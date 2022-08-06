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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1027102810291030>
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 23:39

Це форум Фінансовий, в не базарно-колгоспний.
Читай, красень, уважно: було описано експеримент, який був в липні 2023 року.
Повторю: дві тисячі двадцять третього року.
Повторю третій раз: дві тисячі двадцять третього.
І роби висновки: якщо на ринку нерухомості шалений ажіотаж і існує тенденція - обʼєктивна та виправдана реальністю - отримати профіт в сумі ПЛЮС 200 (двісті) відсотків по валюті від вкладеного - то гріх цим не скористатися.
В силу обʼєктивних причин я трохи прогавив час - треба було почати експеримент не в липні 2023 року, а в квітні або в березні того року.
Точно було би плюс 100 000$ на рівному місці при вкладеннях в сумі 50 000$.
Боже, вчити і вчити…
Які там інвестицііі в нерухомість..
«Дʼютіками» бавиться…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 23:52

  akurt написав:Які там інвестицііі в нерухомість..
«Дʼютіками» бавиться…

Тут продаю, тут рибу завертаю. Шоби- так, то- ні.
Мені все зрозуміло, базарний інвестор.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 00:33

Water
Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген.

Вхід в Європу з Азії чи Африки то завжди добре чЕкають, але якщо не помиляюсь в Шопена на вході в стерильну зону теж серйозний догляд саме пасажира (бо з чемоданами все як завжди, віддав і забув до кінця поїздки)
В той же час в тому ж Шопена прямий рейс з африканської помийки прийняли і випустили в місто не те що без перевірки чумаданів (як вивантажили з літака на конвеєр, і на тому все) , але навіть паспорти не дивляться і печатки не ставлять по прибуттю.
А Відень всіх пропускає через контроль.

До речі, Макс же читає гілку?
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Є сенс туди потрапити, чи є різниця з більш бюджетним і менш вимогливим до відвідувачів «Sky lounge”?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 01:03

Це дійсно жахливо:
Water
Це виліт з єврозони, потім назад, це все паспортні контролі. Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців, рюкзак на ренген.

Це - «виліт з єврозони» - мабуть тільки в жахливому сні насниться Німеччині, чи Словаччині, а потім ще «на зад», та все - от же ж бусурмани придумали - «паспортні контролі».
А уявіть в якому розпачі був співробітник Служби безпеки аеропорту: іде іноземець і у нього - «капці». Знімай капці!
Ну і треба ж, як не повезло людині: рідний рюкзак пропустили через рентгенівський апарат.
Все зібралося в одному місці…

P.S. Це я ще мовчу, що в аеропорту міста Basel - їдеш по коридору - підійшов до дверей зліва - і вийшов в Швейцарії. Це і не «Шенген», і не «єврозона». А підійшов там же, тут же - але двері праворуч - вийшов вже у Франціі. А це і «Шенген», і «Єврозона».
Прямо фокус якийсь. Коридор один і той же, двері однакові… вихід вільний що в двері ліворуч, що в двері праворуч, а результат різний.

Фокус цікавіший за - цитую - «догляд перед дютіками».
Не знаю, що це таке, але звучить цікаво.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:01

akurt

Фокус цікавіший за - цитую - «догляд перед дютіками».
Не знаю, що це таке, але звучить цікаво.


Я думаю що Вотер якщо і краде, то небагато. Ну максимум набризкатись пробніком в магазині парфумів.
А трактувати його слова слід як початок стерильної зони саме перед зоною дьютіків. Саме там зазвичай останній рубіж всіх перевірок.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 15:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:в аеропорту міста Basel - їдеш по коридору - підійшов до дверей зліва - і вийшов в Швейцарії. Це і не «Шенген», і не «єврозона»
тобто? Швейцарія - це «Шенген», саме тому і можливо все те, що ви описали. Не була б вона в шенгені, то удачі ходити вільно туди-сюди.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 15:26

У того пана - як всі побачили - такій вінегрет в голові з тими "капцями", "дютіками", жахливим паспртним контролем та іншим, що він того не знає і більше того, не знає, що Швейцарія, Ліхтенштейн, Норвегія та Ісландія - 4 країни Шенгенської угоди - не входять до складу ЄС.
Це на тему "вильоту з Єврозони".
Получається, що нормальний варіант закордонних інвестицій - то виліт з Польщі (польський злотий), Угорщини (форінт), Румунії (румунський лей), Болгарії (болгарський лев), Чехії (крона) та не є нормальним при вильоті з Німеччини або з Нідерландів.
Буду знати, бо якраз 25 червня прилітаю в Краків...

Термін "догляд перед дютіками" - це взагалі шедевр.
Це за його версією суттєвий недолік для інвестиції в нерухомість за кордоном.
Мені реально подобається.
Тепер можна писати, що недоліком перельотів у всіх аеропортах світу є:
- догляд перед туалетом;
- догляд перед фонтанчиком з водою;
- догляд перед Lounge-зоною і так далі...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 30 тра, 2025 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 15:34

  akurt написав:У того пана - як всі побачили - такій вінегрет в голові з тими "капцями", "дютіками" та іншим, що він того не знає і більше того, не знає, що Швейцарія, Ліхтенштейн, Норвегія та Ісландія - 4 країни Шенгенської угоди - не входять до складу ЄС.

Багато в житті бачив, але шоб пан був таким балаболом, ще й гарний вигадник-казкар. Але якщо баба, то хай мріє.

Ось Хотаб Африку згадав.
А шо там наприклад у ПАР?

UPD:
  Hotab написав:Я думаю що Вотер якщо і краде, то небагато. Ну максимум набризкатись пробніком в магазині парфумів.

Якось було діло, вилітав з Братислави на Київ. Забувши напарфумитись, засунув у багаж свій Tom Ford Ombre Leather. Тут у Дютіку дивлюсь, о, мій тестер і дійсно затестив.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:07

Та не ображайтеся, ми ж із вдячністю:
"Догляд перед Дютіками" - це епохальна фраза...

Крім того, нарешті визначено перелік факторів, які заважають інвестиціям в закордонну нерухомість:
- "виліт з єврозони, потім назад" - реально просто жах;
- "Вхід в аеропорт- досмотр зі зняттям капців", це без коментарів. Це вони даремно...
- "рюкзак на ренген" - в це важко навіть повірити, що таке може відбуватися десь в аеропорту;
- "це все паспортні контролі" - збоченці у формі можуть вимагати паспорт. Просто жах...
- "Звісно після цього всього ще один догляд перед Дютіками" - ну це просто шедевр.
- "Вхід в любий ТРЦ- догляд з ренгеном". Дійсно світ з"їхав з глузду... :lol:
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Якби не я, то про що ще б ця баба базарна писала?
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