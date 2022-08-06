Вчора особисто до мене було запитання, що можна купити на березі Середземного моря за 300 000 євро.
Я НЕ думаю, що людина серйозно саме так хоче зробити, але відповідь дав.
Справа в тому, шо неодноразово писалося на цій гілці, що середня ціна нерухомості по всій Європі складає 300 000 євро. І не факт, що не варто інвестувати саме туди.
В середу 28 травня я здійснив на своєму авто української реєстрації (серія ВС) досить тривалу подорож в те місто, де інвестують громадяни Франції.
Це кордон між Францією та Іспанією. Гори.
Ось тут:
Сказати, що я захваті - ну не скажу.
Просто травень/червень - НЕ кращій момент для оцінки ефективності саме там, в горах.
А гори, водоспади та озера - неймовірні!
"Альпійські луги" - де реально пасуться стада корів... дзвонять дзвоники на шиях корів...
В небі - величезні птахи...
Дорога в ту місцевість часом нагадує знамениту "Дорогу на Трансфагараш" в Румунії (але скромніша - за те краєвиди цікавіші).
Такі гірські водоспади - такої висоти та масштабів - я бачив тільки в Кабардіно-Балкарії...
Ну, можливо ще в США...
В горах ховаються ресторани з помірними цінами: обід з 5-ти блюд подадуть за 19,5 євро.
Ніде немає (!) платних шлагбаумів з дядьками, які "обілечують", зовсім не повірете, але туалети безкоштовні (відвідування душа - 2 євро). Все це ідеальної чистоти та нержавіюча сталь...
Біля гірського озера зустрічали три групи школьників років по 10-13, в супроводі двох вчителів...
Були здивовані: підйом в гору від парковки 3 км (!) і досить важкий - туди близько 2-х годин по кам"яністій стежці, назад - 1 год. 15 хвилин... але назад аж колінки тремтять...
Зате попадаєте в рай:
Чому мій приятель вклав саме сюди нахом"ячені 300 000 євро?
В тому місті, що я дав посилання - від сили 10 або 15 приватних будинків. Не помпезні, як прийнято в Україні, доволі скромні. Таке собі культурне охайне гірське село.
От скажу прямо: мене не вразило.
Ми зробили пікнік та почали говорити саме про це: куди та навіщо вкладено 300 000 євро.
(далі буде)