Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:50

де інвестують громадяни Франції.

в гору

культурне охайне гірське село.

Вчора особисто до мене було запитання, що можна купити на березі Середземного моря за 300 000 євро.Я НЕ думаю, що людина серйозно саме так хоче зробити, але відповідь дав.Справа в тому, шо неодноразово писалося на цій гілці, що середня ціна нерухомості по всій Європі складає 300 000 євро. І не факт, що не варто інвестувати саме туди.В середу 28 травня я здійснив на своєму авто української реєстрації (серія ВС) досить тривалу подорож в те місто,Це кордон між Францією та Іспанією. Гори.Ось тут:Сказати, що я захваті - ну не скажу.Просто травень/червень - НЕ кращій момент для оцінки ефективності саме там, в горах.А гори, водоспади та озера - неймовірні!"Альпійські луги" - де реально пасуться стада корів... дзвонять дзвоники на шиях корів...В небі - величезні птахи...Дорога в ту місцевість часом нагадує знамениту "Дорогу на Трансфагараш" в Румунії (але скромніша - за те краєвиди цікавіші).Такі гірські водоспади - такої висоти та масштабів - я бачив тільки в Кабардіно-Балкарії...Ну, можливо ще в США...В горах ховаються ресторани з помірними цінами: обід з 5-ти блюд подадуть за 19,5 євро.Ніде немає (!) платних шлагбаумів з дядьками, які "обілечують", зовсім не повірете, але туалети безкоштовні (відвідування душа - 2 євро). Все це ідеальної чистоти та нержавіюча сталь...Біля гірського озера зустрічали три групи школьників років по 10-13, в супроводі двох вчителів...Були здивовані: підйомвід парковки 3 км (!) і досить важкий - туди близько 2-х годин по кам"яністій стежці, назад - 1 год. 15 хвилин... але назад аж колінки тремтять...Зате попадаєте в рай:Чому мій приятель вклав саме сюди нахом"ячені 300 000 євро?В тому місті, що я дав посилання - від сили 10 або 15 приватних будинків. Не помпезні, як прийнято в Україні, доволі скромні. Таке собіОт скажу прямо: мене не вразило.Ми зробили пікнік та почали говорити саме про це: куди та навіщо вкладено 300 000 євро.(далі буде)