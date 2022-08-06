Додано: Чет 29 тра, 2025 19:03

Water написав: Таксі там по ціні води.

Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген. Звісно після цього всього ще один догляд перед Дютіками.

Вхід в любий ТРЦ- догляд з ренгеном.

москалів як собак в окремих районах, тіпа Konyaalti. Таксі там по ціні води.Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген. Звісно після цього всього ще один догляд перед Дютіками.Вхід в любий ТРЦ- догляд з ренгеном.москалів як собак в окремих районах, тіпа Konyaalti.

Трохи дивний у Вас набір думок. Такий собі вінегрет. Спробую коментувати для корисності справи.1. Що ви маєте на увазі про «таксі за ціною води» я не розумію. Мабуть щось специфічне.2. «Виліт з Єврозони» - це якась новинка. Мабуть давно ніде не мандрували. Бо виїзд та вʼїзд для українця має значення при виїзді/заїзді в країни Шенгенськоі угоди. Звісно, на кордоні однієї з країн - а це може бути Польщя (новий польський злотий), Угорщина (Форінти), Румунія (румунські леї), буде паспортний контроль, незважаючи на відсутність в цих країнах національної валюти під назвою «€». Десь немає паспортного контролю? Дайте вгадаю: Україна? Китай? США? Монголія? Нова Зеландія?На жаль, в список цих країн додано Болгарію та Румунію, а то був цікавий варіант для мандрівників: з 12-ти місяців в році можна було 3 місяці жити в Туреччині, 3 місяці в Румунії, три місяці в Болгарії та 3 місяця в одній з країн Шенгенської угоди.3. Про вхід в аеропорт щось ви наплутали: на вході ніякого рентгену для людей, є для валіз, а взагалі багаж та ручну поклажу жорстко перевіряють у всіх аеропортах світу, можливо, ви просто не знали. Якось в аеропорту Парижа в мене в ручній поклажі відібрали набір сирів на 30€ - вони були загорнуті у фольгу, змусили викинути в урну для сміття. В аеропорту Кишинева - придрались до ліхтарика з трьома пальчиковими батарейками - новий в упаковці - тому і повернули, а дуже хотіли забрати. Ретельно обшукували мою ручну поклажу в аеропорту Мюнхена - я віз в США подарунок в коробці для нашої українки - він викликав чомусь велику підозру. І рентгеном все просвічували і змусили розірвати красиве упакування того подарунка, який на рентгенівському апараті для них виглядав підозріло. При чому це було вже поза межами досмотру - перед входом в сектор посадки на літаки в США (існують особливі сектори посадки на ті літаки, що прямують в США).4. Фраза «ще один догляд перед Дютіками» викликає зрозумілу посмішку. Боюсь і подумати: перед входом в Duty Free у Вас був явно помітний намір щось - я вибачаюсь - вкрасти?5. Згаданими особами - як відомо - переповнені багато країн світу.Так що ваше перебільшене хвилювання про один з житлових районів Анталії - Konyaalti - є марним. Турецька республіка з листопада 2022 року ретельно боролася з напливом саме громадян однієї північної держави і не надавала їм з листопада 2022 року право жити в країні та право здавати куплену нерухомість в короткострокову оренду, що призвело до масового виїзду громадян тієї країни з Туреччини. При цьому робили перевірку документів на вулицях, в кафе, на набережній, на парковках автівок (за номерами авто) - і відразу - без жартів та пояснень - здійснювали депортацію з країни. Автівки - на штрафмайданчик регіональних митниць. Відразу - в аеропорт - безкоштовно - додому! Реально так було.То у вас застарілі неперевірені дані.Одночасно діяв і діє закон, згідно з яким іноземець - інвестор, який купив квартиру за кадастровою ціною вище за 200 000$ - моде отримати Вид на проживання, а якщо вклав більше 400 000$, то може отримати громадянство на всю родину (діти до 18 років). Так хто ж заважає? То для всіх іноземців-інвесторів. Незалежно від громадянства.Якщо немає 200 000$, то треба їм - тим іноземцям-інвесторам різних країн світу - було думати раніше, такі жорсткі норми введено з 2022 року. До цього достатньо було купити квартиру будь-яку за будь-якою ціною. Аби житлове приміщення.Щойно спілкувався з Степаном - він колишній киянин - він купив квартиру 4+1 в серпні 2021 року за 34 000$ (будинку на момент купівлі було 20 років). Зараз мешкає та працює в Німеччині, десь 2 місяця тому прилітав з Берліна отримати нову (подовжену) картку ВНП в Туреччині.Як він сказав: «Нехай будЕ»…Я в нього перепитувати не став, чи здавав він свій рюкзак на перевірку на рентгенівському апараті в аеропорту Берліна - не став турбувати ДИВНИМ запитанням, думаю, що здавав.Я навіть не питав у нього, чи проходив він паспортний контроль в аеропортах як Берліна, так і Анталії - думаю що проходив.