Зараз в ОАЕ скуповують розбагатівші на війні у Східній Європі представники двох країн. Парковка капіталів.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 чер, 2025 16:35
Додано: Пон 16 чер, 2025 16:46
Цікаве питання: я хоч і був в Дубаї і в Абу Дабі, але власної думки НЕ маю.
В даному випадку така цікавинка:
- мій приятель працював в Дубаях 10 (!) років. Офіційно та легально.
- гроші НЕ вкладав Дубай - все вкладав в Туреччину. В нерухомість.
- ось поїхав "по Ленінських місцях" в Дубай - після 4-го розлучення з черговою жінкою - "почати нове життя".
- перші дні була ейфорія - навіть сказа, що всі його старі дружбани "піднялися" добре.
- а ось чи випадково - так сталося - чи ні - оселився на поверсі 56 в хмарочосі - а він якраз і загорівся - почалася пожежа з поверху 60... Здається вже весь хмарочос і згорів...
Не зважаючи на супер-технології...
Ну ось я не знаю. Може передумає переїжджати…
Крім того - він написав, що щось пристойне - від 200 000 доларів.
Додано: Вів 17 чер, 2025 09:38
News from France
(або як створюється в наші дні багатство)
Приятель, який наполегливо зараз працює в Україні - він чи не найбільший та найкращі фахівець з основ та фундаментів - як раз в ці хвилини поїхав працювати на багатіїв - ті ніяк не вирішать, будувати 33-з поверховий хмарочос на черговій вкраденій земельній ділянці чи ні - зранку надіслав мені відео про "Блошиний ринок" в місті Канни (Франція).
Можна подивитися - це цікаво:
Я на такому був в неділю - свого роду шоу - ходиш наче по запасниках музею та на відміну від музею можеш купити за 1-2 чи 3-5 євро незвичайні та старовинні речі.
Будь-кому у Франції дозволяється 2 рази на рік (і тільки 2 рази!) вийти на такий "Блошиний ринок" та продати щось із власної колекції. При цьому не платиться податки та прибуток не включається в податкову декларацію.
Ми в неділю купили у бабусі, якій вже давно було 75 або 80 років, вишиту вручну серветку - за її словами це вишивала ще її бабуся. За 5 євро.
Після чого поїхали подивитися на 2 цікавих об"єкти нерухомості, кожен з яких буде виставлятися на продаж.
Тут було "2-в-1" мерія одного старовинного містечка влашутвала в неділю "Ярмарок сирів" місцевих виробників...
Ну і подивитися на те, що скоро принесе нащадками ось таких бабусь мінімум 1/4 мільйона євро.
1. Об"єкт номер 1 - невеличкий по фасаду 2-о поверховий будинок, затиснутий з двох сторін іншими будинками ТИПОВОГО середньовічного міста, яке на знало війни десь з 1325 року.
На відміну від України тут багато саме таких містечок та саме таких будинків.
На фронтоні кам"яних входів можна побачити цифри: наприклад, "1665".
В будинку ще мешкає бабуся, якій виповнилося 90. У бабусі є недолік - вона не будувала соціалізм та тихо жила із своєю родиною - в будинку своїх батьків та іх батьків, які теж не будували соціалізм.
Бубусю будуть переводити в будинок літніх людей.
Ви не думайте - будинок - не руїни чи непотріб якийсь, а дуже пристойний - в середині сучасний та відремонтований.
Я був якось в гостях у її сусідів - живуть наче маркізи... Люди дуже не бідні...
На 21 та 22 червня тут призначено щось на кшталт "Open House" - кожен бажаючий може приходити - подивитися га будинок та купити за смішною ціною будь-що: хоч картину «маслом» зі стіни, хоч набір інструментів для середньовічного каміна, хоч холодильник, хоч стілець ручної роботи з бука - виготовлено майстрами десь в 19-му сторіччі- а тепер можна купити припустимо за 5 євро....
Дешевше людям продати хоч за щось, ніж витрачати гроші на вивезення/перевезення.
Будинок ще не з"явився на сайті оголошень, але попередня оцінка: 250 000 євро.
2. Об"єкт номер 2. По тій же вулиці середньовічного міста - інший будинок - теж в 2 поверхи - але більший за об"ємо десь в 2 рази. Але потребує принаймні суттєвого косметичного ремонту, бо жив одинак, не знаю скільки йому було років, мабуть 75...
Власником був професор філології - помер 3 чи 4 місяці місяці тому та всі 3/4 місяці мерія містечка разом з поліцією шукала і знайшла нащадків:
- колишня дружина (може отримати не власність, а свідоцтво про смерть та на його підставі - пенсію померлого професора).
- аж три двоюрідних брати - ось ці мають право на спадщину, ось ці і отримають цей будинок з двома гаражами і великим "заднім" подвір"ям - видом на зелені пагорби Гасконії - у спадщину.
Будинок цей ще не вставлено на продаж - попередня оцінка 350 000 євро.
Додано: Вів 17 чер, 2025 12:27
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Щось немає в Польщі "дорожаю"
Цікаво, як так?
Казав же Бетону продавати на хаях, Урсус мінус 4% за рік (без врахування 5% інфляції)
Додано: Вів 17 чер, 2025 12:41
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Пане Акурте, ну історія Франції дуже багато пережила, я хоч і не знавець, але були і революції, і відтяті голови Бурбонів, утворення консулату і перший прихід Наполеона, і другий 100 денний, і жирондисти, і якубісти і терор Робеспьєра - лиха французи пережили ой як багато теж. Тому хоч будинок міг вціліти, але власники скоріш всього мінялись.
Додано: Вів 17 чер, 2025 13:08
Я розумію, що ви видаєте бажане за дійсне. Ви спочатку купіть. Потім розповідайте про обвал.
Як діти. Від того, що ви тут пишете про дешевій роками, воно тільки дорожчає
Додано: Вів 17 чер, 2025 13:09
Думаєш?
Можливо і треба було
Додано: Вів 17 чер, 2025 13:24
Панство, можна в Німечині взяти 100 літній капіиальний будинок, в пристойному житловому стані, з 10 або більше років ремонтом.
Чи варто влазити ? Да доведеться утеплювати з відповідними затратами з часом.
Хтось мав щось подібне в практиці ?
Додано: Вів 17 чер, 2025 14:03
Обвалу немає, згодна, але невелике зниження цін неможливо не помітити.
Додано: Вів 17 чер, 2025 14:10
Капитальный это как?
100 лет назад бетонные перекрытия уже были при Гиденбурге?
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