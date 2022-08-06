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Додано: Вів 10 чер, 2025 07:41
gonchik74 написав:
Безкоштовний проїзд автобанами Австрії для авто на українській реєстрації продовжили до 31.10.2025
Проїзд всіма автотрасами в Європі - за виключенням Німеччини - є платним.
Але воно того варте.Я декілька разів намагався економити - в Італії та у Франції - але те пусте:
в Європі всі дороги, які не є магістралями, проходять через безкінечну чергу маленьких містечок, до швидкість обмежена 50-ма км на годину, а то і 30 км/год.
Крім того, безперевні "кругові" розв"язки, що зроблено, щоби зменшити швидкість та реально втомлює водія, який не є "МІСЦЕВИМ" мешканцем.
Тому краще заплатити:
- суттєва безпека руху - тому що фактично немає ніяких перехресть та траса ні з чим не перетинається. Якось йшов ВЗИМКУ в Італії по трасі від Вєрони в бік Австрії - сильний дощ зі снігом - а швидкість 110...120 км/год. Там унікальна траса - між горами і три полоси в кожному напряму.
Їдеш і уявляєш, скільки грошей вкладено в такі траси - гріх не компенсувати трохи.
- як правило на платних магістралях 2, а то і три полоси в кожному напряму.
- економія пального
- тому що найчастіше їдеш в стабільному режимі із активованим круїз-контролем. А якщо є адаптивний - то взагалі - супер.
- суттєва економія часу
на переміщення, особливо коли їдеш на велику відстань.
Проїзд в Європі НЕ по платних швидкісних магістралях має сенс тільки якщо хочете подивитися якісь "цікавинки".
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Додано: Вів 10 чер, 2025 09:11
Water написав: gonchik74 написав:
Безкоштовний проїзд автобанами Австрії для авто на українській реєстрації продовжили до 31.10.2025
Це в Польщі не вимагають ставити авто на облік, чи де?
Не лише. В Хорватії точно. Напевно ще багато де. Мені здається, що то лише в Іспанії і Німеччині потрібно робити. Але не факт, що ближчим часом гайки не закрутять.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 09:48
akurt
- як правило на платних магістралях 2, а то і три полоси в кожному напряму.
- економія пального - тому що найчастіше їдеш в стабільному режимі із активованим круїз-контролем. А якщо є адаптивний - то взагалі - супер.
- суттєва економія часу на переміщення, особливо коли їдеш на велику відстань.
Тут є нюанси))
Якщо карти (вейз або інші) розраховують , що по автобану відстань більше на 10%, а час в дорозі менший на 5-10%, то по автобану (на 120-130) витрата пального запросто може бути на 20% більше. Особливо якщо ви їдете на згаданому вами раніше гібриді, у якого економічні властивості саме і проявляються саме на дорогах місцевого значення з гарним покриттям, але обмежених 90 (в селах 50) .
Проте все таки якщо мова про далекі відстані, то дійсно треба обирати автобани, не дивлячись на +20% до загальної вартості палива , бо
1. Час дорожче
2. Фізична втома на автобані буде менше, чим в селах вдивлятись, яка дитина вскочить під колеса,, чи який румун на кібітці з возом зʼявиться за поворотом дороги.
Через тиждень вирушаю на Балкани. З 2021 року не був в Європі на авто.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 10:03
gonchik74 написав: Water написав: gonchik74 написав:
Безкоштовний проїзд автобанами Австрії для авто на українській реєстрації продовжили до 31.10.2025
Це в Польщі не вимагають ставити авто на облік, чи де?
Не лише. В Хорватії точно. Напевно ще багато де. Мені здається, що то лише в Іспанії і Німеччині потрібно робити. Але не факт, що ближчим часом гайки не закрутять.
Брат троюрідний в Данії вже третій рік сидить.
Робив йому Зелену карту недавно.
Ніби машину там на облік не ставив.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 10:54
Hotab написав:akurt
- як правило на платних магістралях 2, а то і три полоси в кожному напряму.
- економія пального - тому що найчастіше їдеш в стабільному режимі із активованим круїз-контролем. А якщо є адаптивний - то взагалі - супер.
- суттєва економія часу на переміщення, особливо коли їдеш на велику відстань.
Тут є нюанси))
Якщо карти (вейз або інші) розраховують , що по автобану відстань більше на 10%, а час в дорозі менший на 5-10%, то по автобану (на 120-130) витрата пального запросто може бути на 20% більше. Особливо якщо ви їдете на згаданому вами раніше гібриді, у якого економічні властивості саме і проявляються саме на дорогах місцевого значення з гарним покриттям, але обмежених 90 (в селах 50) .
Проте все таки якщо мова про далекі відстані, то дійсно треба обирати автобани, не дивлячись на +20% до загальної вартості палива , бо
1. Час дорожче
2. Фізична втома
на автобані буде менше, чим в селах вдивлятись, яка дитина вскочить під колеса,, чи який румун на кібітці з возом зʼявиться за поворотом дороги.
Через тиждень вирушаю на Балкани. З 2021 року не був в Європі на авто.
Всі думки вірні. Я би так додав:
- на гібриді на швидкості 120...130 км/год дійсно витрати пального у мене більші (замість приблизно зараз, коли їжджу НЕ по таких трасах - не більше 80 км/год - 6...6,5 л на 100 км) витрати зростають десь до 7,5...8,1 літра. Але це потужний гібрид - а якщо НЕ гібрид, то безкінечна зміна руху на "звичайному авто" призведе до інших цифр. В мене два авто - обидва позашляховики, то старенька Honda CR-V 2.0
по трасі на швидкості 90 км/год має витрати 7,6 л/100 км, але при швидкості 120...130 км/год переходить на витрати не менше 12,5 л/100 км.
- з Вашими п. 1 та 2 повністю погоджуюся.
І вище цих пунктів ставив би все ж БЕЗПЕКУ руху.
Якось було так: я СПЕЦІАЛЬНО в Італії не поїхав швидкісною платною трасою - думав зекономлю.
Їду по другорядній дорозі - без кінця (!) кругові роз"язки швидкість 50 (!!!!) і мене обганяє таке гарне BMW.
Ну обігнало і обігнало - я іду 5Ї
....
Проїхав не більше 15-20 хвилин: в небі - медичний гелікоптер сідає попереду наче прямо на трасу.
Їду: дійсно сів медичний гелікоптер майже прямо на трасу - круговий рух - і розбите те BMW з жертвами. Вилетів на швидкості на той круговий рух.
От я після того не думаю, заїжджати на платну трасу чи не заїжджати.
Крім того, на платних трасах як правило немає радарів.
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