Додано: Чет 05 чер, 2025 09:54

Купити можна. Мабуть. Я зараз «не тримаю руку на пульсі», тобто про ціни не скажу.

Але отримати картку Виду на проживання офіційним шляхом НЕ можна.

Міграційна служба видає, якщо куплено нерухомість кадастровою оцінкою більше за 200 000$. У «відкритому мікрорайоні». В районі під назвою @Муратпаша@ є один мікрорайон, який є в списку «закритих», тобто треба перевіряти.



Активізувалися шахраї, які пропонують різні «обхідні маневри».

Серед них самий простий - це фіктивно взяти в оренду квартиру у «відкритому мікрорайоні» та на цій підставі отримати Виду на прожиття. А жити в «закритому».

Звісно, це порушення «Закону про іноземців» (є такий як і в кожній країні). Загрожую депортація на 5 років. Реально поліція перевіряє ПЕРЕД тим, як буде видано картку ВНП.



З іншого боку є цілком законною схема, коли громадянин1 купив квартиру, а громадянин2 взяв її в оренду. Якщо «громадянин1» це - наприклад - батько, а «громалянин2» це його син/дочка, то проблем не буде.



Потяг вдалих з інвестицій в нерухомість Туреччини «пішов». Період було пропущено - цей період був у 2016-2021 роках. На форумі активно працювала група дезінформаторів під назвою «Вісім відвертих мерзотників» (серед них 2 росіянина).

Це був період - і він актуально та ретельно висвічувався на цьому форумі, коли:

А) Вкладення в сумі 34 000…54 000$ на сьогодні забезпечували або профіт по валюті в сумі 200…300%, або володіння нерухомістю на курорті.

Б) за зовсім малі гроші для багатьох було забезпечено «запасний аеродром».



Вчора під час вечірньої прогулянки довго говорив з приятелем, який зараз насолоджується своєю квартирою в Анталії. Хоча сам мешкає у Великій Британії (біженець з України, якому особисто Його Величність король Чарльз III щомісяця виплачує на двох з жінкою 1500 британських фунтів, а підлеглі короля ще видали якусь картку, згідно з якою він платить за перевезення потягами або літаками тільки 30% ціни).

Квартиру куплено в травні 2018 року за 54 000$. Користується або він з жінкою, або його син із жінкою та сином (почергово). Квартира в «закритому мікрорайоні». Так ось в нього картки ВНП немає, але - що цікаво - він її може оформити в будь-який момент, тому що інвестував до зміни законодавства в 2022 році.

Погодьтеся: шикарна інвестиція. Слава Богу та людина реально не читала дописи збоченців та вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці по голові горе-хВахівців з цього форуму.

Але не всім так повезло: не читати дописи збоченців. Або читати, але думати головою.



Цікавий варіант зараз - мені так здається - інший.

Вчора говорив з нашою українкою: прибула з дитиною з Одеси.

Вона раніше жила в Туреччині, досвід має, але останні 8 місяців вирішила трохи пожити в рідній Одесі.

А це ось щось передумала. Купила за 12 000$ не нове авто марки (приватна інформація видалена) та прибула на берег Середземного моря на своєму авто.

Їй пропонували в оренду квартиру в Анталії (ціну не назвала, а я не питав), в Аланіі біля моря (600$), а потім подзвонили з Фетхіє і запропонували за ті самі 600$ супер-варіант, на який вона погодилася. І вже вселилася.

Цікава історія: поки деякі мрійники мріяли або побудувати 33 «кавалірки», якими планувалося невідомо навіщо «оточити Кийов», та мацати за груди 13-ти річних філіппінок, НАШІ хлопці хлопчачими циганськими дурницями не займалися.



Викупили в одному будинку два перших поверха /- це 2*2=4 квартири.

Зробити ремонт (як я зрозумів, вклалися у вторинний ринок) - і ось свіженьке/новеньке тепер здають.

Оцініть красу польоту: один будинок, два поверхи, 4 квартири 2+1, і з кожної квартири безподаткових 4*600=2 400$ на місяць. Логістика забезпечена класно! Лежиш на пляжУ (вода в морі вже +24) та гладиш себе по животику…



Наша одеситка дуже задоволена: авто є, квартира є, море є, 60 000€ вкладати не треба, мікрорайон «відкритий», картку ВНП отримає без проблем.

А якщо ще сказати по секрету, що (приватна інформація видалена), то взагалі супер.



Все як в пісні:

«І тібє, і мінє хАрАшО».