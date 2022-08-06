Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Я просто обязан написать, что Польша и её граждане, за месяц для меня сделали больше, чем, так называемая, моя страна за всю жизнь. Кстати, менталитет полек, в отличие от украинок, лишён алчности в таком проявлении, как у нас. Если бы я женился, то на польке
Пригадав історію, яка відбулася років 15 тому. В Польщу на заробітки поїхав племінник університетської подруги жінки. Валерій. Робота важка: лопатою копав якісь траншеї для кабелів. Ну хлопець 18 років був міцний та роботи не боявся.
Як це завжди буває - або цікаві, або неймовірні, або грошовиті речі відбуваються несподівано.
На ту роботу несподівано приїхав шеф - польский пан - та несподівано разом із дочкою 18 років. Ходили вони вдвох та оглядали ті траншеї. Пан все лаявся на працівників своїм єдиним та відомим польським матом: все "курва" та "курва" - типу не так вони стоять, не так у них лопата стоїть, якесь у них все чи криве, чи товсте, чи не товсте... Все незадоволений був.
Тому мабуть дочці його стало якось шкода того гарного - з тренованими лопатою та ломом м"язями - 18-и річного українця. Вирішила вона його пожаліти та - не всю ж добу йому з лопатою мати справу - піти якось так - не знаю як - назустріч. А він - як чесний українець - після того, що було - оженитися. Вийшло саме так, як вище пан Бетон написав... Так перше (!), що він зробив - то змінив прізвище. Це вже давно було - не пригадую, чи Sikorski, чи Wiśniewskі, чи Szymański... Ну якось так... Так він і загубився... У подруги жінки питав не так давно: немає ніяких відомостей...
В останній місяць або два помітною є тенденція збільшення українців в Анталії: або купують житло (Українці за підсумками квітня повернули собі традиційне місце 3 в ТОР-10 закордонних інвесторів), або намагаються взяти квартиру в оренду (Уряд Туреччини дозволив орендодавцям на законних підставах збільшити орендну плату відразу на 45% (!).)
В яку ціну може обійтися оформлення картки ВНП на підставі оренди квартири станом на 4 червня 2025 року? - Візовий збір в сумі 7.882,70 TL (сплачується тільки при первинній подачі. При продовженні дії ВНП - не сплачується); - 810 лір оплата за сам пластик/картку; - 80 USD за курсом турецької ліри на момент подачі заяви (це за 1 рік, якщо на 2 роки, то за кожний місяць додатково 5 доларів). - біометричне фото (треба в роздрукованому вигляді та у вигляді електронної версії) - 300 лір. - необхідні ксерокопії оригіналів документів - орієнтовно 100 лір. - Поліс медичного страхування іноземця на 1 рік - ціна суттєво залежить від віку іноземця - орієнтовно 2 500 лір. - послуги нотаріуса - оформлення Договору оренди квартири - орієнтовно 2000 лір. - переклад українського закордонного паспорта та його завірення нотаріусом - орієнтовно 2000 лір.
Разом витрати можуть скласти: 18 700 лір або приблизно 480 доларів.
Відмов у видачі українцям немає. Поновили практику видачі карток ВНП на 2 роки. Картка ВНП в Туреччині надає право скільки завгодно раз та на будь-який термін залишати територію Туреччини та ввезти без розмитнення авто української реєстрації. На днях Митниця Туреччини продовжила термін перебування завезених без розмитнення українцями авто, термін перебування яких вже закінчився (2 роки), до 31 грудня 2025 року.
P.S. Інформація "для загального розвитку". Нікого ні до чого не агітую: констатую факт; я сам в Туреччині не проживаю з липня 2024 року. Але наполегливо планую прибути та поплавати в Середземному морі. Курс ліра/долар на сьогодні: 39,14. Євро: 44,8 ліри за 1 євро.
На семи найбільших ринках Польщі забудовники зафіксували 30% зростання продажів.
Зовсім недавно вже з'явилися перші дані, що свідчать про можливе пожвавлення на ринку нерухомості – серед іншого, рівень бронювання квартир на первинному ринку зріс до рівня, подібного до рекордного 2023 року.
Останні дані Otodom за травень підтверджують, що забудовники справді «повернулися в гру» – у травні на семи найбільших ринках нерухомості Польщі продажі забудовницьких об’єктів зросли на цілих 30% порівняно з квітнем цього року.
Дивує не лише кількість проданих квартир (кількість угод перевищила 3,7 тисячі, що приблизно на 1 тисячу більше, ніж за аналогічний період минулого року), але й їхня вартість. Вперше з жовтня 2023 року (коли працював Bezpieczny Kredyt) вартість проданих за один місяць квартир перевищила 3 мільярди злотих.
