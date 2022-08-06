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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1025102610271028
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:08

Як я добираюся до квартири в Анталії ?
Напрочуд просто.

1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.
Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).


2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.
Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.
Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.

3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.

Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.
akurt
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3
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:22

  akurt написав:Як я добираюся до квартири в Анталії ?
Напрочуд просто.

1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.
Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).


2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.
Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.
Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.

3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.

Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.


Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.
Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс.
Хомякоид
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:15

  Хомякоид написав:
  akurt написав:Як я добираюся до квартири в Анталії ?
Напрочуд просто.

1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.
Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).


2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.
Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.
Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.

3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.

Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.


Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.
Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс.

Все в цьому світі має свою ціну. І цілком зрозуміло, що за додаткові чинники комфорту і безпеки доводиться платити. Тому жодної дивини, що в умовних Іспанії/Хорватії ціни вищі, ніж в Чорногорії/Албанії. Не в кожного, на жаль є час чекати років 30 поки останні дві досягнуть рівня перших двох. Не говорячи вже про Туреччину.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:24

  Хомякоид написав:
  akurt написав:Як я добираюся до квартири в Анталії ?
Напрочуд просто.

1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.
Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).


2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.
Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.
Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.

3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.

Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.


Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.
Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс.

Таксі там по ціні води.
Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген. Звісно після цього всього ще один догляд перед Дютіками.
Вхід в любий ТРЦ- догляд з ренгеном.
москалів як собак в окремих районах, тіпа Konyaalti.
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