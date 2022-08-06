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- як правило на платних магістралях 2, а то і три полоси в кожному напряму. - економія пального - тому що найчастіше їдеш в стабільному режимі із активованим круїз-контролем. А якщо є адаптивний - то взагалі - супер. - суттєва економія часу на переміщення, особливо коли їдеш на велику відстань.
Тут є нюанси)) Якщо карти (вейз або інші) розраховують , що по автобану відстань більше на 10%, а час в дорозі менший на 5-10%, то по автобану (на 120-130) витрата пального запросто може бути на 20% більше. Особливо якщо ви їдете на згаданому вами раніше гібриді, у якого економічні властивості саме і проявляються саме на дорогах місцевого значення з гарним покриттям, але обмежених 90 (в селах 50) . Проте все таки якщо мова про далекі відстані, то дійсно треба обирати автобани, не дивлячись на +20% до загальної вартості палива , бо 1. Час дорожче 2. Фізична втома на автобані буде менше, чим в селах вдивлятись, яка дитина вскочить під колеса,, чи який румун на кібітці з возом зʼявиться за поворотом дороги. Через тиждень вирушаю на Балкани. З 2021 року не був в Європі на авто.
От я після того не думаю, заїжджати на платну трасу чи не заїжджати. Крім того, на платних трасах як правило немає радарів.
Минулої осені їду по Австрії, по автобану. На зустрічці на виїзді з тонелю стоїть гелікоптер. Щось трапилось в самому тонелі. А далі корок 20+ км. Це ж не значить, що треба відмовитись від платних доріг) А по безкоштовних краще лише на чистій електричці. І то не на надто довгі дистанції.
Підтримую Вашу думку. Я зазвичай їздив з півдня Європи - з Болгарії - на Центральну Європу через Сербію далі Хорватія, Словенія та Італія - Франція. Всюди шикарні швидкісні траси з дозволеною швидкістю 130 км/год (по Туреччині є і 140). А це приятель вирішив, шо він не поїде через Сербію, а поїде через Грецію та Албанію - на Іспанію (там зараз оселився та родину перевіз). То їхав на одну добу довше та лаявся дуже сильно.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 чер, 2025 20:51, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Інвестуємо в нерухомість Іспанії? Ну-ну. Погода на найближчі дні.
Кайф! Загорніть дві!
Ви ж привязані до Польщі іпотекою мінімум ще на 8 років. А дивитесть Іспанію, де літом - спека, взимку - дубарь. Знайомі що живуть в Іспанії жаліються, що мало квартир з ЦО, взимку приходиться весь час в пуховику ходити, не на вулиці, в квартирі.
BIGor написав:Ви ж привязані до Польщі іпотекою мінімум ще на 8 років. А дивитесть Іспанію, де літом - спека, взимку - дубарь. Знайомі що живуть в Іспанії жаліються, що мало квартир з ЦО, взимку приходиться весь час в пуховику ходити, не на вулиці, в квартирі.
Єдине, чим я більш-менш прив'язаний до Польщі, так це перспектива отримання громадянства ЄС через кілька років - подаватися зможу наприкінці 2026. В новій країні доведеться починати відлік з початку. З новим паспортом потім вже хоч в Іспанію, хоч в Італію. Як можна бути прив'язаним іпотекою - не розумію. У чому проблема продати нерухомість у Польщі і взяти нову іпотеку в Іспанії? Ну так, якісь витрати, звісно, будуть. Але ж не все заберуть? Чи ні? Спеку я полюбляю і мені бракує спекотного літа. В минулому році в Польщі було чудово, зараз оці +15 якось не надихають. Попередні роки також не були спекотними. 2-3 тижні нормальної погоди, решту часу +15-20 і дощі. Тому й кондиціонерів тут практично немає в оселях, бо кому воно при такому літі потрібне? Іспанській "дубарь" взимку - це скільки? Пам'ятаю, якось був у Барселоні в кінці січня, вдень на сонці було десь +20, ходив у футболці. Чому неможна використовувати опалення в домі без ЦО, якщо дійсно холодно? Якась заборона чи що? Немає ЦО - зроби собі електроопалення. Або газ, якщо можливо.
