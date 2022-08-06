Додано: Пон 02 чер, 2025 12:35

Бетон написав: Я просто обязан написать, что Польша и её граждане, за месяц для меня сделали больше, чем, так называемая, моя страна за всю жизнь.

Кстати, менталитет полек, в отличие от украинок, лишён алчности в таком проявлении, как у нас. Если бы я женился, то на польке Я просто обязан написать, что Польша и её граждане, за месяц для меня сделали больше, чем, так называемая, моя страна за всю жизнь.Кстати, менталитет полек, в отличие от украинок, лишён алчности в таком проявлении, как у нас.

Пригадав історію, яка відбулася років 15 тому.В Польщу на заробітки поїхав племінник університетської подруги жінки. Валерій.Робота важка: лопатою копав якісь траншеї для кабелів.Ну хлопець 18 років був міцний та роботи не боявся.Як це завжди буває - або цікаві, або неймовірні, або грошовиті речі відбуваються несподівано.На ту роботу несподівано приїхав шеф - польский пан - та несподівано разом із дочкою 18 років.Ходили вони вдвох та оглядали ті траншеї. Пан все лаявся на працівників своїм єдиним та відомим польським матом: все "курва" та "курва" - типу не так вони стоять, не так у них лопата стоїть, якесь у них все чи криве, чи товсте, чи не товсте... Все незадоволений був.Наче то хлопці були винні, що або криве, або товсте, або не товсте... природа така...Тому мабуть дочці його стало якось шкода того гарного - з тренованими лопатою та ломом м"язями - 18-и річного українця.Вирішила вона його пожаліти та віддати йому - не всю ж добу йому з лопатою мати справу - саме дороге в ЇЇ житті.А він - як чесний українець - після того, що було - а якось несподівано з"явилися наслідки - оженитися.Так перше (!), що він зробив - то змінив прізвище.Це вже давно було - не пригадую, чи Sikorski, чи Wiśniewskі, чи Wiśniewskі...Ну якось так...Так він і загубився... У подруги жінки питав не так давно: немає ніяких відомостей...