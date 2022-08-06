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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1030103110321033
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 15:48

  akurt написав:
  Бетон написав:Я просто обязан написать, что Польша и её граждане, за месяц для меня сделали больше, чем, так называемая, моя страна за всю жизнь.
Кстати, менталитет полек, в отличие от украинок, лишён алчности в таком проявлении, как у нас. Если бы я женился, то на польке


Пригадав історію, яка відбулася років 15 тому.
В Польщу на заробітки поїхав племінник університетської подруги жінки. Валерій.
Робота важка: лопатою копав якісь траншеї для кабелів.
Ну хлопець 18 років був міцний та роботи не боявся.

Як це завжди буває - або цікаві, або неймовірні, або грошовиті речі відбуваються несподівано.

На ту роботу несподівано приїхав шеф - польский пан - та несподівано разом із дочкою 18 років.
Ходили вони вдвох та оглядали ті траншеї. Пан все лаявся на працівників своїм єдиним та відомим польським матом: все "курва" та "курва" - типу не так вони стоять, не так у них лопата стоїть, якесь у них все чи криве, чи товсте, чи не товсте... Все незадоволений був.

Тому мабуть дочці його стало якось шкода того гарного - з тренованими лопатою та ломом м"язями - 18-и річного українця.
Вирішила вона його пожаліти та - не всю ж добу йому з лопатою мати справу - піти якось так - не знаю як - назустріч.
А він - як чесний українець - після того, що було - оженитися.
Вийшло саме так, як вище пан Бетон написав...
Так перше (!), що він зробив - то змінив прізвище.
Це вже давно було - не пригадую, чи Sikorski, чи Wiśniewskі, чи Szymański...
Ну якось так...
Так він і загубився... У подруги жінки питав не так давно: немає ніяких відомостей...

был пацан и нет пацана))
Бетон
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