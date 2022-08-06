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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1026102710281029
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 23:39

Це форум Фінансовий, в не базарно-колгоспний.
Читай, красень, уважно: було описано експеримент, який був в липні 2023 року.
Повторю: дві тисячі двадцять третього року.
Повторю третій раз: дві тисячі двадцять третього.
І роби висновки: якщо на ринку нерухомості шалений ажіотаж і існує тенденція - обʼєктивна та виправдана реальністю - отримати профіт в сумі ПЛЮС 200 (двісті) відсотків по валюті від вкладеного - то гріх цим не скористатися.
В силу обʼєктивних причин я трохи прогавив час - треба було почати експеримент не в липні 2023 року, а в квітні або в березні того року.
Точно було би плюс 100 000$ на рівному місці при вкладеннях в сумі 50 000$.
Боже, вчити і вчити…
Які там інвестицііі в нерухомість..
«Дʼютіками» бавиться…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 23:52

  akurt написав:Які там інвестицііі в нерухомість..
«Дʼютіками» бавиться…

Тут продаю, тут рибу завертаю. Шоби- так, то- ні.
Мені все зрозуміло, базарний інвестор.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:33

Water
Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген.

Вхід в Європу з Азії чи Африки то завжди добре чЕкають, але якщо не помиляюсь в Шопена на вході в стерильну зону теж серйозний догляд саме пасажира (бо з чемоданами все як завжди, віддав і забув до кінця поїздки)
В той же час в тому ж Шопена прямий рейс з африканської помийки прийняли і випустили в місто не те що без перевірки чумаданів (як вивантажили з літака на конвеєр, і на тому все) , але навіть паспорти не дивляться і печатки не ставлять по прибуттю.
А Відень всіх пропускає через контроль.

До речі, Макс же читає гілку?
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Є сенс туди потрапити, чи є різниця з більш бюджетним і менш вимогливим до відвідувачів «Sky lounge”?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 01:03

Ви пану water тільки не розказуйте, що десь серьйозно «чЕкають» та перевіряють: он його один раз в житті попросили зробити звичайну в багатьох аеропортах на Security control річ: зняти «капці» (звучить цікаво, а виглядають @каруі@ ще цікавіше), то досі - хоча пройшло вже 10 років - заспокоїтися не може. Образили пана такою вимогою. А уявіть в якому розпачі був співробітник Служби безпеки аеропорту: іде іноземець і у нього кудись та якось та на якесь місце надіта така собі «капця».

А уявіть, щоби було, якби я розказав, що в аеропорту Барселони іспанський прикордонник ніяк не вкладував закордонний паспорт через пристрій зчитування інформації, а просто поставив штам вʼїзду і не дивився на прибулого?Жах же!
І я звісно, не розкажу йому, що коли я прилетів з Calgary в Dublin (місцеві говорять не «Дублін», як ми, а «Даблін» - як не ми), так ось прикордонник Ірландії взагалі ніяких штампів не ставив в паспорт.
Ну жах же!
Це взагалі в голову ніяк не вкладається…
Ні на який глобус не натягнеш.

P.S. Це я ще мовчу, що в аеропорту міста Basel - їдеш по коридору - підійшов до дверей зліва - і вийшов в Швейцарії. Це і не «Шенген», і не «єврозона». А підійшов там же, тут же - але двері праворуч - вийшов вже у Франціі. А це і «Шенген», і «Єврозона».
Прямо фокус якийсь. Коридор один і той же, двері однакові… вихід вільний що в двері ліворуч, що в двері праворуч, а результат різний.
Фокус цікавіший за - цитую - «догляд перед дютіками».
Не знаю, що це таке, але звучить цікаво.
akurt
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