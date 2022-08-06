Це форум Фінансовий, в не базарно-колгоспний.
Читай, красень, уважно: було описано експеримент, який був в липні 2023 року.
Повторю: дві тисячі двадцять третього року.
Повторю третій раз: дві тисячі двадцять третього.
І роби висновки: якщо на ринку нерухомості шалений ажіотаж і існує тенденція - обʼєктивна та виправдана реальністю - отримати профіт в сумі ПЛЮС 200 (двісті) відсотків по валюті від вкладеного - то гріх цим не скористатися.
В силу обʼєктивних причин я трохи прогавив час - треба було почати експеримент не в липні 2023 року, а в квітні або в березні того року.
Точно було би плюс 100 000$ на рівному місці при вкладеннях в сумі 50 000$.
Боже, вчити і вчити…
Які там інвестицііі в нерухомість..
«Дʼютіками» бавиться…