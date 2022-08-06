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Бетон написав:Я просто обязан написать, что Польша и её граждане, за месяц для меня сделали больше, чем, так называемая, моя страна за всю жизнь. Кстати, менталитет полек, в отличие от украинок, лишён алчности в таком проявлении, как у нас. Если бы я женился, то на польке
Пригадав історію, яка відбулася років 15 тому. В Польщу на заробітки поїхав племінник університетської подруги жінки. Валерій. Робота важка: лопатою копав якісь траншеї для кабелів. Ну хлопець 18 років був міцний та роботи не боявся.
Як це завжди буває - або цікаві, або неймовірні, або грошовиті речі відбуваються несподівано.
На ту роботу несподівано приїхав шеф - польский пан - та несподівано разом із дочкою 18 років. Ходили вони вдвох та оглядали ті траншеї. Пан все лаявся на працівників своїм єдиним та відомим польським матом: все "курва" та "курва" - типу не так вони стоять, не так у них лопата стоїть, якесь у них все чи криве, чи товсте, чи не товсте... Все незадоволений був.
Тому мабуть дочці його стало якось шкода того гарного - з тренованими лопатою та ломом м"язями - 18-и річного українця. Вирішила вона його пожаліти та - не всю ж добу йому з лопатою мати справу - піти якось так - не знаю як - назустріч. А він - як чесний українець - після того, що було - оженитися. Вийшло саме так, як вище пан Бетон написав... Так перше (!), що він зробив - то змінив прізвище. Це вже давно було - не пригадую, чи Sikorski, чи Wiśniewskі, чи Szymański... Ну якось так... Так він і загубився... У подруги жінки питав не так давно: немає ніяких відомостей...
В останній місяць або два помітною є тенденція збільшення українців в Анталії: або купують житло (Українці за підсумками квітня повернули собі традиційне місце 3 в ТОР-10 закордонних інвесторів), або намагаються взяти квартиру в оренду (Уряд Туреччини дозволив орендодавцям на законних підставах збільшити орендну плату відразу на 45% (!).)
В яку ціну може обійтися оформлення картки ВНП на підставі оренди квартири станом на 4 червня 2025 року? - Візовий збір в сумі 7.882,70 TL (сплачується тільки при первинній подачі. При продовженні дії ВНП - не сплачується); - 810 лір оплата за сам пластик/картку; - 80 USD за курсом турецької ліри на момент подачі заяви (це за 1 рік, якщо на 2 роки, то за кожний місяць додатково 5 доларів). - біометричне фото (треба в роздрукованому вигляді та у вигляді електронної версії) - 300 лір. - необхідні ксерокопії оригіналів документів - орієнтовно 100 лір. - Поліс медичного страхування іноземця на 1 рік - ціна суттєво залежить від віку іноземця - орієнтовно 2 500 лір. - послуги нотаріуса - оформлення Договору оренди квартири - орієнтовно 2000 лір. - переклад українського закордонного паспорта та його завірення нотаріусом - орієнтовно 2000 лір.
Разом витрати можуть скласти: 18 700 лір або приблизно 480 доларів.
Відмов у видачі українцям немає. Поновили практику видачі карток ВНП на 2 роки. Картка ВНП в Туреччині надає право скільки завгодно раз та на будь-який термін залишати територію Туреччини та ввезти без розмитнення авто української реєстрації. На днях Митниця Туреччини продовжила термін перебування завезених без розмитнення українцями авто, термін перебування яких вже закінчився (2 роки), до 31 грудня 2025 року.
P.S. Інформація "для загального розвитку". Нікого ні до чого не агітую: констатую факт; я сам в Туреччині не проживаю з липня 2024 року. Але наполегливо планую прибути та поплавати в Середземному морі. Курс ліра/долар на сьогодні: 39,14. Євро: 44,8 ліри за 1 євро.
На семи найбільших ринках Польщі забудовники зафіксували 30% зростання продажів.
Зовсім недавно вже з'явилися перші дані, що свідчать про можливе пожвавлення на ринку нерухомості – серед іншого, рівень бронювання квартир на первинному ринку зріс до рівня, подібного до рекордного 2023 року.
Останні дані Otodom за травень підтверджують, що забудовники справді «повернулися в гру» – у травні на семи найбільших ринках нерухомості Польщі продажі забудовницьких об’єктів зросли на цілих 30% порівняно з квітнем цього року.
Дивує не лише кількість проданих квартир (кількість угод перевищила 3,7 тисячі, що приблизно на 1 тисячу більше, ніж за аналогічний період минулого року), але й їхня вартість. Вперше з жовтня 2023 року (коли працював Bezpieczny Kredyt) вартість проданих за один місяць квартир перевищила 3 мільярди злотих.
Цікаво, що відновлення на первинному ринку поки що не супроводжується ситуацією на вторинному ринку, де сповільнюються як пропозиція, так і попит. Однак, якщо поточна ситуація на первинному ринку триватиме довше, можна очікувати зміни тенденції – і, як наслідок, повторного зростання попиту та зростання цін.