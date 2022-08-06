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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 тра, 2025 15:08
Як я добираюся до квартири в Анталії ?
Напрочуд просто.
1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.
Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).
2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.
Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.
Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.
3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.
Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.
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akurt
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Додано: Чет 29 тра, 2025 16:22
akurt написав:
Як я добираюся до квартири в Анталії ?
Напрочуд просто.
1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.
Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).
2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.
Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.
Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.
3. Зараз
практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.
Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.
Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.
Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс.
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Хомякоид
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:15
Хомякоид написав: akurt написав:
Як я добираюся до квартири в Анталії ?
Напрочуд просто.
1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.
Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).
2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.
Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.
Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.
3. Зараз
практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.
Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.
Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.
Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс.
Все в цьому світі має свою ціну. І цілком зрозуміло, що за додаткові чинники комфорту і безпеки доводиться платити. Тому жодної дивини, що в умовних Іспанії/Хорватії ціни вищі, ніж в Чорногорії/Албанії. Не в кожного, на жаль є час чекати років 30 поки останні дві досягнуть рівня перших двох. Не говорячи вже про Туреччину.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 17:24
Хомякоид написав: akurt написав:
Як я добираюся до квартири в Анталії ?
Напрочуд просто.
1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.
Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).
2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.
Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.
Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.
3. Зараз
практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.
Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.
Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.
Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс.
Таксі там по ціні води.
Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген. Звісно після цього всього ще один догляд перед Дютіками.
Вхід в любий ТРЦ- догляд з ренгеном.
москалів як собак в окремих районах, тіпа Konyaalti.
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Water
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Додано: Чет 29 тра, 2025 19:03
Water написав:
Таксі там по ціні води.
Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген. Звісно після цього всього ще один догляд перед Дютіками.
Вхід в любий ТРЦ- догляд з ренгеном.
москалів як собак в окремих районах, тіпа Konyaalti.
Трохи дивний у Вас набір думок. Такий собі вінегрет. Спробую коментувати для корисності справи.
1. Що ви маєте на увазі про «таксі за ціною води» я не розумію. Мабуть щось специфічне.
2. «Виліт з Єврозони» - це якась новинка. Мабуть давно ніде не мандрували. Бо виїзд та вʼїзд для українця має значення при виїзді/заїзді в країни Шенгенськоі угоди. Звісно, на кордоні однієї з країн - а це може бути Польщя (новий польський злотий), Угорщина (Форінти), Румунія (румунські леї), буде паспортний контроль, незважаючи на відсутність в цих країнах національної валюти під назвою «€». Десь немає паспортного контролю? Дайте вгадаю: Україна? Китай? США? Монголія? Нова Зеландія?
На жаль, в список цих країн додано Болгарію та Румунію, а то був цікавий варіант для мандрівників: з 12-ти місяців в році можна було 3 місяці жити в Туреччині, 3 місяці в Румунії, три місяці в Болгарії та 3 місяця в одній з країн Шенгенської угоди.
3. Про вхід в аеропорт щось ви наплутали: на вході ніякого рентгену для людей, є для валіз, а взагалі багаж та ручну поклажу жорстко перевіряють у всіх аеропортах світу, можливо, ви просто не знали. Якось в аеропорту Парижа в мене в ручній поклажі відібрали набір сирів на 30€ - вони були загорнуті у фольгу, змусили викинути в урну для сміття. В аеропорту Кишинева - придрались до ліхтарика з трьома пальчиковими батарейками - новий в упаковці - тому і повернули, а дуже хотіли забрати. Ретельно обшукували мою ручну поклажу в аеропорту Мюнхена - я віз в США подарунок в коробці для нашої українки - він викликав чомусь велику підозру. І рентгеном все просвічували і змусили розірвати красиве упакування того подарунка, який на рентгенівському апараті для них виглядав підозріло. При чому це було вже поза межами досмотру - перед входом в сектор посадки на літаки в США (існують особливі сектори посадки на ті літаки, що прямують в США).
4. Фраза «ще один догляд перед Дютіками» викликає зрозумілу посмішку. Боюсь і подумати: перед входом в Duty Free у Вас був явно помітний намір щось - я вибачаюсь - вкрасти?
5. Згаданими особами - як відомо - переповнена тільки одна країна в світі. Це таку маячню я читав на днях на просторах інтернету - то не моя думка - напишуть де таке - вона розташована на сході Європи далі Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови: колаборанти, зрадники, люди, які підпалюють автівки військових, видають розташування військ ЗСУ, передають дані про пересування та дислокацію військ, та вчать молодь - як вчора у Львові - в голос співати російські пісні.
Так що ваше перебільшене хвилювання про один з житлових районів Анталії - Konyaalti - є марним. Турецька республіка з листопада 2022 року ретельно боролася з напливом саме громадян однієї північної держави і не надавала їм з листопада 2022 року право жити в країні та право здавати куплену нерухомість в короткострокову оренду, що призвело до масового виїзду громадян тієї країни з Туреччини. При цьому робили перевірку документів на вулицях, в кафе, на набережній, на парковках автівок (за номерами авто) - і відразу - без жартів та пояснень - здійснювали депортацію з країни. Автівки - на штрафмайданчик регіональних митниць. Відразу - в аеропорт - безкоштовно - додому! Реально так було.
То у вас застарілі неперевірені дані.
Одночасно діяв і діє закон, згідно з яким іноземець - інвестор, який купив квартиру за кадастровою ціною вище за 200 000$ - моде отримати Вид на проживання, а якщо вклав більше 400 000$, то може отримати громадянство на всю родину (діти до 18 років). Так хто ж заважає? То для всіх іноземців-інвесторів. Незалежно від громадянства.
Якщо немає 200 000$, то треба їм - тим іноземцям-інвесторам різних країн світу - було думати раніше, такі жорсткі норми введено з 2022 року. До цього достатньо було купити квартиру будь-яку за будь-якою ціною. Аби житлове приміщення.
Щойно спілкувався з Степаном - він колишній киянин - він купив квартиру 4+1 в серпні 2021 року за 34 000$ (будинку на момент купівлі було 20 років). Зараз мешкає та працює в Німеччині, десь 2 місяця тому прилітав з Берліна отримати нову (подовжену) картку ВНП в Туреччині.
Як він сказав: «Нехай будЕ»…
Я в нього перепитувати не став, чи здавав він свій рюкзак на перевірку на рентгенівському апараті в аеропорту Берліна - не став турбувати ДИВНИМ запитанням, думаю, що здавав.
Я навіть не питав у нього, чи проходив він паспортний контроль в аеропортах як Берліна, так і Анталії - думаю що проходив.
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Додано: Чет 29 тра, 2025 19:57
За 300000 євро можна щось достойне купити?
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