Додано: Нед 01 чер, 2025 16:28

Бетон написав: Я Вам постійно пишу. купуйте. життя йде. інфляція теж.

ну не буде ніколи ідеального часу. щоб я не робив - купував або продавав, всесвіт пручається Я Вам постійно пишу. купуйте. життя йде. інфляція теж.ну не буде ніколи ідеального часу. щоб я не робив - купував або продавав, всесвіт пручається

Так чого Ви не купуєте, коли радите купувати? Навіть думаєте продавати?Я для себе ще не бачу нормальні варіанти за ту суму якою володію. В мене дешева оренда, тому нікуди не поспішаю. Інфляція звичайно якась є, але вона частково перекривається депозитами. Зараз ставки 4 - 4,5% річних по депо. Інфляція біля 5. Ну ладно, то таке.Загалом бентежить не це, а ріст ультранаціоналістичних настроїв в Польщі. Так дуже недалеко і до Орбана/Фіцо з вильотом Польщі з ЄС. Ну і також антимігранстські закони точно зроблять "дорожче нерухомість" - наприклад зробили квоти на вступ в вузи, підвищили вимоги до знання мови, до громадянства строк підвищили до 13 років. Вже осіннью польські вузи будуть скавчать що стало менше студентів, а за ними і місцеві лендлорди. до речі, про тількибудедорожчати - з 2022 року в Кракові оренда взагалі не виросла. Навіть навпаки - стало більше варіантів - є з чого вибирати.