BIGor написав:Ви ж привязані до Польщі іпотекою мінімум ще на 8 років. А дивитесть Іспанію, де літом - спека, взимку - дубарь. Знайомі що живуть в Іспанії жаліються, що мало квартир з ЦО, взимку приходиться весь час в пуховику ходити, не на вулиці, в квартирі.
Єдине, чим я більш-менш прив'язаний до Польщі, так це перспектива отримання громадянства ЄС через кілька років - подаватися зможу наприкінці 2026. В новій країні доведеться починати відлік з початку. З новим паспортом потім вже хоч в Іспанію, хоч в Італію. Як можна бути прив'язаним іпотекою - не розумію. У чому проблема продати нерухомість у Польщі і взяти нову іпотеку в Іспанії? Ну так, якісь витрати, звісно, будуть. Але ж не все заберуть? Чи ні? Спеку я полюбляю і мені бракує спекотного літа. В минулому році в Польщі було чудово, зараз оці +15 якось не надихають. Попередні роки також не були спекотними. 2-3 тижні нормальної погоди, решту часу +15-20 і дощі. Тому й кондиціонерів тут практично немає в оселях, бо кому воно при такому літі потрібне? Іспанській "дубарь" взимку - це скільки? Пам'ятаю, якось був у Барселоні в кінці січня, вдень на сонці було десь +20, ходив у футболці. Чому неможна використовувати опалення в домі, якщо дійсно холодно? Якась заборона чи що?
Його там практично ніде немає. Але намутити пару електричних девайсів типу теплого килимка, чи настінних батарей не важко. Хоча ходити в пуховику простіше, напевно)
gonchik74 написав:Його там практично ніде немає. Але намутити пару електричних девайсів типу теплого килимка, чи настінних батарей не важко. Хоча ходити в пуховику простіше, напевно)
Ось таке пишуть у Structural Analysis and Microeconomic Studies Department Banco de España
Of the 18.8 million main residences in Spain in 2021, 15.2 million had heating systems and 6.1 million of these were natural gas heating systems. In other words, one-third of all main residences have natural gas heating.
Гадаю, серед тих 6 млн. помешкань з газовим опаленням щось можна знайти.
BIGor написав:Ви ж привязані до Польщі іпотекою мінімум ще на 8 років. А дивитесть Іспанію, де літом - спека, взимку - дубарь. Знайомі що живуть в Іспанії жаліються, що мало квартир з ЦО, взимку приходиться весь час в пуховику ходити, не на вулиці, в квартирі.
Єдине, чим я більш-менш прив'язаний до Польщі, так це перспектива отримання громадянства ЄС через кілька років - подаватися зможу наприкінці 2026. В новій країні доведеться починати відлік з початку. З новим паспортом потім вже хоч в Іспанію, хоч в Італію. Як можна бути прив'язаним іпотекою - не розумію. У чому проблема продати нерухомість у Польщі і взяти нову іпотеку в Іспанії? Ну так, якісь витрати, звісно, будуть. Але ж не все заберуть? Чи ні? Спеку я полюбляю і мені бракує спекотного літа. В минулому році в Польщі було чудово, зараз оці +15 якось не надихають. Попередні роки також не були спекотними. 2-3 тижні нормальної погоди, решту часу +15-20 і дощі. Тому й кондиціонерів тут практично немає в оселях, бо кому воно при такому літі потрібне? Іспанській "дубарь" взимку - це скільки? Пам'ятаю, якось був у Барселоні в кінці січня, вдень на сонці було десь +20, ходив у футболці. Чому неможна використовувати опалення в домі без ЦО, якщо дійсно холодно? Якась заборона чи що? Немає ЦО - зроби собі електроопалення. Або газ, якщо можливо.
Так Ви ж брали по програмі 2%, там не можна продавати обєкт іпотеки без штрафу перші 10 років.
