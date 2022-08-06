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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1025102610271028
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 15:08

Як я добираюся до квартири в Анталії ?
Напрочуд просто.

1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.
Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).


2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.
Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.
Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.

3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.

Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 16:22

  akurt написав:Як я добираюся до квартири в Анталії ?
Напрочуд просто.

1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.
Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).


2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.
Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.
Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.

3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.

Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.


Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.
Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:15

  Хомякоид написав:
  akurt написав:Як я добираюся до квартири в Анталії ?
Напрочуд просто.

1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.
Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).


2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.
Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.
Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.

3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.

Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.


Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.
Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс.

Все в цьому світі має свою ціну. І цілком зрозуміло, що за додаткові чинники комфорту і безпеки доводиться платити. Тому жодної дивини, що в умовних Іспанії/Хорватії ціни вищі, ніж в Чорногорії/Албанії. Не в кожного, на жаль є час чекати років 30 поки останні дві досягнуть рівня перших двох. Не говорячи вже про Туреччину.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 17:24

  Хомякоид написав:
  akurt написав:Як я добираюся до квартири в Анталії ?
Напрочуд просто.

1. В 2017 і далі до 2022 року (я купив у вересні 2017) квиток на літак Львів-Стамбул (а так само: Харків-Стамбул, Запоріжжя-Стамбул, Херсон-Стамбул) коштував 29 доларів, потім Стамбул - Анталія 13 доларів.З Києва літаки регулярних авіаліній літали не на Стамбул, а на Анкару.
Чартери (прямі рейси) на Дніпро або Запоріжжя були від 50 доларів (з багажем).


2. З квітня 2018 року я їздив з України та в Україну на власному авто: Львів - Чернівці - Фокшані (Румунія, ночівля за 22 долари в спорт-готелі без сніданку) - Стамбул (ночівля за 26...30 доларів вже із сніданком) - Анталія. Всього приблизно 2 300 км. Із готеля в Стамбулі виїжджав десь о 10:00 та о 20:00 відкривав двері квартири. Все "без напрягу" - десь по 800-900 км в день.
Це було десь 1 раз на 6 місяців. До речі: найскладніша ділянка це Чернівці - Львів. Просто жах.
Уявіть різницю: по Туреччині ідеш з дозволеною швидкістю 120...150 км/год - по Румунії 100-120, а там відстань всього 270 км, а їдеш майже весь день: асфальт хороший, але 1 смуга в кожному напрямку і обгін - це реальний ризик для життя.

3. Зараз практично з усіх міст України їздять НАШІ українські автобуси в Анталію та в інші міста - Кемер або Аланію - ціна проїзду в один бік 2500...4000 гривень. Цікаво, що зараз такі автобуси мають спальні місця. Крім того, провозять багаж людей. Наші везуть сало, горілку, віски (купують по дорозі в Румунії), тверді сири. Між іншим бізнес ДУЖЕ активний.

Таксі я практично не користуюся (проїзд з аеропорту до будинка коштує 20 євро): залишав своє авто на парковці аеропорту - досить смішна ціна - та відлітав в Європу.


Зрозуміло. Тому і ціна піднялась в два рази.
Знайти десь на Середземному морі за 50 тис. новобудову щоб був міжнародний аеропорт під боком і безпечна країна це нонсенс.

Таксі там по ціні води.
Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген. Звісно після цього всього ще один догляд перед Дютіками.
Вхід в любий ТРЦ- догляд з ренгеном.
москалів як собак в окремих районах, тіпа Konyaalti.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:03

  Water написав:Таксі там по ціні води.
Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген. Звісно після цього всього ще один догляд перед Дютіками.
Вхід в любий ТРЦ- догляд з ренгеном.
москалів як собак в окремих районах, тіпа Konyaalti.

Трохи дивний у Вас набір думок. Такий собі вінегрет. Спробую коментувати для корисності справи.
1. Що ви маєте на увазі про «таксі за ціною води» я не розумію. Мабуть щось специфічне.
2. «Виліт з Єврозони» - це якась новинка. Мабуть давно ніде не мандрували. Бо виїзд та вʼїзд для українця має значення при виїзді/заїзді в країни Шенгенськоі угоди. Звісно, на кордоні однієї з країн - а це може бути Польщя (новий польський злотий), Угорщина (Форінти), Румунія (румунські леї), буде паспортний контроль, незважаючи на відсутність в цих країнах національної валюти під назвою «€». Десь немає паспортного контролю? Дайте вгадаю: Україна? Китай? США? Монголія? Нова Зеландія?
На жаль, в список цих країн додано Болгарію та Румунію, а то був цікавий варіант для мандрівників: з 12-ти місяців в році можна було 3 місяці жити в Туреччині, 3 місяці в Румунії, три місяці в Болгарії та 3 місяця в одній з країн Шенгенської угоди.

