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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 08:35

  Ana написав:Десь пів року тому (чи більше?) ми тут трохи обговорювали перспективи купівлі в Лодзі, тоді прийшли до того що так собі ідея. Я з того часу іноді дивилась з цікавості пропозиції одного великого девелопера в якого три обʼєкти там, так от з того часу в них продалось ну прямо дууууже мало квартир. Вже і пару акцій робили з великими знижками, а все ніяк, прям навіть цікаво як воно буде з ними далі, не можуть же вони їх вічно тримати не розпроданими..

Це нормальна практика польських забудовників, скоріш всього чекають якісь програми доплат і не хочуть продешевити. За часів кредиту 2% більшість забудовників наварили прибутку 30-40% - можуть чекати при інфляції 4-5% скільки влізе.

Цікаво інше, дивлюсь ретроспективні дані по Кракову перед кредитом 2%
https://web.archive.org/web/20240716173 ... 023/12308/
Na koniec miesiąca krakowscy deweloperzy posiadali w swojej ofercie dokładnie 567 ofert nowych mieszkań

https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mi ... ska/12294/
Na koniec miesiąca krakowscy deweloperzy posiadali w swojej ofercie dokładnie 11 379 ofert nowych mieszkań

Тобто в Кракові пропозиція виросла в 20 разів! Точно чекають якусь програму доплат, хоча вже відомо що в 2025 році нічого не буде.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 14:29

  Water написав:А кондиціонер або тепловий насос вони не пробували встановить?
Якщо будинок, можна з таким заморочитись
https://www.viessmann.es/es/consejos/te ... rmica.html
Плюс я чув шо зараз є комбіновані панелі для електрики та нагріву води.

Запитав зараз одного іспанця у офісі щодо опалення. Сказав, що у себе на батьківщині звик спати взимку у теплій піжамі та під двома ковдрами. А тут, у Польщі, кайфує у шортах. Сказав, що будинки практично не утеплюють, тому обігріватися виходить дуже дорого. Але чому саме - пояснити не зміг. Просто традиція.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 15:33

  Gastarbaiter написав:
  Water написав:А кондиціонер або тепловий насос вони не пробували встановить?
Якщо будинок, можна з таким заморочитись
https://www.viessmann.es/es/consejos/te ... rmica.html
Плюс я чув шо зараз є комбіновані панелі для електрики та нагріву води.

Запитав зараз одного іспанця у офісі щодо опалення. Сказав, що у себе на батьківщині звик спати взимку у теплій піжамі та під двома ковдрами. А тут, у Польщі, кайфує у шортах. Сказав, що будинки практично не утеплюють, тому обігріватися виходить дуже дорого. Але чому саме - пояснити не зміг. Просто традиція.

Якщо будівля не заточена на утеплення, то дійсно буде взимку холодно. Зараз в Польщі при 20 см пінопласту майже не вмикаю батарей взимку. Дивився будови в Хорватії - скромні 10 см вати при залізобетонних стінах товщиною 25 см. Напевно щось рахують. Спілкувався з забудовником. Каже, що двокамерні пакети почали ставити буквально пару років тому.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 12:20

Euro - dollar: fighting!

Паневе фінансисти, економісти, та рієлтори.
Питання до професіоналів.
Я не професіонал: не фінансист, не економіст і навіть не рієлтор (як тут вже з десяток разів писали люди із суттєвими психічними розладами).

Дивимося на скрін екрану це $/€:
Зображення
O! $/€=1,15.
А було восени та взимку? 1,03.
Арифметика: 1,15/1,03=1,117 (!).

Тепер розвиваємо думку далі.
За яку таку валюту в Україні продають нерухомість?
За долари, які люблять до безтями всі українці.
В якій валюті зберігають гроші? В доларах.
Куди вкладають гроші під назвою «гидомирно-противні зеленого кольору сумні гроші»?
Питання цікаве.

Куди особисто я радив вкладати кошти НА ЦІЙ ГІЛЦІ ТА НА ЦЬОМУ ФОРУМІ в жовтні 2024…січні 2025?
Я так і писав прямо на цій гілці: в нерухомість там, де ціна номінована в €.
Тобто в країнах єврозони.

