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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1028102910301031
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:27

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:до громадянства строк підвищили до 13 років

Можно подробнее? Пока что видел только проект изменений с 3 до 10 лет по сталему побыту и долгосрочному резиденту ЕС. При этом пункт о просто 10 годах легального пребывания менять вроде не собираются.

Сорі, це ще не прийнято, але партія ПіС + Конфедерація легко приймуть той закон.
https://naszwybir.pl/polske-gromadyanstvo/
Депутати партії «Право і справедливість» (ПіС) пропонують збільшити термін проживання у Польщі, після якого іноземці зможуть подати заявку на отримання польського громадянства. Свою пропозицію представники партії аргументують зростанням темпів імміграції до країни, особливо з України. Розповідаємо більше про те, що саме пропонує змінити ПіС та як це може вплинути на ситуацію іноземців у Польщі.

Яким є зараз процес отримання польського громадянства?
Сьогодні іноземець має декілька шляхів для отримання польського громадянства. Для того, щоб стати громадянином Польщі, іноземець повинен мати стабільне джерело доходу, винаймати житло чи бути його власником та підтвердити знання польської мови щонайменше на рівні B1. Також потрібно виконати одну з таких вимог:

протягом щонайменше 3 років безперервно та легально проживати у Польщі на підставі дозволу на постійне проживання (
stały pobyt
) або дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС (zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego UE
);
протягом щонайменше 2 років безперервно та легально проживати у Польщі на підставі дозволу на постійне проживання або дозволу на проживання довгострокового резидента, водночас щонайменше 3 роки перебувати у шлюбі з громадянином Польщі;
протягом щонайменше 10 років безперервно та легально проживати в Польщі, маючи дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання резидента довгострокового ЄС або право на постійне проживання;
протягом щонайменше 1 року безперервно та легально проживати в Польщі, маючи дозвіл на постійне проживання, отриманий у зв’язку з польським походженням або картою поляка.
Найкоротший шлях до отримання польського громадянства мають власники карти поляка. Ця категорія іноземців може подати відповідну заяву на отримання дозволу на постійне перебування (stały pobyt) після приїзду до Польщі. А через рік після отримання дозволу, вони мають право подавати заяву на отримання польського громадянства. За сприятливих умов у цьому випадку шлях до громадянства може зайняти 3 роки.

Друга категорія, яка має простіший шлях до отримання польського паспорта – особи, які перебувають у шлюбі з громадянином Польщі. За сприятливих умов шлях до польського громадянства у цьому випадку триватиме 5-6 років.

Найдовший шлях до отримання польського громадянства мають звичайні економічні мігранти. Спочатку ця категорія іноземців має легально та безперервно проживати на території Польщі протягом щонайменше 5 років на підставі карт тимчасового перебування або віз, виданих у зв’язку з працевлаштуванням. Після цього іноземець може подати заявку на отримання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС. Через три роки з моменту отримання цього дозволу іноземець може подати заяву на отримання польського громадянства. Тож у цьому випадку пройде щонайменше 8 років до моменту настання можливості податися на отримання польського паспорта.

Що пропонує змінити партія «Право і справедливість»?
У законопроєкті партії «Право і справедливість» пропонується збільшити термін проживання у Польщі на підставі одного з дозволів на постійне перебування з трьох до десяти років. Запропоновані зміни стосуються тільки загальної категорії іноземців: які не мають польського походження, не перебувають у шлюбі з громадянами Польщі тощо. Якщо законопроєкт ухвалять, то шлях до громадянства для економічних мігрантів може тривати щонайменше 15 років.

Як ідеться у поясненні до змін, вони «необхідні для створення умов повної інтеграції іноземців у польське суспільство». Основними причинами, на думку ініціаторів змін, для ухвалення законопроєкту є:

поглиблення культурної та суспільної інтеграції іноземців у польське суспільство: на думку авторів законопроєкту, трьох років проживання у Польщі на підставі дозволу на постійне перебування недостатньо, щоб іноземці опанували польську на рівні B1, зрозуміли польську культуру та повністю інтегрувалися у польське суспільство;
збільшення імміграції до Польщі, особливо з України: автори законопроєкту наголошують, що темпи української імміграції від 2014 року зросли від 0,5 мільйона до 1,5 мільйона (станом на 2023 рік). Тож збільшення терміну проживання забезпечить цій групі більше часу на інтеграцію, що є ключовим для гармонійного співіснування у польському суспільстві;
гармонізація з політикою ЄС: автори законопроєкту наводять у приклад інші країни Європейського Союзу, у яких цей термін довший – 5 років у Франції, Німеччині та Чехії, а також 8 років в Угорщині та 10 років у Італії та Австрії. Як зазначається у поясненні, збільшення терміну дозволить Польщі краще вписатися у європейські стандарти та зміцнити її позицію у міграційній політиці;
збільшення суспільної та економічної стабільності: довший термін проживання дозволить іноземцям краще підготуватися до ролі громадянина Польщі, що призведе до більшої соціальної згуртованості та потенційної економічної вигоди.
Водночас автори законопроєкту зазначають, що впровадження цієї норми може призвести до почуття ізоляції серед іммігрантів, які планують постійне проживання у Польщі й через це зменшиться кількість внесків про отримання громадянства. Також серед негативних моментів автори законопроєкту виділяють потенційне рішення іноземців (особливо українців) оселитися у країнах, де цей термін менший, що може вплинути на польський ринок праці.

