну.
Не знаю, чи продала, чи ні, але такі ціни на ті квартири в 2023 році точно існували.
Відкрию ще одну таємницю: влітку 2023 року я виставив свою квартиру на продаж - не жартую - за 150 000$. В турецьких лірах це було 4 100 000 лір. Були перегляди, які мене досить сильно напружували: іноді люди хотіли бачити через 15 хвилин, а я був на відстані не менше 30 хвилин на авто. На балконі був величезний плакат жовтого кольору. Було наче трохи і соромно: «Ось! І цей продає».
Реально давали 3 900 000 лір.
Знайома рієлторша тоді мені сказала: віддавайте!
Я не віддав: то було десь 135 000$.
Через місяць я погодився віддати за 135, але Покупець вже «зник».
Але я не жалкую: в мене є «запасний аеродром» у вигляді квартири в Анталії. Вже два рази приїжджали відпочивати свати: ключі є у голови ОСББ. В цілому НЕ здаю.
Сьогодні треба перерахувати на рахунок ОСББ 750 лір (19.25$) квартплати за червень та 1000 лір (25,6$) додаткових витрат на запуск плавального басейну. Це про витрати на утримання.
Вчора спілкувався з головою ОСББ: вони закінчили профілактику устаткування басейну та зробили генеральну чистку/миття басейну після зими.
І ніяких окупасів. За будинком та моєю квартирою споглядає особисто голова ОСББ.
Додано: Чет 29 тра, 2025 10:07
Як ви добираєтесь до квартири ? Літак і таксі ?
Я розвідав де в Італії можна за недорого взяти будинок або квартиру.
Але потрібно буде мандрувати по автобанам 1000 км. в одну сторону.
По німецьким автобанам 1000 км. взагалі не проблема. Про Італію не знаю.
Поки роздумую.
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