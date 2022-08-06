Додано: П'ят 30 тра, 2025 01:03

Ви пану water тільки не розказуйте, що десь серьйозно «чЕкають» та перевіряють: он його один раз в житті попросили зробити звичайну в багатьох аеропортах на Security control річ: зняти «капці» (звучить цікаво, а виглядають @каруі@ ще цікавіше), то досі - хоча пройшло вже 10 років - заспокоїтися не може. Образили пана такою вимогою. А уявіть в якому розпачі був співробітник Служби безпеки аеропорту: іде іноземець і у нього кудись та якось та на якесь місце надіта така собі «капця».



А уявіть, щоби було, якби я розказав, що в аеропорту Барселони іспанський прикордонник ніяк не вкладував закордонний паспорт через пристрій зчитування інформації, а просто поставив штам вʼїзду і не дивився на прибулого?Жах же!

І я звісно, не розкажу йому, що коли я прилетів з Calgary в Dublin (місцеві говорять не «Дублін», як ми, а «Даблін» - як не ми), так ось прикордонник Ірландії взагалі ніяких штампів не ставив в паспорт.

Ну жах же!

Це взагалі в голову ніяк не вкладається…

Ні на який глобус не натягнеш.



P.S. Це я ще мовчу, що в аеропорту міста Basel - їдеш по коридору - підійшов до дверей зліва - і вийшов в Швейцарії. Це і не «Шенген», і не «єврозона». А підійшов там же, тут же - але двері праворуч - вийшов вже у Франціі. А це і «Шенген», і «Єврозона».

Прямо фокус якийсь. Коридор один і той же, двері однакові… вихід вільний що в двері ліворуч, що в двері праворуч, а результат різний.

Фокус цікавіший за - цитую - «догляд перед дютіками».

Не знаю, що це таке, але звучить цікаво.