Цікаво, що відновлення на первинному ринку поки що не супроводжується ситуацією на вторинному ринку, де сповільнюються як пропозиція, так і попит. Однак, якщо поточна ситуація на первинному ринку триватиме довше, можна очікувати зміни тенденції – і, як наслідок, повторного зростання попиту та зростання цін.
Купити можна. Мабуть. Я зараз «не тримаю руку на пульсі», тобто про ціни не скажу. Але отримати картку Виду на проживання офіційним шляхом НЕ можна. Міграційна служба видає, якщо куплено нерухомість кадастровою оцінкою більше за 200 000$. У «відкритому мікрорайоні». В районі під назвою @Муратпаша@ є один мікрорайон, який є в списку «закритих», тобто треба перевіряти.
Активізувалися шахраї, які пропонують різні «обхідні маневри». Серед них самий простий - це фіктивно взяти в оренду квартиру у «відкритому мікрорайоні» та на цій підставі отримати Виду на прожиття. А жити в «закритому». Звісно, це порушення «Закону про іноземців» (є такий як і в кожній країні). Загрожую депортація на 5 років. Реально поліція перевіряє ПЕРЕД тим, як буде видано картку ВНП.
З іншого боку є цілком законною схема, коли громадянин1 купив квартиру, а громадянин2 взяв її в оренду. Якщо «громадянин1» це - наприклад - батько, а «громалянин2» це його син/дочка, то проблем не буде.
Потяг вдалих з інвестицій в нерухомість Туреччини «пішов». Період було пропущено - цей період був у 2016-2021 роках. На форумі активно працювала група дезінформаторів під назвою «Вісім відвертих мерзотників» (серед них 2 росіянина). Це був період - і він актуально та ретельно висвічувався на цьому форумі, коли: А) Вкладення в сумі 34 000…54 000$ на сьогодні забезпечували або профіт по валюті в сумі 200…300%, або володіння нерухомістю на курорті. Б) за зовсім малі гроші для багатьох було забезпечено «запасний аеродром».
Вчора під час вечірньої прогулянки довго говорив з приятелем, який зараз насолоджується своєю квартирою в Анталії. Хоча сам мешкає у Великій Британії (біженець з України, якому особисто Його Величність король Чарльз III щомісяця виплачує на двох з жінкою 1500 британських фунтів, а підлеглі короля ще видали якусь картку, згідно з якою він платить за перевезення потягами або літаками тільки 30% ціни). Квартиру куплено в травні 2018 року за 54 000$. Користується або він з жінкою, або його син із жінкою та сином (почергово). Квартира в «закритому мікрорайоні». Так ось в нього картки ВНП немає, але - що цікаво - він її може оформити в будь-який момент, тому що інвестував до зміни законодавства в 2022 році. Погодьтеся: шикарна інвестиція. Слава Богу та людина реально не читала дописи збоченців та вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці по голові горе-хВахівців з цього форуму. Але не всім так повезло: не читати дописи збоченців. Або читати, але думати головою.
Цікавий варіант зараз - мені так здається - інший. Вчора говорив з нашою українкою: прибула з дитиною з Одеси. Вона раніше жила в Туреччині, досвід має, але останні 8 місяців вирішила трохи пожити в рідній Одесі. А це ось щось передумала. Купила за 12 000$ не нове авто марки (приватна інформація видалена) та прибула на берег Середземного моря на своєму авто. Їй пропонували в оренду квартиру в Анталії (ціну не назвала, а я не питав), в Аланіі біля моря (600$), а потім подзвонили з Фетхіє і запропонували за ті самі 600$ супер-варіант, на який вона погодилася. І вже вселилася. Цікава історія: поки деякі мрійники мріяли або побудувати 33 «кавалірки», якими планувалося невідомо навіщо «оточити Кийов», та мацати за груди 13-ти річних філіппінок, НАШІ хлопці хлопчачими циганськими дурницями не займалися.
Викупили в одному будинку два перших поверха /- це 2*2=4 квартири. Зробити ремонт (як я зрозумів, вклалися у вторинний ринок) - і ось свіженьке/новеньке тепер здають. Оцініть красу польоту: один будинок, два поверхи, 4 квартири 2+1, і з кожної квартири безподаткових 4*600=2 400$ на місяць. Логістика забезпечена класно! Лежиш на пляжУ (вода в морі вже +24) та гладиш себе по животику…
Наша одеситка дуже задоволена: авто є, квартира є, море є, 60 000€ вкладати не треба, мікрорайон «відкритий», картку ВНП отримає без проблем. А якщо ще сказати по секрету, що (приватна інформація видалена), то взагалі супер.