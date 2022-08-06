Недавнее снижение процентной ставки на 0.5% оживило рынок. К концу года ожидается дальнейшее снижение. Зарплаты продолжают расти. Население в крупных городах прирастает. Курс злотого стабильный. Я бы не продавал пока.
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Додано: Суб 31 тра, 2025 23:35
Недавнее снижение процентной ставки на 0.5% оживило рынок. К концу года ожидается дальнейшее снижение. Зарплаты продолжают расти. Население в крупных городах прирастает. Курс злотого стабильный. Я бы не продавал пока.
Додано: Нед 01 чер, 2025 08:22
Сильно оживило? Типу здольність людини виросла на 20 тис. зл. при цінах від 800 тис. і люди побігли купляти? Чого тоді забудовники і фліпери все ще стогнуть що продажі пагані?
Додано: Нед 01 чер, 2025 10:04
З того що я читала наче трохи знизили ставки, але вже почали писати що деякі банки вже знову трохи попіднімали. А ось те що регулярно пишуть як активно поляки риють окопи і готують укріплення, а також запланували щоб максимальна кількість чоловіків до кінця року пройшла якісь там курси військової підготовки кількаденні не особливо додає оптимізму..
Але я теж вважаю що Бетону продавати не варто, тим більше що до 5 років якщо продаж, то податок же ж буде.
Додано: Нед 01 чер, 2025 12:46
Я не стану в очередной раз объяснять Вам очевидные вещи. Вы в праве по-своему интерпретировать факты и ожидать чего угодно.
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