3. Про вхід в аеропорт щось ви наплутали: на вході ніякого рентгену для людей, є для валіз, а взагалі багаж та ручну поклажу жорстко перевіряють у всіх аеропортах світу, можливо, ви просто не знали. Якось в аеропорту Парижа в мене в ручній поклажі відібрали набір сирів на 30€ - вони були загорнуті у фольгу, змусили викинути в урну для сміття. В аеропорту Кишинева - придрались до ліхтарика з трьома пальчиковими батарейками - новий в упаковці - тому і повернули, а дуже хотіли забрати. Ретельно обшукували мою ручну поклажу в аеропорту Мюнхена - я віз в США подарунок в коробці для нашої українки - він викликав чомусь велику підозру. І рентгеном все просвічували і змусили розірвати красиве упакування того подарунка, який на рентгенівському апараті для них виглядав підозріло. При чому це було вже поза межами досмотру - перед входом в сектор посадки на літаки в США (існують особливі сектори посадки на ті літаки, що прямують в США).

4. Фраза «ще один догляд перед Дютіками» викликає зрозумілу посмішку. Боюсь і подумати: перед входом в Duty Free у Вас був явно помітний намір щось - я вибачаюсь - вкрасти?

5. Згаданими особами - як відомо - переповнені багато країн світу.
Так що ваше перебільшене хвилювання про один з житлових районів Анталії - Konyaalti - є марним. Турецька республіка з листопада 2022 року ретельно боролася з напливом саме громадян однієї північної держави і не надавала їм з листопада 2022 року право жити в країні та право здавати куплену нерухомість в короткострокову оренду, що призвело до масового виїзду громадян тієї країни з Туреччини. При цьому робили перевірку документів на вулицях, в кафе, на набережній, на парковках автівок (за номерами авто) - і відразу - без жартів та пояснень - здійснювали депортацію з країни. Автівки - на штрафмайданчик регіональних митниць. Відразу - в аеропорт - безкоштовно - додому! Реально так було.

То у вас застарілі неперевірені дані.

Одночасно діяв і діє закон, згідно з яким іноземець - інвестор, який купив квартиру за кадастровою ціною вище за 200 000$ - моде отримати Вид на проживання, а якщо вклав більше 400 000$, то може отримати громадянство на всю родину (діти до 18 років). Так хто ж заважає? То для всіх іноземців-інвесторів. Незалежно від громадянства.

Якщо немає 200 000$, то треба їм - тим іноземцям-інвесторам різних країн світу - було думати раніше, такі жорсткі норми введено з 2022 року. До цього достатньо було купити квартиру будь-яку за будь-якою ціною. Аби житлове приміщення.

Щойно спілкувався з Степаном - він колишній киянин - він купив квартиру 4+1 в серпні 2021 року за 34 000$ (будинку на момент купівлі було 20 років). Зараз мешкає та працює в Німеччині, десь 2 місяця тому прилітав з Берліна отримати нову (подовжену) картку ВНП в Туреччині.
Як він сказав: «Нехай будЕ»…

Я в нього перепитувати не став, чи здавав він свій рюкзак на перевірку на рентгенівському апараті в аеропорту Берліна - не став турбувати ДИВНИМ запитанням, думаю, що здавав.
Я навіть не питав у нього, чи проходив він паспортний контроль в аеропортах як Берліна, так і Анталії - думаю що проходив.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 тра, 2025 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 19:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

За 300000 євро можна щось достойне купити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 20:47

Щось ви на занадто дорогі квартири замахнулися.
Регулярні ціни зараз за 1+1 це 100 000…120 000$, а 2+1 - мабуть 150 000…200 000$.
На днях приятель - він зараз в Іспанії - сказав, що в його будинку (побудова 2017) квартира 2+1 (як у нього) продається за 5 500 000 лір або приблизно 140 000$ (не самий хороший мікрорайон).