«Запропонована зміна, яка подовжує необхідний термін проживання з 3 до 10 років, є відповіддю на потребу глибшої інтеграції іноземців в умовах збільшення імміграції, особливо української, а також на необхідність адаптації польського законодавства до стандартів ЄС. Проєкт підтримує соціальну та економічну стабільність, забезпечуючи кращу підготовку кандидатів до ролі громадянина, водночас зберігаючи доступність громадянства для окремих груп. Перехідне положення та обмеження зміни лише до одного положення гарантують мінімальне адміністративне навантаження й відповідність закону, що робить проєкт зваженим кроком у напрямку сучасної міграційної політики.», – ідеться у підсумку законопроєкту.

Законопроєкт підтримала партія «Конфедерація». Як заявив у коментарі для Rzeczpospolita депутат партії Міхал Вавер, ці вимоги важливі та потрібні. «Ще у 2023 році ми хотіли, щоб ПіС впровадила мораторій і заморозила надання громадянства до моменту, доти не будуть впорядковані закони. У нас ліберальні закони, які не відповідають сучасним реаліям», – сказав він у коментарі.


Тобто для економічних мігрантів (основна доля українців) раніше була 8+ років, стане 15+ років.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 20:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:була 8+ років, стане 15+ років


А в катовіцах тоді буде 30+))
Скоро дружину на резидента подавати. Де б прописку в кракові дістати :D

Загалом, направлення в польщі змінюється, добре чи погано не знаю.
В катовіце відмили бабло на переїзд ужонда(В Кракові найняли інспекторів)
Зараз це один уженд, але можуть і інші приклад брати. Як бачимо корупція або саботаж або що це хз, але сама тендеція хто його зна куди привиде.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 22:25

  BIGor написав:Тобто для економічних мігрантів (основна доля українців) раніше була 8+ років, стане 15+ років.

Данный проект предлагает изменения только в п.1.
Pozostałe przepisy art. 30 przewidują krótsze okresy dla szczególnych grup (np. 2 lata dla małżonków Polaków, 1 rok dla osób z Kartą Polaka), które nie ulegają zmianie w niniejszym projekcie.

Также не предлагается изменений в п.6
6) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu
oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

Т.е. для мигрантов, которые все время живут в Польше, вместо 8+ лет станет 10+. Что тоже неприятно. Но не 15 и не 13.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 22:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну як там по виборам у Польщі, колеги польські емігранти? Ніби-то перемагає по екзитполам проукраїнський Тшасковський, але різниця мізерна, всього 0,6%, тож до кінця не ясно? Чи у Польщі вже все зрозуміло?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:51

  The_Rebel написав:Ну як там по виборам у Польщі, колеги польські емігранти? Ніби-то перемагає по екзитполам проукраїнський Тшасковський, але різниця мізерна, всього 0,6%, тож до кінця не ясно? Чи у Польщі вже все зрозуміло?

По екзітполах там 50,3 Тшасковський на 49,7 Навроцький. Так що шанси виграти є у обох кандидатів. Але з такою підтримкою ультра-праві здобудуть перемогу у Сеймі в 2027 так що навіть якщо Тшасковський виграє - треба готуватись до гіршого сценарію через два роки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 00:20

  The_Rebel написав:Ну як там по виборам у Польщі, колеги польські емігранти? Ніби-то перемагає по екзитполам проукраїнський Тшасковський, але різниця мізерна, всього 0,6%, тож до кінця не ясно? Чи у Польщі вже все зрозуміло?

Потихоньку учим итальянский. Так, на всякий случай. Лучше бы, конечно, дотянуть до получения гражданства, но даже без него можно переместиться будет в случае обострения ситуации.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 08:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

От блін, все ж переміг Навроцький. Що ж, у Обрана і Фіцо появився новий дружок. Ну, в Італії також праві, але Мелоні ще з усіх правих сама адекватна
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 08:55

  Gastarbaiter написав:
  The_Rebel написав:Ну як там по виборам у Польщі, колеги польські емігранти? Ніби-то перемагає по екзитполам проукраїнський Тшасковський, але різниця мізерна, всього 0,6%, тож до кінця не ясно? Чи у Польщі вже все зрозуміло?

Потихоньку учим итальянский. Так, на всякий случай. Лучше бы, конечно, дотянуть до получения гражданства, но даже без него можно переместиться будет в случае обострения ситуации.

В 2-му турі виграв ультраправий Навроцький. Цікаво, якщо всіх українців виженуть і зроблять POLEXIT - скільки будуть коштувати квартири?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:01

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  The_Rebel написав:Ну як там по виборам у Польщі, колеги польські емігранти? Ніби-то перемагає по екзитполам проукраїнський Тшасковський, але різниця мізерна, всього 0,6%, тож до кінця не ясно? Чи у Польщі вже все зрозуміло?

Потихоньку учим итальянский. Так, на всякий случай. Лучше бы, конечно, дотянуть до получения гражданства, но даже без него можно переместиться будет в случае обострения ситуации.

В 2-му турі виграв ультраправий Навроцький. Цікаво, якщо всіх українців виженуть і зроблять POLEXIT - скільки будуть коштувати квартири?

Та точно, з тими коштами, які Польща отримує від ЄС, зроблять polexit))) Ще фантастичні теорії будуть?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:05

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Потихоньку учим итальянский. Так, на всякий случай. Лучше бы, конечно, дотянуть до получения гражданства, но даже без него можно переместиться будет в случае обострения ситуации.

В 2-му турі виграв ультраправий Навроцький. Цікаво, якщо всіх українців виженуть і зроблять POLEXIT - скільки будуть коштувати квартири?

Та точно, з тими коштами, які Польща отримує від ЄС, зроблять polexit))) Ще фантастичні теорії будуть?

Через те що минулі роки PiS "тримав суди" Польща не отримувала гроші з ЄС. Коли вибрали Туска - гроші пішли. Так що діло не в грошах від ЄС.
BIGor
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