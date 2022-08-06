Додано: Вів 10 чер, 2025 20:06

BIGor написав: Ви ж привязані до Польщі іпотекою мінімум ще на 8 років. А дивитесть Іспанію, де літом - спека, взимку - дубарь. Знайомі що живуть в Іспанії жаліються, що мало квартир з ЦО, взимку приходиться весь час в пуховику ходити, не на вулиці, в квартирі. Ви ж привязані до Польщі іпотекою мінімум ще на 8 років. А дивитесть Іспанію, де літом - спека, взимку - дубарь. Знайомі що живуть в Іспанії жаліються, що мало квартир з ЦО, взимку приходиться весь час в пуховику ходити, не на вулиці, в квартирі.

Єдине, чим я більш-менш прив'язаний до Польщі, так це перспектива отримання громадянства ЄС через кілька років - подаватися зможу наприкінці 2026. В новій країні доведеться починати відлік з початку. З новим паспортом потім вже хоч в Іспанію, хоч в Італію.Як можна бути прив'язаним іпотекою - не розумію. У чому проблема продати нерухомість у Польщі і взяти нову іпотеку в Іспанії? Ну так, якісь витрати, звісно, будуть. Але ж не все заберуть? Чи ні?Спеку я полюбляю і мені бракує спекотного літа. В минулому році в Польщі було чудово, зараз оці +15 якось не надихають. Попередні роки також не були спекотними. 2-3 тижні нормальної погоди, решту часу +15-20 і дощі. Тому й кондиціонерів тут практично немає в оселях, бо кому воно при такому літі потрібне?Іспанській "дубарь" взимку - це скільки? Пам'ятаю, якось був у Барселоні в кінці січня, вдень на сонці було десь +20, ходив у футболці. Чому неможна використовувати опалення в домі без ЦО, якщо дійсно холодно? Якась заборона чи що? Немає ЦО - зроби собі електроопалення. Або газ, якщо можливо.