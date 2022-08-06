Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:33

Мабуть вже повернувся звідти мій приятель: їздив провідувати своїх друзів: він до переїзду в Туреччину там жив та працював 10 років.

То сказав, що всі його друзі непогано «піднялися» на тій нерухомості.

Наш українець.

Він мені надсилав свої «репортажі» - якось про ризики нічого такого там не було.

В основному порівняння було Туреччина (він вже років 5 мешкає в Аланіі) та ОАЕ: то там щось краще/дешевше, то там щось краще/дешевше…



Тези його вражень:

«…Туреччина проти Дубаю - два різні світи, дві різні філософії

Клімат: тут Туркіє виграє у будь кого, адже він майже ідеальний, особливо в найтеплішій точці Європи - Аланії, де не треба опалення (бо температура не падає нижче 12-15 градусів), а літня спека менш відчутна, ніж у тій же Анталії (немає вологи спричиненої парниковим ефектом). Дубай шикарний хіба 5 місяців у році, але інші 5-7 місяців для людей, котрі не переносять спеку і не люблять сауну - пересторога.

…Мудра і понтова влада Дубай робить все можливе для зміни клімату (озеленення, штучні дощі з вертольотів, зрошувальні канали чи штучні водні артерії та озера) і здвиги є, але по вмісту кисню і температурі, особливо в районах, закатаних у бетон і граніт - це все ще біда.



…Щодо Дубаю, то тут все впорядкованіше і стабільніше. "Місто гріха і втілення мрій" приваблює все більше людей зі всіх куточків планети, будуються цілі нові райони на 30-100 тисяч населення і вони заповнюються за кілька років під завязку! Відповідно й ціни на житло (особливо на оренду) постійно зростають. В Дубай все прогнозованіше: найкращі ціни в забудовників, які дають бещпроцентні розтермінування (іноді треба сплатити лише половину вартості житла протягом 2 років, а після здачі можна запускати квартирантів, які компенсовуватимуть половину з тих 50% або ж жити самому і протягом ще 3 років виплачувати розтермінування). Я був здивований, адже є ще варіанти, де просторні студії в крутих комплексах на етапі забудови коштують від 140 тисяч доларів в розстрочку. А в Абудабі навіть дешевше! При чому в деяких контрактах є додаткова страховка вкладника від обвалу ринку: забудовник прописує, що не важливо який ринок - після виплати іпотеки або здачі обєкту за бажанням вкладник забудовник гарантує викуп свого ж обєкту з +25% вартості! Однак готове притомне ліквідне житло в ОАЕ починається від 200 тисяч доларів одним платежем.»



Ще з цікавого:

«Можливості реалізуватись: тут Дубай дасть фору більшості кризового світу. Адже попри дороговизну і непростий клімат - це рай для амбітних, працьовитих, з хорошою англійською та спеціалістів у певних провесіях. Дубай же дає хорошу освіту, але за хороші гроші. Однак перші роки, достойне існування й дитсадки - це дуже недешеве задоволення.»



І його висновок (нагадаю останні років 5 або більше мешкає в Туреччині):



«Якщо підсумувати, то Туреччина підходить задовбаним мегаполісами реалізованим людям, котрі хочуть насолоджуватись кліматом і роботою онлайн чи відкривати власний маленький бізнес (в Дубай його також не надто складно відкрити і є перспективи, але вкладати і працювати над успіхом треба значно більше), займатись собою чи приділяти більше уваги сімї.

…Дубай же підійде більше амбітним людям, котрі не бояться починати з нуля, не бояться фігачити по 14 годин, толковим інвесторам з середнім-потужним гаманцем, топовим спеціалістам певних професій, котрі цінують порядок, комфорт і перспективу зростання. Загалом, в Туреччині при наявності житла родині з однією дитиною вистачить 2-3 тисячі євро прибутку для комфортного життя, в Дубай дохід має бути як мінімум тисяч 7 (або ж трохи менше, але логістика і побут мають настроюватись дуже вивірено), одиночки ж (як я) в Туреччині спокійно собі житимуть навіть за тисячу, в Дубай це мінімум 2-3, адже половину кошторису зїсть житло і транспорт.»



Наведено цитати без редагування.