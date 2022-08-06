Недавнее снижение процентной ставки на 0.5% оживило рынок. К концу года ожидается дальнейшее снижение. Зарплаты продолжают расти. Население в крупных городах прирастает. Курс злотого стабильный. Я бы не продавал пока.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 тра, 2025 23:35
Недавнее снижение процентной ставки на 0.5% оживило рынок. К концу года ожидается дальнейшее снижение. Зарплаты продолжают расти. Население в крупных городах прирастает. Курс злотого стабильный. Я бы не продавал пока.
Додано: Нед 01 чер, 2025 08:22
Сильно оживило? Типу здольність людини виросла на 20 тис. зл. при цінах від 800 тис. і люди побігли купляти? Чого тоді забудовники і фліпери все ще стогнуть що продажі пагані?
Додано: Нед 01 чер, 2025 10:04
З того що я читала наче трохи знизили ставки, але вже почали писати що деякі банки вже знову трохи попіднімали. А ось те що регулярно пишуть як активно поляки риють окопи і готують укріплення, а також запланували щоб максимальна кількість чоловіків до кінця року пройшла якісь там курси військової підготовки кількаденні не особливо додає оптимізму..
Але я теж вважаю що Бетону продавати не варто, тим більше що до 5 років якщо продаж, то податок же ж буде.
Додано: Нед 01 чер, 2025 12:46
Я не стану в очередной раз объяснять Вам очевидные вещи. Вы в праве по-своему интерпретировать факты и ожидать чего угодно.
Додано: Нед 01 чер, 2025 15:16
Ну просто дуже очевидні 0,5% з який ці всі 0,5% може зїсти маржа банку - погоди глобально нікому не зроблять. Навіть паркомісце за 20 тис не купите. Середнє паркомісце коштує 80 тис.
Додано: Нед 01 чер, 2025 15:40
понял. спасибо.
Додано: Нед 01 чер, 2025 15:43
Я Вам постійно пишу. купуйте. життя йде. інфляція теж.
ну не буде ніколи ідеального часу. щоб я не робив - купував або продавав, всесвіт пручається
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:28
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Так чого Ви не купуєте, коли радите купувати? Навіть думаєте продавати?
Я для себе ще не бачу нормальні варіанти за ту суму якою володію. В мене дешева оренда, тому нікуди не поспішаю. Інфляція звичайно якась є, але вона частково перекривається депозитами. Зараз ставки 4 - 4,5% річних по депо. Інфляція біля 5. Ну ладно, то таке.
Загалом бентежить не це, а ріст ультранаціоналістичних настроїв в Польщі. Так дуже недалеко і до Орбана/Фіцо з вильотом Польщі з ЄС. Ну і також антимігранстські закони точно зроблять "дорожче нерухомість" - наприклад зробили квоти на вступ в вузи, підвищили вимоги до знання мови, до громадянства строк підвищили до 13 років. Вже осіннью польські вузи будуть скавчать що стало менше студентів, а за ними і місцеві лендлорди. до речі, про тількибудедорожчати - з 2022 року в Кракові оренда взагалі не виросла. Навіть навпаки - стало більше варіантів - є з чого вибирати.
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