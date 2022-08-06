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Це форум Фінансовий, в не базарно-колгоспний. Читай, красень, уважно: було описано експеримент, який був в липні 2023 року. Повторю: дві тисячі двадцять третього року. Повторю третій раз: дві тисячі двадцять третього. І роби висновки: якщо на ринку нерухомості шалений ажіотаж і існує тенденція - обʼєктивна та виправдана реальністю - отримати профіт в сумі ПЛЮС 200 (двісті) відсотків по валюті від вкладеного - то гріх цим не скористатися. В силу обʼєктивних причин я трохи прогавив час - треба було почати експеримент не в липні 2023 року, а в квітні або в березні того року. Точно було би плюс 100 000$ на рівному місці при вкладеннях в сумі 50 000$. Боже, вчити і вчити… Які там інвестицііі в нерухомість.. «Дʼютіками» бавиться…
Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген.
Вхід в Європу з Азії чи Африки то завжди добре чЕкають, але якщо не помиляюсь в Шопена на вході в стерильну зону теж серйозний догляд саме пасажира (бо з чемоданами все як завжди, віддав і забув до кінця поїздки) В той же час в тому ж Шопена прямий рейс з африканської помийки прийняли і випустили в місто не те що без перевірки чумаданів (як вивантажили з літака на конвеєр, і на тому все) , але навіть паспорти не дивляться і печатки не ставлять по прибуттю. А Відень всіх пропускає через контроль.
До речі, Макс же читає гілку?
Є сенс туди потрапити, чи є різниця з більш бюджетним і менш вимогливим до відвідувачів «Sky lounge”?
Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген.
Це - «виліт з єврозони» - мабуть тільки в жахливому сні насниться Німеччині, чи Словаччині, а потім ще «на зад», та все - от же ж бусурмани придумали - «паспортні контролі». А уявіть в якому розпачі був співробітник Служби безпеки аеропорту: іде іноземець і у нього - «капці». Знімай капці! Ну і треба ж, як не повезло людині: рідний рюкзак пропустили через рентгенівський апарат. Все зібралося в одному місці…
P.S. Це я ще мовчу, що в аеропорту міста Basel - їдеш по коридору - підійшов до дверей зліва - і вийшов в Швейцарії. Це і не «Шенген», і не «єврозона». А підійшов там же, тут же - але двері праворуч - вийшов вже у Франціі. А це і «Шенген», і «Єврозона». Прямо фокус якийсь. Коридор один і той же, двері однакові… вихід вільний що в двері ліворуч, що в двері праворуч, а результат різний.
Фокус цікавіший за - цитую - «догляд перед дютіками». Не знаю, що це таке, але звучить цікаво.
Фокус цікавіший за - цитую - «догляд перед дютіками». Не знаю, що це таке, але звучить цікаво.
Я думаю що Вотер якщо і краде, то небагато. Ну максимум набризкатись пробніком в магазині парфумів. А трактувати його слова слід як початок стерильної зони саме перед зоною дьютіків. Саме там зазвичай останній рубіж всіх перевірок.
У того пана - як всі побачили - такій вінегрет в голові з тими "капцями", "дютіками", жахливим паспртним контролем та іншим, що він того не знає і більше того, не знає, що Швейцарія, Ліхтенштейн, Норвегія та Ісландія - 4 країни Шенгенської угоди - не входять до складу ЄС. Це на тему "вильоту з Єврозони". Получається, що нормальний варіант закордонних інвестицій - то виліт з Польщі (польський злотий), Угорщини (форінт), Румунії (румунський лей), Болгарії (болгарський лев), Чехії (крона) та не є нормальним при вильоті з Німеччини або з Нідерландів. Буду знати, бо якраз 25 червня прилітаю в Краків...
Термін "догляд перед дютіками" - це взагалі шедевр. Це за його версією суттєвий недолік для інвестиції в нерухомість за кордоном. Мені реально подобається. Тепер можна писати, що недоліком перельотів у всіх аеропортах світу є: - догляд перед туалетом; - догляд перед фонтанчиком з водою; - догляд перед Lounge-зоною і так далі...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 тра, 2025 15:46, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:У того пана - як всі побачили - такій вінегрет в голові з тими "капцями", "дютіками" та іншим, що він того не знає і більше того, не знає, що Швейцарія, Ліхтенштейн, Норвегія та Ісландія - 4 країни Шенгенської угоди - не входять до складу ЄС.
Багато в житті бачив, але шоб пан був таким балаболом, ще й гарний вигадник-казкар. Але якщо баба, то хай мріє.
Ось Хотаб Африку згадав. А шо там наприклад у ПАР?
UPD:
Hotab написав:Я думаю що Вотер якщо і краде, то небагато. Ну максимум набризкатись пробніком в магазині парфумів.
Якось було діло, вилітав з Братислави на Київ. Забувши напарфумитись, засунув у багаж свій Tom Ford Ombre Leather. Тут у Дютіку дивлюсь, о, мій тестер і дійсно затестив.
Та не ображайтеся, ми ж із вдячністю: "Догляд перед Дютіками" - це епохальна фраза...
Крім того, нарешті визначено перелік факторів, які заважають інвестиціям в закордонну нерухомість: - "виліт з єврозони, потім назад" - реально просто жах; - "Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців", це без коментарів. Це вони даремно... - "рюкзак на ренген" - в це важко навіть повірити, що таке може відбуватися десь в аеропорту; - "це все паспортні контролі" - збоченці у формі можуть вимагати паспорт. Просто жах... - "Звісно після цього всього ще один догляд перед Дютіками" - ну це просто шедевр. - "Вхід в любий ТРЦ- догляд з ренгеном". Дійсно світ з"їхав з глузду...