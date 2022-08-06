Додано: Вів 10 чер, 2025 10:54

Hotab написав: akurt



- як правило на платних магістралях 2, а то і три полоси в кожному напряму.

- економія пального - тому що найчастіше їдеш в стабільному режимі із активованим круїз-контролем. А якщо є адаптивний - то взагалі - супер.

- суттєва економія часу на переміщення, особливо коли їдеш на велику відстань.





Тут є нюанси))

Якщо карти (вейз або інші) розраховують , що по автобану відстань більше на 10%, а час в дорозі менший на 5-10%, то по автобану (на 120-130) витрата пального запросто може бути на 20% більше. Особливо якщо ви їдете на згаданому вами раніше гібриді, у якого економічні властивості саме і проявляються саме на дорогах місцевого значення з гарним покриттям, але обмежених 90 (в селах 50) .

Проте все таки якщо мова про далекі відстані, то дійсно треба обирати автобани, не дивлячись на +20% до загальної вартості палива , бо

1. Час дорожче

2. Фізична втома на автобані буде менше, чим в селах вдивлятись, яка дитина вскочить під колеса,, чи який румун на кібітці з возом зʼявиться за поворотом дороги.

Через тиждень вирушаю на Балкани. З 2021 року не був в Європі на авто. Тут є нюанси))Якщо карти (вейз або інші) розраховують , що по автобану відстань більше на 10%, а час в дорозі менший на 5-10%, то по автобану (на 120-130) витрата пального запросто може бути на 20% більше. Особливо якщо ви їдете на згаданому вами раніше гібриді, у якого економічні властивості саме і проявляються саме на дорогах місцевого значення з гарним покриттям, але обмежених 90 (в селах 50) .Проте все таки якщо мова про далекі відстані, то дійсно треба обирати автобани, не дивлячись на +20% до загальної вартості палива , бо1.2.на автобані буде менше, чим в селах вдивлятись, яка дитина вскочить під колеса,, чи який румун на кібітці з возом зʼявиться за поворотом дороги.Через тиждень вирушаю на Балкани. З 2021 року не був в Європі на авто.

Всі думки вірні. Я би так додав:- на гібриді на швидкості 120...130 км/год дійсно витрати пального у мене більші (замість приблизно зараз, коли їжджу НЕ по таких трасах - не більше 80 км/год - 6...6,5 л на 100 км) витрати зростають десь до 7,5...8,1 літра. Але це потужний гібрид - а якщо НЕ гібрид, то безкінечна зміна руху на "звичайному авто" призведе до інших цифр. В мене два авто - обидва позашляховики, то старенька Honda CR-V 2.0 по трасі на швидкості 90 км/год має витрати 7,6 л/100 км, але при швидкості 120...130 км/год переходить на витрати не менше 12,5 л/100 км.- з Вашими п. 1 та 2 повністю погоджуюся.І вище цих пунктів ставив би все ж БЕЗПЕКУ руху.Якось було так: я СПЕЦІАЛЬНО в Італії не поїхав швидкісною платною трасою - думав зекономлю.Їду по другорядній дорозі - без кінця (!) кругові роз"язки швидкість 50 (!!!!) і мене обганяє таке гарне BMW.Ну обігнало і обігнало - я іду....Проїхав не більше 15-20 хвилин: в небі - медичний гелікоптер сідає попереду наче прямо на трасу.Їду: дійсно сів медичний гелікоптер майже прямо на трасу - круговий рух - і розбите те BMW з жертвами. Вилетів на швидкості на той круговий рух.От я після того не думаю, заїжджати на платну трасу чи не заїжджати.Крім того, на платних трасах як правило немає радарів.