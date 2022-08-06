Депутати партії «Право і справедливість» (ПіС) пропонують збільшити термін проживання у Польщі, після якого іноземці зможуть подати заявку на отримання польського громадянства. Свою пропозицію представники партії аргументують зростанням темпів імміграції до країни, особливо з України. Розповідаємо більше про те, що саме пропонує змінити ПіС та як це може вплинути на ситуацію іноземців у Польщі.



Яким є зараз процес отримання польського громадянства?

Сьогодні іноземець має декілька шляхів для отримання польського громадянства. Для того, щоб стати громадянином Польщі, іноземець повинен мати стабільне джерело доходу, винаймати житло чи бути його власником та підтвердити знання польської мови щонайменше на рівні B1. Також потрібно виконати одну з таких вимог:



протягом щонайменше 3 років безперервно та легально проживати у Польщі на підставі дозволу на постійне проживання (

stały pobyt

) або дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС (zezwolenie na pobyt

rezydenta długoterminowego UE

);

протягом щонайменше 2 років безперервно та легально проживати у Польщі на підставі дозволу на постійне проживання або дозволу на проживання довгострокового резидента, водночас щонайменше 3 роки перебувати у шлюбі з громадянином Польщі;

протягом щонайменше 10 років безперервно та легально проживати в Польщі, маючи дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання резидента довгострокового ЄС або право на постійне проживання;

протягом щонайменше 1 року безперервно та легально проживати в Польщі, маючи дозвіл на постійне проживання, отриманий у зв’язку з польським походженням або картою поляка.

Найкоротший шлях до отримання польського громадянства мають власники карти поляка. Ця категорія іноземців може подати відповідну заяву на отримання дозволу на постійне перебування (stały pobyt) після приїзду до Польщі. А через рік після отримання дозволу, вони мають право подавати заяву на отримання польського громадянства. За сприятливих умов у цьому випадку шлях до громадянства може зайняти 3 роки.



Друга категорія, яка має простіший шлях до отримання польського паспорта – особи, які перебувають у шлюбі з громадянином Польщі. За сприятливих умов шлях до польського громадянства у цьому випадку триватиме 5-6 років.



Найдовший шлях до отримання польського громадянства мають звичайні економічні мігранти. Спочатку ця категорія іноземців має легально та безперервно проживати на території Польщі протягом щонайменше 5 років на підставі карт тимчасового перебування або віз, виданих у зв’язку з працевлаштуванням. Після цього іноземець може подати заявку на отримання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС. Через три роки з моменту отримання цього дозволу іноземець може подати заяву на отримання польського громадянства. Тож у цьому випадку пройде щонайменше 8 років до моменту настання можливості податися на отримання польського паспорта.



Що пропонує змінити партія «Право і справедливість»?

У законопроєкті партії «Право і справедливість» пропонується збільшити термін проживання у Польщі на підставі одного з дозволів на постійне перебування з трьох до десяти років. Запропоновані зміни стосуються тільки загальної категорії іноземців: які не мають польського походження, не перебувають у шлюбі з громадянами Польщі тощо. Якщо законопроєкт ухвалять, то шлях до громадянства для економічних мігрантів може тривати щонайменше 15 років.



Як ідеться у поясненні до змін, вони «необхідні для створення умов повної інтеграції іноземців у польське суспільство». Основними причинами, на думку ініціаторів змін, для ухвалення законопроєкту є:



поглиблення культурної та суспільної інтеграції іноземців у польське суспільство: на думку авторів законопроєкту, трьох років проживання у Польщі на підставі дозволу на постійне перебування недостатньо, щоб іноземці опанували польську на рівні B1, зрозуміли польську культуру та повністю інтегрувалися у польське суспільство;

збільшення імміграції до Польщі, особливо з України: автори законопроєкту наголошують, що темпи української імміграції від 2014 року зросли від 0,5 мільйона до 1,5 мільйона (станом на 2023 рік). Тож збільшення терміну проживання забезпечить цій групі більше часу на інтеграцію, що є ключовим для гармонійного співіснування у польському суспільстві;

гармонізація з політикою ЄС: автори законопроєкту наводять у приклад інші країни Європейського Союзу, у яких цей термін довший – 5 років у Франції, Німеччині та Чехії, а також 8 років в Угорщині та 10 років у Італії та Австрії. Як зазначається у поясненні, збільшення терміну дозволить Польщі краще вписатися у європейські стандарти та зміцнити її позицію у міграційній політиці;

збільшення суспільної та економічної стабільності: довший термін проживання дозволить іноземцям краще підготуватися до ролі громадянина Польщі, що призведе до більшої соціальної згуртованості та потенційної економічної вигоди.

Водночас автори законопроєкту зазначають, що впровадження цієї норми може призвести до почуття ізоляції серед іммігрантів, які планують постійне проживання у Польщі й через це зменшиться кількість внесків про отримання громадянства. Також серед негативних моментів автори законопроєкту виділяють потенційне рішення іноземців (особливо українців) оселитися у країнах, де цей термін менший, що може вплинути на польський ринок праці.



«Запропонована зміна, яка подовжує необхідний термін проживання з 3 до 10 років, є відповіддю на потребу глибшої інтеграції іноземців в умовах збільшення імміграції, особливо української, а також на необхідність адаптації польського законодавства до стандартів ЄС. Проєкт підтримує соціальну та економічну стабільність, забезпечуючи кращу підготовку кандидатів до ролі громадянина, водночас зберігаючи доступність громадянства для окремих груп. Перехідне положення та обмеження зміни лише до одного положення гарантують мінімальне адміністративне навантаження й відповідність закону, що робить проєкт зваженим кроком у напрямку сучасної міграційної політики.», – ідеться у підсумку законопроєкту.



Законопроєкт підтримала партія «Конфедерація». Як заявив у коментарі для Rzeczpospolita депутат партії Міхал Вавер, ці вимоги важливі та потрібні. «Ще у 2023 році ми хотіли, щоб ПіС впровадила мораторій і заморозила надання громадянства до моменту, доти не будуть впорядковані закони. У нас ліберальні закони, які не відповідають сучасним реаліям», – сказав він у коментарі.