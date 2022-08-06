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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:02
gonchik74 написав:
Та точно, з тими коштами, які Польща отримує від ЄС, зроблять polexit))) Ще фантастичні теорії будуть?
Польща вже через пару років згідно з планами, мала ставати країною яка вже не дотується, а навпаки більше дотує інших, ну типу як Німеччина.
Доречі недавно стало відомо про ще одну цікаву зміну - раніше вільний доступ до ринку праці дуже багато українців мали по свідоцтву з поліціальної школи, можна було просто там провчитись і навіть не здавши екзамен на професію працювати без дозволу на роботу, просто за сертифікатом про закінчення. Так робили дуууже багато українців. Так от тепер за новим законом вже обовʼязково мати і сертифікат про закінчення і диплом про закінчення (вдало складені іспити) для отримання доступу до ринку праці. Поки у українців цей доступ і так є, але ж так буде не завжди..
Востаннє редагувалось Ana
в Пон 02 чер, 2025 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 11:03
BIGor написав:
В 2-му турі виграв ультраправий Навроцький. Цікаво, якщо всіх українців виженуть і зроблять POLEXIT - скільки будуть коштувати квартири?
Не думаю, что Польша в одну ночь станет абсолютно непригодной для жизни и начнется массовый исход украинцев. Кроме того, на их место вполне могут приехать работники из других стран.
А POLEXIT тоже дело не быстрое. Да и для экономики, завязанной на экспорт в Германию и другие страны ЕС, это будет самоубийство.
Так что угрозы ценам на квартиры пока не вижу.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 11:29
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
В 2-му турі виграв ультраправий Навроцький. Цікаво, якщо всіх українців виженуть і зроблять POLEXIT - скільки будуть коштувати квартири?
Не думаю, что Польша в одну ночь станет абсолютно непригодной для жизни
и начнется массовый исход украинцев. Кроме того, на их место вполне могут приехать работники из других стран.
А POLEXIT тоже дело не быстрое. Да и для экономики, завязанной на экспорт в Германию и другие страны ЕС, это будет самоубийство.
Так что угрозы ценам на квартиры пока не вижу.
А хто сказав що все відбудеться за одну ніч?
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Додано: Пон 02 чер, 2025 11:36
Мій дуже добрий приятель і дуже адекватна людина - громадянин Польщі - мені вночі сьогодні надіслав таке:
"Sad day, unhealthy nationalism, xenophobia and hate speech, it seems Poland elected its own Trump, God have mercy!"
В перекладі:
"Сумний день, нездоровий націоналізм, ксенофобія та мова ворожнечі, схоже, Польща обрала свого власного Трампа, Боже, помилуй!"
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Додано: Пон 02 чер, 2025 12:04
BIGor написав:
А хто сказав що все відбудеться за одну ніч?
В таком случае куда большее влияние на цены недвижимости будут оказывать другие факторы.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 12:15
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
А хто сказав що все відбудеться за одну ніч?
В таком случае куда большее влияние на цены недвижимости будут оказывать другие факторы.
Трамп теж біржи в США не обвалив за перший день. Тут звичайно уряд до 2027 року в помірковних політиків, і якщо Навроцький не утне розпуску парламенту - то система буде триматись ще 2 роки. Але утискать/смажити як жабу потроху емігрантів вже будуть.
Востаннє редагувалось BIGor
в Пон 02 чер, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 12:35
Бетон написав:
Я просто обязан написать, что Польша и её граждане, за месяц для меня сделали больше, чем, так называемая, моя страна за всю жизнь.
Кстати, менталитет полек, в отличие от украинок, лишён алчности в таком проявлении, как у нас. Если бы я женился, то на польке
Пригадав історію, яка відбулася років 15 тому.
В Польщу на заробітки поїхав племінник університетської подруги жінки. Валерій.
Робота важка: лопатою копав якісь траншеї для кабелів.
Ну хлопець 18 років був міцний та роботи не боявся.
Як це завжди буває - або цікаві, або неймовірні, або грошовиті речі відбуваються несподівано.
На ту роботу несподівано приїхав шеф - польский пан - та несподівано разом із дочкою 18 років.
Ходили вони вдвох та оглядали ті траншеї. Пан все лаявся на працівників своїм єдиним та відомим польським матом: все "курва" та "курва" - типу не так вони стоять, не так у них лопата стоїть, якесь у них все чи криве, чи товсте, чи не товсте... Все незадоволений був.
Наче то хлопці були винні, що або криве, або товсте, або не товсте... природа така...
Тому мабуть дочці його стало якось шкода того гарного - з тренованими лопатою та ломом м"язями - 18-и річного українця.
Вирішила вона його пожаліти та віддати йому - не всю ж добу йому з лопатою мати справу - саме дороге в ЇЇ житті.
А він - як чесний українець - після того, що було - а якось несподівано з"явилися наслідки - оженитися.
Так перше (!), що він зробив - то змінив прізвище.
Це вже давно було - не пригадую, чи Sikorski, чи Wiśniewskі, чи Wiśniewskі...
Ну якось так...
Так він і загубився... У подруги жінки питав не так давно: немає ніяких відомостей...
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