Пройдіть реєстрацію на сайті sahibinden або використовуйте VPN, щоби була ІР-адреса турецька, там є вибір англійської мови та зробіть пошук. Критерій пошуку поставте: Antalya.
Далі квартира 2+1 або 3+1.
Далі поставте фільтри: будинку нуль років або 1 рік (нові).
Обовʼязково поставте поверхи 2-3-4-5, щоби не попався поверх 0 (це як у нас перший). Такі квартири дешевші але «другий ґатунок».
Подивіться, що дасть пошук.
Зверніть увагу на ЖК, які мають першу половину назви із словом “Саsa” - наприклад СаsaRiva, CasaDiva та аналогічні.
Це один із самих класних Забудовників - в нього квартири якраз у вашому ціновому діапазоні.
В нього будинки нові, стильні, доволі якісні.
Не близько до моря - десь 3 км - але це доволі престижні ЖК. І дуже престижні мікрорайони.
Може бути доволі висока квартплата - десь 2000 лір або близько 50$, але там і літні, і зимові плавальні басейни, і підземний паркінг, і власний парк.
Також можна подивитися їх реалізовані проєкти на їх сайті, якщо я не помиляюся (давно не дивився), то це ozpinarlar.com.tr
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:11

  akurt написав:
  Water написав:Таксі там по ціні води.
Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген. Звісно після цього всього ще один догляд перед Дютіками.
Вхід в любий ТРЦ- догляд з ренгеном.
москалів як собак в окремих районах, тіпа Konyaalti.

Трохи дивний у Вас набір думок. Такий собі вінегрет. Спробую коментувати для корисності справи.
1. Що ви маєте на увазі про «таксі за ціною води» я не розумію. Мабуть щось специфічне.

Травень 2025, з центру Анталії до Термінал 2 таксі Uber- 497 лір.
2. «Виліт з Єврозони» - це якась новинка. Мабуть давно ніде не мандрували. Бо виїзд та вʼїзд для українця має значення при виїзді/заїзді в країни Шенгенськоі угоди.

Коментувать особливо нема чого. Я написав панам, які, вроді, не в Україні.
3. Про вхід в аеропорт щось ви наплутали: на вході ніякого рентгену для людей, є для валіз, а взагалі багаж та ручну поклажу жорстко перевіряють у всіх аеропортах світу, можливо, ви просто не знали.

А якщо ні? На вході всі проходять через рамку метал детектора, у аеропорту ще без взуття. На вході в аеропорт. Я всюди не був, можливо ще таке десь є, я не зустрічав. Така ж рамка на кожному вході ТРЦ. Ренген звісно усі сумочки, рюкзаки.
4. Фраза «ще один догляд перед Дютіками» викликає зрозумілу посмішку. Боюсь і подумати: перед входом в Duty Free у Вас був явно помітний намір щось - я вибачаюсь - вкрасти?

Звісно вкрасти, а як же інакше?
Мабуть ви ніколи не були в аеропорту Анталії, термінал 2.
Перед Дютіками я мав на увазі звичайний контроль, як в усіх аеропортах. АЛЕ... два рази- на вході в аеропорт та перед Дютіками, все аналогічно, взуття теж.
5. Згаданими особами - як відомо - переповнені багато країн світу.
Так що ваше перебільшене хвилювання про один з житлових районів Анталії - Konyaalti - є марним.

Вам видніше, моє діло хлопців попередити. Звісно якщо ви хочете всюди чуть мос мову, то можете брать.
PS: У вас квартира, яку ви продаєте, саме у цьому районі?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 23:13

  Water написав:PS: У вас квартира, яку ви продаєте, саме у цьому районі?

Я не дивуюся, що Вас перед входом в Duty free обшукували, майстер перекручування фактів: звідки взято, що я десь та щось продаю?
Не продаю і поки не збираюся продавати.
Вчора чи позавчора я написав про те, яке повідомлення мені надіслав голова мого ОСББ: виставлено на продаж квартиру поруч зі мною, двері - в двері - таку саму і озвучив рівень ціни Продавця. Та квартира останні два роки була в оренді у одного подружжя.
Погодьтеся, що це для мене було цікаво.
Для цієї гілки - на мій розсуд - було цікаво, щоби оцінити тенденції на ринку нерухомості закордонних країн та рівень цін.
akurt
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