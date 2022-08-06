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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:02
gonchik74 написав:
Та точно, з тими коштами, які Польща отримує від ЄС, зроблять polexit))) Ще фантастичні теорії будуть?
Польща вже через пару років згідно з планами, мала ставати країною яка вже не дотується, а навпаки більше дотує інших, ну типу як Німеччина.
Доречі недавно стало відомо про ще одну цікаву зміну - раніше вільний доступ до ринку праці дуже багато українців мали по свідоцтву з поліціальної школи, можна було просто там провчитись і навіть не здавши екзамен на професію працювати без дозволу на роботу, просто за сертифікатом про закінчення. Так робили дуууже багато українців. Так от тепер за новим законом вже обовʼязково мати і сертифікат про закінчення і диплом про закінчення (вдало складені іспити) для отримання доступу до ринку праці. Поки у українців цей доступ і так є, але ж так буде не завжди..
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в Пон 02 чер, 2025 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 11:03
BIGor написав:
В 2-му турі виграв ультраправий Навроцький. Цікаво, якщо всіх українців виженуть і зроблять POLEXIT - скільки будуть коштувати квартири?
Не думаю, что Польша в одну ночь станет абсолютно непригодной для жизни и начнется массовый исход украинцев. Кроме того, на их место вполне могут приехать работники из других стран.
А POLEXIT тоже дело не быстрое. Да и для экономики, завязанной на экспорт в Германию и другие страны ЕС, это будет самоубийство.
Так что угрозы ценам на квартиры пока не вижу.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 11:29
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
В 2-му турі виграв ультраправий Навроцький. Цікаво, якщо всіх українців виженуть і зроблять POLEXIT - скільки будуть коштувати квартири?
Не думаю, что Польша в одну ночь станет абсолютно непригодной для жизни
и начнется массовый исход украинцев. Кроме того, на их место вполне могут приехать работники из других стран.
А POLEXIT тоже дело не быстрое. Да и для экономики, завязанной на экспорт в Германию и другие страны ЕС, это будет самоубийство.
Так что угрозы ценам на квартиры пока не вижу.
А хто сказав що все відбудеться за одну ніч?
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Додано: Пон 02 чер, 2025 11:36
Мій дуже добрий приятель і дуже адекватна людина - громадянин Польщі - мені вночі сьогодні надіслав таке:
"Sad day, unhealthy nationalism, xenophobia and hate speech, it seems Poland elected its own Trump, God have mercy!"
В перекладі:
"Сумний день, нездоровий націоналізм, ксенофобія та мова ворожнечі, схоже, Польща обрала свого власного Трампа, Боже, помилуй!"
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Додано: Пон 02 чер, 2025 12:04
BIGor написав:
А хто сказав що все відбудеться за одну ніч?
В таком случае куда большее влияние на цены недвижимости будут оказывать другие факторы.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 12:15
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
А хто сказав що все відбудеться за одну ніч?
В таком случае куда большее влияние на цены недвижимости будут оказывать другие факторы.
Трамп теж біржи в США не обвалив за перший день. Тут звичайно уряд до 2027 року в помірковних політиків, і якщо Навроцький не утне розпуску парламенту - то система буде триматись ще 2 роки. Але утискать/смажити як жабу потроху емігрантів вже будуть.
Востаннє редагувалось BIGor
в Пон 02 чер, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 12:35
Бетон написав:
Я просто обязан написать, что Польша и её граждане, за месяц для меня сделали больше, чем, так называемая, моя страна за всю жизнь.
Кстати, менталитет полек, в отличие от украинок, лишён алчности в таком проявлении, как у нас. Если бы я женился, то на польке
Пригадав історію, яка відбулася років 15 тому.
В Польщу на заробітки поїхав племінник університетської подруги жінки. Валерій.
Робота важка: лопатою копав якісь траншеї для кабелів.
Ну хлопець 18 років був міцний та роботи не боявся.
Як це завжди буває - або цікаві, або неймовірні, або грошовиті речі відбуваються несподівано.
На ту роботу несподівано приїхав шеф - польский пан - та несподівано разом із дочкою 18 років.
Ходили вони вдвох та оглядали ті траншеї. Пан все лаявся на працівників своїм єдиним та відомим польським матом: все "курва" та "курва" - типу не так вони стоять, не так у них лопата стоїть, якесь у них все чи криве, чи товсте, чи не товсте... Все незадоволений був.
Тому мабуть дочці його стало якось шкода того гарного - з тренованими лопатою та ломом м"язями - 18-и річного українця.
Вирішила вона його пожаліти та - не всю ж добу йому з лопатою мати справу - піти якось так - не знаю як - назустріч.
А він - як чесний українець - після того, що було - оженитися.
Вийшло саме так, як вище пан Бетон
написав...
Так перше (!), що він зробив - то змінив прізвище.
Це вже давно було - не пригадую, чи Sikorski, чи Wiśniewskі, чи Szymański...
Ну якось так...
Так він і загубився... У подруги жінки питав не так давно: немає ніяких відомостей...
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Додано: Пон 02 чер, 2025 13:32
Наші люди інколи можуть здивувати просто до безтями.
Наша харків"янка почала працювати в одній з турецьких рієлторських контор.
Приємно відмітити що досить активна та грамотна жінка.
Ось сьогодні дала таке оголошення, від якого в мене щелепа відвисла:
"Мы растём и становимся ближе к вам!
С радостью сообщаем об открытии нового филиала TO ANTALYA REAL ESTATE в Сирии — в прекрасном и многогранном городе Дамаск!
Теперь вы можете приобрести недвижимость не только в солнечной Турции, но и в Сирии. Мы предлагаем широкий выбор объектов на любой вкус и бюджет — от уютных квартир до просторных домов. Цены вас приятно удивят — доступные, разумные и привлекательные для инвестиций."
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Додано: Пон 02 чер, 2025 14:30
gonchik74 написав:BIGor
До сьогоднішнього дня чекав CUKRу. Добре, що готував запасний аеродром. Сподіваюсь, що до середини осені мене тут не буде. Не бачу сенсу і надалі підтримувати економіку цієї країни своїми коштами.
А яка саме країна якщо не секрет?
По собі скажу, що ще рік мінімум звязаний контрактом, але от дуже задумався про варіант Б ще три тижні тому. Щось якось стрьомно вкладати всю "катлєту" в країну де через рік-два скажуть "спердаляйте всі українці", в той же час за цю котлету в тій же Болгарії можна купити три квартири.
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