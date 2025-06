Додано: Пон 02 чер, 2025 11:36

Мій дуже добрий приятель і дуже адекватна людина - громадянин Польщі - мені вночі сьогодні надіслав таке:

"Sad day, unhealthy nationalism, xenophobia and hate speech, it seems Poland elected its own Trump, God have mercy!"

В перекладі:

"Сумний день, нездоровий націоналізм, ксенофобія та мова ворожнечі, схоже, Польща обрала свого власного Трампа, Боже, помилуй!"