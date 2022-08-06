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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1025102610271028 Додано: Чет 29 тра, 2025 15:08 Як я добираюся до квартири в Анталії ?

Напрочуд просто.



1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.

Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).





2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.

Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.

Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.



3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.



Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу. akurt

Повідомлень: 10904 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3960 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 16:22 akurt написав: Як я добираюся до квартири в Анталії ?

Напрочуд просто.



1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.

Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).





2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.

Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.

Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.



3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.



Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу. Як я добираюся до квартири в Анталії ?Напрочуд просто.1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.3.практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.



Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.

Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс. Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс. Хомякоид Повідомлень: 2589 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3032 раз. Подякували: 431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 17:15 Хомякоид написав: akurt написав: Як я добираюся до квартири в Анталії ?

Напрочуд просто.



1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.

Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).





2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.

Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.

Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.



3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.



Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу. Як я добираюся до квартири в Анталії ?Напрочуд просто.1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.3.практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.



Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.

Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс. Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс.

Все в цьому світі має свою ціну. І цілком зрозуміло, що за додаткові чинники комфорту і безпеки доводиться платити. Тому жодної дивини, що в умовних Іспанії/Хорватії ціни вищі, ніж в Чорногорії/Албанії. Не в кожного, на жаль є час чекати років 30 поки останні дві досягнуть рівня перших двох. Не говорячи вже про Туреччину. Все в цьому світі має свою ціну. І цілком зрозуміло, що за додаткові чинники комфорту і безпеки доводиться платити. Тому жодної дивини, що в умовних Іспанії/Хорватії ціни вищі, ніж в Чорногорії/Албанії. Не в кожного, на жаль є час чекати років 30 поки останні дві досягнуть рівня перших двох. Не говорячи вже про Туреччину. gonchik74

Повідомлень: 995 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 тра, 2025 17:24 Хомякоид написав: akurt написав: Як я добираюся до квартири в Анталії ?

Напрочуд просто.



1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.

Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).





2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.

Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.

Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.



3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.



Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу. Як я добираюся до квартири в Анталії ?Напрочуд просто.1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.3.практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.



Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.

Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс. Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс.

Таксі там по ціні води.

Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген. Звісно після цього всього ще один догляд перед Дютіками.

Вхід в любий ТРЦ- догляд з ренгеном.

москалів як собак в окремих районах, тіпа Konyaalti. Таксі там по ціні води.Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген. Звісно після цього всього ще один догляд перед Дютіками.Вхід в любий ТРЦ- догляд з ренгеном.москалів як собак в окремих районах, тіпа Konyaalti. Water Повідомлень: 3066 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1025102610271028 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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