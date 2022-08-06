akurt написав:
Пригадав історію, яка відбулася років 15 тому.
В Польщу на заробітки поїхав племінник університетської подруги жінки. Валерій.
Робота важка: лопатою копав якісь траншеї для кабелів.
Ну хлопець 18 років був міцний та роботи не боявся.
Як це завжди буває - або цікаві, або неймовірні, або грошовиті речі відбуваються несподівано.
На ту роботу несподівано приїхав шеф - польский пан - та несподівано разом із дочкою 18 років.
Ходили вони вдвох та оглядали ті траншеї. Пан все лаявся на працівників своїм єдиним та відомим польським матом: все "курва" та "курва" - типу не так вони стоять, не так у них лопата стоїть, якесь у них все чи криве, чи товсте, чи не товсте... Все незадоволений був.
Тому мабуть дочці його стало якось шкода того гарного - з тренованими лопатою та ломом м"язями - 18-и річного українця.
Вирішила вона його пожаліти та - не всю ж добу йому з лопатою мати справу - піти якось так - не знаю як - назустріч.
А він - як чесний українець - після того, що було - оженитися.
Вийшло саме так, як вище пан Бетон написав...
Так перше (!), що він зробив - то змінив прізвище.
Це вже давно було - не пригадую, чи Sikorski, чи Wiśniewskі, чи Szymański...
Ну якось так...
Так він і загубився... У подруги жінки питав не так давно: немає ніяких відомостей...
был пацан и нет пацана))