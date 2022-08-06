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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:02
gonchik74 написав:
Та точно, з тими коштами, які Польща отримує від ЄС, зроблять polexit))) Ще фантастичні теорії будуть?
Польща вже через пару років згідно з планами, мала ставати країною яка вже не дотується, а навпаки більше дотує інших, ну типу як Німеччина.
Доречі недавно стало відомо про ще одну цікаву зміну - раніше вільний доступ до ринку праці дуже багато українців мали по свідоцтву з поліціальної школи, можна було просто там провчитись і навіть не здавши екзамен на професію працювати без дозволу на роботу, просто за сертифікатом про закінчення. Так робили дуууже багато українців. Так от тепер за новим законом вже обовʼязково мати і сертифікат про закінчення і диплом про закінчення (вдало складені іспити) для отримання доступу до ринку праці. Поки у українців цей доступ і так є, але ж так буде не завжди..
Востаннє редагувалось Ana
в Пон 02 чер, 2025 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 11:03
BIGor написав:
В 2-му турі виграв ультраправий Навроцький. Цікаво, якщо всіх українців виженуть і зроблять POLEXIT - скільки будуть коштувати квартири?
Не думаю, что Польша в одну ночь станет абсолютно непригодной для жизни и начнется массовый исход украинцев. Кроме того, на их место вполне могут приехать работники из других стран.
А POLEXIT тоже дело не быстрое. Да и для экономики, завязанной на экспорт в Германию и другие страны ЕС, это будет самоубийство.
Так что угрозы ценам на квартиры пока не вижу.
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