Виглянув за вікно зараз станом на 8 вечора +21 за вікном. Спека просто вбиває мозкову діяльність, звісно якщо є капітал і не треба працювати головою - Іспанія/Італія - дуже раджу.
За опалення, то знайомі кажуть в основному нема ЦО, вікна - диряві, вологість, обігрівати електрикою - дорого, є якісь газові грійники з балона - але яка імовірність задихнутися чадним газом? Але звичайно це все про мас-маркет житло для пересічних.
Це все звичайно зі слів знайомих, думаю якщо доплатити за житло в кращому ЖК чи поновіше - цих всіх проблем не буде.
BIGor написав:Так Ви ж брали по програмі 2%, там не можна продавати обєкт іпотеки без штрафу перші 10 років.
Виглянув за вікно зараз станом на 8 вечора +21 за вікном. Спека просто вбиває мозкову діяльність, звісно якщо є капітал і не треба працювати головою - Іспанія/Італія - дуже раджу.
За опалення, то знайомі кажуть в основному нема ЦО, вікна - диряві, вологість, обігрівати електрикою - дорого, є якісь газові грійники з балона - але яка імовірність задихнутися чадним газом? Але звичайно це все про мас-маркет житло для пересічних.
Це все звичайно зі слів знайомих, думаю якщо доплатити за житло в кращому ЖК чи поновіше - цих всіх проблем не буде.
Можна продавати, ніяких штрафів немає. Ну хіба що банк щось там нарахує за передчасне погашення (не пам'ятаю що там в умові написано, можливо що й взагалі немає штрафів). Поки що це так, роздуми та мрії. Але добре що у компанії є юрособи і в Італії, і в Іспанії, і рівень зарплат приблизно однаковий з Польщею. Тож перевестися буде легко.
BIGor написав:Ви ж привязані до Польщі іпотекою мінімум ще на 8 років. А дивитесть Іспанію, де літом - спека, взимку - дубарь. Знайомі що живуть в Іспанії жаліються, що мало квартир з ЦО, взимку приходиться весь час в пуховику ходити, не на вулиці, в квартирі.
Єдине, чим я більш-менш прив'язаний до Польщі, так це перспектива отримання громадянства ЄС через кілька років - подаватися зможу наприкінці 2026. В новій країні доведеться починати відлік з початку. З новим паспортом потім вже хоч в Іспанію, хоч в Італію. Як можна бути прив'язаним іпотекою - не розумію. У чому проблема продати нерухомість у Польщі і взяти нову іпотеку в Іспанії? Ну так, якісь витрати, звісно, будуть. Але ж не все заберуть? Чи ні? Спеку я полюбляю і мені бракує спекотного літа. В минулому році в Польщі було чудово, зараз оці +15 якось не надихають. Попередні роки також не були спекотними. 2-3 тижні нормальної погоди, решту часу +15-20 і дощі. Тому й кондиціонерів тут практично немає в оселях, бо кому воно при такому літі потрібне? Іспанській "дубарь" взимку - це скільки? Пам'ятаю, якось був у Барселоні в кінці січня, вдень на сонці було десь +20, ходив у футболці. Чому неможна використовувати опалення в домі без ЦО, якщо дійсно холодно? Якась заборона чи що? Немає ЦО - зроби собі електроопалення. Або газ, якщо можливо.
За опалення, то знайомі кажуть в основному нема ЦО, вікна - диряві, вологість, обігрівати електрикою - дорого, є якісь газові грійники з балона
Десь пів року тому (чи більше?) ми тут трохи обговорювали перспективи купівлі в Лодзі, тоді прийшли до того що так собі ідея. Я з того часу іноді дивилась з цікавості пропозиції одного великого девелопера в якого три обʼєкти там, так от з того часу в них продалось ну прямо дууууже мало квартир. Вже і пару акцій робили з великими знижками, а все ніяк, прям навіть цікаво як воно буде з ними далі, не можуть же вони їх вічно тримати не розпроданими..