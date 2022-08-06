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Це форум Фінансовий, в не базарно-колгоспний. Читай, красень, уважно: було описано експеримент, який був в липні 2023 року. Повторю: дві тисячі двадцять третього року. Повторю третій раз: дві тисячі двадцять третього. І роби висновки: якщо на ринку нерухомості шалений ажіотаж і існує тенденція - обʼєктивна та виправдана реальністю - отримати профіт в сумі ПЛЮС 200 (двісті) відсотків по валюті від вкладеного - то гріх цим не скористатися. В силу обʼєктивних причин я трохи прогавив час - треба було почати експеримент не в липні 2023 року, а в квітні або в березні того року. Точно було би плюс 100 000$ на рівному місці при вкладеннях в сумі 50 000$. Боже, вчити і вчити… Які там інвестицііі в нерухомість.. «Дʼютіками» бавиться…
Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген.
Вхід в Європу з Азії чи Африки то завжди добре чЕкають, але якщо не помиляюсь в Шопена на вході в стерильну зону теж серйозний догляд саме пасажира (бо з чемоданами все як завжди, віддав і забув до кінця поїздки) В той же час в тому ж Шопена прямий рейс з африканської помийки прийняли і випустили в місто не те що без перевірки чумаданів (як вивантажили з літака на конвеєр, і на тому все) , але навіть паспорти не дивляться і печатки не ставлять по прибуттю. А Відень всіх пропускає через контроль.
До речі, Макс же читає гілку?
Є сенс туди потрапити, чи є різниця з більш бюджетним і менш вимогливим до відвідувачів «Sky lounge”?
Ви пану water тільки не розказуйте, що десь серьйозно «чЕкають» та перевіряють: он його один раз в житті попросили зробити звичайну в багатьох аеропортах на Security control річ: зняти «капці» (звучить цікаво, а виглядають @каруі@ ще цікавіше), то досі - хоча пройшло вже 10 років - заспокоїтися не може. Образили пана такою вимогою. А уявіть в якому розпачі був співробітник Служби безпеки аеропорту: іде іноземець і у нього кудись та якось та на якесь місце надіта така собі «капця».
А уявіть, щоби було, якби я розказав, що в аеропорту Барселони іспанський прикордонник ніяк не вкладував закордонний паспорт через пристрій зчитування інформації, а просто поставив штам вʼїзду і не дивився на прибулого?Жах же! І я звісно, не розкажу йому, що коли я прилетів з Calgary в Dublin (місцеві говорять не «Дублін», як ми, а «Даблін» - як не ми), так ось прикордонник Ірландії взагалі ніяких штампів не ставив в паспорт. Ну жах же! Це взагалі в голову ніяк не вкладається… Ні на який глобус не натягнеш.
P.S. Це я ще мовчу, що в аеропорту міста Basel - їдеш по коридору - підійшов до дверей зліва - і вийшов в Швейцарії. Це і не «Шенген», і не «єврозона». А підійшов там же, тут же - але двері праворуч - вийшов вже у Франціі. А це і «Шенген», і «Єврозона». Прямо фокус якийсь. Коридор один і той же, двері однакові… вихід вільний що в двері ліворуч, що в двері праворуч, а результат різний. Фокус цікавіший за - цитую - «догляд перед дютіками». Не знаю, що це таке, але звучить цікаво.