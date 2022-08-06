Додано: Вів 17 чер, 2025 09:38

Об"єкт номер 1

Об"єкт номер 2.

News from France(або як створюється в наші дні багатство)Приятель, який наполегливо зараз працює в Україні - він чи не найбільший та найкращі фахівець з основ та фундаментів - як раз в ці хвилини поїхав працювати на багатіїв - ті ніяк не вирішать, будувати 33-з поверховий хмарочос на черговій вкраденій земельній ділянці чи ні - зранку надіслав мені відео про "Блошиний ринок" в місті Канни (Франція).Можна подивитися - це цікаво:Я на такому був в неділю - свого роду шоу - ходиш наче по запасниках музею та на відміну від музею можеш купити за 1-2 чи 3-5 євро незвичайні та старовинні речі.Будь-кому у Франції дозволяється 2 рази на рік (і тільки 2 рази!) вийти на такий "Блошиний ринок" та продати щось із власної колекції. При цьому не платиться податки та прибуток не включається в податкову декларацію.Ми в неділю купили у бабусі, якій вже давно було 75 або 80 років, вишиту вручну серветку - за її словами це вишивала ще її бабуся. За 5 євро.Після чого поїхали подивитися на 2 цікавих об"єкти нерухомості, кожен з яких буде виставлятися на продаж.Тут було "2-в-1" мерія одного старовинного містечка влашутвала в неділю "Ярмарок сирів" місцевих виробників...Ну і подивитися на те, що скоро принесе нащадками ось таких бабусь мінімум 1/4 мільйона євро.1.- невеличкий по фасаду 2-о поверховий будинок, затиснутий з двох сторін іншими будинками ТИПОВОГО середньовічного міста,На відміну від України тут багато саме таких містечок та саме таких будинків.На фронтоні кам"яних входів можна побачити цифри: наприклад, "1665".В будинку ще мешкає бабуся, якій виповнилося 90. У бабусі є недолік - вона не будувала соціалізм та тихо жила із своєю родиною - в будинку своїх батьків та іх батьків, які теж не будували соціалізм.Бубусю будуть переводити в будинок літніх людей.Ви не думайте - будинок - не руїни чи непотріб якийсь, а дуже пристойний - в середині сучасний та відремонтований.Я був якось в гостях у її сусідів - живуть наче маркізи... Люди дуже не бідні...На 21 та 22 червня тут призначено щось на кшталт "Open House" - кожен бажаючий може приходити - подивитися га будинок та купити за смішною ціною будь-що: хоч картину «маслом» зі стіни, хоч набір інструментів для середньовічного каміна, хоч холодильник, хоч стілець ручної роботи з бука - виготовлено майстрами десь в 19-му сторіччі- а тепер можна купити припустимо за 5 євро....Дешевше людям продати хоч за щось, ніж витрачати гроші на вивезення/перевезення.Будинок ще не з"явився на сайті оголошень, але попередня оцінка:2.По тій же вулиці середньовічного міста - інший будинок - теж в 2 поверхи - але більший за об"ємо десь в 2 рази. Але потребує принаймні суттєвого косметичного ремонту, бо жив одинак, не знаю скільки йому було років, мабуть 75...Власником був професор філології - помер 3 чи 4 місяці місяці тому та всі 3/4 місяці мерія містечка разом з поліцією шукала і знайшла нащадків:- колишня дружина (може отримати не власність, а свідоцтво про смерть та на його підставі - пенсію померлого професора).- аж три двоюрідних брати - ось ці мають право на спадщину, ось ці і отримають цей будинок з двома гаражами і великим "заднім" подвір"ям - видом на зелені пагорби Гасконії - у спадщину.Будинок цей ще не вставлено на продаж - попередня оцінка