Виходить, що хто інвестував там, де квартири/вілли/будинки продавалися за євро - на сьогодні має нерухомість, яка стало дорожчою - в перерахунок на улюблені українцями долари - в 1.117 разів.
Я розмірковую до безтями примітивно:
- середня ціна пристойної нерухомості в країнах єврозони +- 300 000€.
- щоби таку нерухомість купити в грудні 2024 треба було вкласти (без врахування комісій банків) 300000*1,03=309 000$.
- щоби купити таку нерухомість сьогодні треба вкласти 300 000*1,15=345 000$.
Я помиляюся чи ні, панове фінансисти, економісти та навіть рієлтори?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 16:12

А у кого є досвід вкладання в нерухомість ОАЕ. Уж дуже солодкий ріст там останні роки. Може є якісь підводні каміння? Крім ризику самої країни (нафта, політика і т.д.) та регіону вцілому.
S_Vik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:33

Мабуть вже повернувся звідти мій приятель: їздив провідувати своїх друзів: він до переїзду в Туреччину там жив та працював 10 років.
То сказав, що всі його друзі непогано «піднялися» на тій нерухомості.
Наш українець.
Він мені надсилав свої «репортажі» - якось про ризики нічого такого там не було.
В основному порівняння було Туреччина (він вже років 5 мешкає в Аланіі) та ОАЕ: то там щось краще/дешевше, то там щось краще/дешевше…

Тези його вражень:
«…Туреччина проти Дубаю - два різні світи, дві різні філософії
Клімат: тут Туркіє виграє у будь кого, адже він майже ідеальний, особливо в найтеплішій точці Європи - Аланії, де не треба опалення (бо температура не падає нижче 12-15 градусів), а літня спека менш відчутна, ніж у тій же Анталії (немає вологи спричиненої парниковим ефектом). Дубай шикарний хіба 5 місяців у році, але інші 5-7 місяців для людей, котрі не переносять спеку і не люблять сауну - пересторога.
…Мудра і понтова влада Дубай робить все можливе для зміни клімату (озеленення, штучні дощі з вертольотів, зрошувальні канали чи штучні водні артерії та озера) і здвиги є, але по вмісту кисню і температурі, особливо в районах, закатаних у бетон і граніт - це все ще біда.

…Щодо Дубаю, то тут все впорядкованіше і стабільніше. "Місто гріха і втілення мрій" приваблює все більше людей зі всіх куточків планети, будуються цілі нові райони на 30-100 тисяч населення і вони заповнюються за кілька років під завязку! Відповідно й ціни на житло (особливо на оренду) постійно зростають. В Дубай все прогнозованіше: найкращі ціни в забудовників, які дають бещпроцентні розтермінування (іноді треба сплатити лише половину вартості житла протягом 2 років, а після здачі можна запускати квартирантів, які компенсовуватимуть половину з тих 50% або ж жити самому і протягом ще 3 років виплачувати розтермінування). Я був здивований, адже є ще варіанти, де просторні студії в крутих комплексах на етапі забудови коштують від 140 тисяч доларів в розстрочку. А в Абудабі навіть дешевше! При чому в деяких контрактах є додаткова страховка вкладника від обвалу ринку: забудовник прописує, що не важливо який ринок - після виплати іпотеки або здачі обєкту за бажанням вкладник забудовник гарантує викуп свого ж обєкту з +25% вартості! Однак готове притомне ліквідне житло в ОАЕ починається від 200 тисяч доларів одним платежем.»

Ще з цікавого:
«Можливості реалізуватись: тут Дубай дасть фору більшості кризового світу. Адже попри дороговизну і непростий клімат - це рай для амбітних, працьовитих, з хорошою англійською та спеціалістів у певних провесіях. Дубай же дає хорошу освіту, але за хороші гроші. Однак перші роки, достойне існування й дитсадки - це дуже недешеве задоволення.»

І його висновок (нагадаю останні років 5 або більше мешкає в Туреччині):

«Якщо підсумувати, то Туреччина підходить задовбаним мегаполісами реалізованим людям, котрі хочуть насолоджуватись кліматом і роботою онлайн чи відкривати власний маленький бізнес (в Дубай його також не надто складно відкрити і є перспективи, але вкладати і працювати над успіхом треба значно більше), займатись собою чи приділяти більше уваги сімї.
…Дубай же підійде більше амбітним людям, котрі не бояться починати з нуля, не бояться фігачити по 14 годин, толковим інвесторам з середнім-потужним гаманцем, топовим спеціалістам певних професій, котрі цінують порядок, комфорт і перспективу зростання. Загалом, в Туреччині при наявності житла родині з однією дитиною вистачить 2-3 тисячі євро прибутку для комфортного життя, в Дубай дохід має бути як мінімум тисяч 7 (або ж трохи менше, але логістика і побут мають настроюватись дуже вивірено), одиночки ж (як я) в Туреччині спокійно собі житимуть навіть за тисячу, в Дубай це мінімум 2-3, адже половину кошторису зїсть житло і транспорт.»

Наведено цитати без редагування.
akurt
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  #<1 ... 1033103410351036
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