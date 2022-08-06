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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1039104010411042>
Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 16:35

  S_Vik1 написав:akurt Дякую за обгрунтовану і цікаву думку. Все десь мабуть так і є. Але дуже стрімко росте ОАЕ. Чи не нова бульбашка...

Зараз в ОАЕ скуповують розбагатівші на війні у Східній Європі представники двох країн. Парковка капіталів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 16:46

Цікаве питання: я хоч і був в Дубаї і в Абу Дабі, але власної думки НЕ маю.
В даному випадку така цікавинка:
- мій приятель працював в Дубаях 10 (!) років. Офіційно та легально.
- гроші НЕ вкладав Дубай - все вкладав в Туреччину. В нерухомість.
- ось поїхав "по Ленінських місцях" в Дубай - після 4-го розлучення з черговою жінкою - "почати нове життя".
- перші дні була ейфорія - навіть сказа, що всі його старі дружбани "піднялися" добре.
- а ось чи випадково - так сталося - чи ні - оселився на поверсі 56 в хмарочосі - а він якраз і загорівся - почалася пожежа з поверху 60... Здається вже весь хмарочос і згорів...
Не зважаючи на супер-технології...

Ну ось я не знаю. Може передумає переїжджати…
Крім того - він написав, що щось пристойне - від 200 000 доларів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:38

News from France
(або як створюється в наші дні багатство)

Приятель, який наполегливо зараз працює в Україні - він чи не найбільший та найкращі фахівець з основ та фундаментів - як раз в ці хвилини поїхав працювати на багатіїв - ті ніяк не вирішать, будувати 33-з поверховий хмарочос на черговій вкраденій земельній ділянці чи ні - зранку надіслав мені відео про "Блошиний ринок" в місті Канни (Франція).
Можна подивитися - це цікаво:
https://www.youtube.com/shorts/NhPePvDY-Zo

Я на такому був в неділю - свого роду шоу - ходиш наче по запасниках музею та на відміну від музею можеш купити за 1-2 чи 3-5 євро незвичайні та старовинні речі.
Будь-кому у Франції дозволяється 2 рази на рік (і тільки 2 рази!) вийти на такий "Блошиний ринок" та продати щось із власної колекції. При цьому не платиться податки та прибуток не включається в податкову декларацію.
Ми в неділю купили у бабусі, якій вже давно було 75 або 80 років, вишиту вручну серветку - за її словами це вишивала ще її бабуся. За 5 євро.

Після чого поїхали подивитися на 2 цікавих об"єкти нерухомості, кожен з яких буде виставлятися на продаж.
Тут було "2-в-1" мерія одного старовинного містечка влашутвала в неділю "Ярмарок сирів" місцевих виробників...
Ну і подивитися на те, що скоро принесе нащадками ось таких бабусь мінімум 1/4 мільйона євро.

1. Об"єкт номер 1 - невеличкий по фасаду 2-о поверховий будинок, затиснутий з двох сторін іншими будинками ТИПОВОГО середньовічного міста, яке на знало війни десь з 1325 року.
На відміну від України тут багато саме таких містечок та саме таких будинків.
На фронтоні кам"яних входів можна побачити цифри: наприклад, "1665".
В будинку ще мешкає бабуся, якій виповнилося 90. У бабусі є недолік - вона не будувала соціалізм та тихо жила із своєю родиною - в будинку своїх батьків та іх батьків, які теж не будували соціалізм.
Бубусю будуть переводити в будинок літніх людей.
Ви не думайте - будинок - не руїни чи непотріб якийсь, а дуже пристойний - в середині сучасний та відремонтований.
Я був якось в гостях у її сусідів - живуть наче маркізи... Люди дуже не бідні...
На 21 та 22 червня тут призначено щось на кшталт "Open House" - кожен бажаючий може приходити - подивитися га будинок та купити за смішною ціною будь-що: хоч картину «маслом» зі стіни, хоч набір інструментів для середньовічного каміна, хоч холодильник, хоч стілець ручної роботи з бука - виготовлено майстрами десь в 19-му сторіччі- а тепер можна купити припустимо за 5 євро....
Дешевше людям продати хоч за щось, ніж витрачати гроші на вивезення/перевезення.

Будинок ще не з"явився на сайті оголошень, але попередня оцінка: 250 000 євро.

2. Об"єкт номер 2. По тій же вулиці середньовічного міста - інший будинок - теж в 2 поверхи - але більший за об"ємо десь в 2 рази. Але потребує принаймні суттєвого косметичного ремонту, бо жив одинак, не знаю скільки йому було років, мабуть 75...
Власником був професор філології - помер 3 чи 4 місяці місяці тому та всі 3/4 місяці мерія містечка разом з поліцією шукала і знайшла нащадків:
- колишня дружина (може отримати не власність, а свідоцтво про смерть та на його підставі - пенсію померлого професора).
- аж три двоюрідних брати - ось ці мають право на спадщину, ось ці і отримають цей будинок з двома гаражами і великим "заднім" подвір"ям - видом на зелені пагорби Гасконії - у спадщину.

Будинок цей ще не вставлено на продаж - попередня оцінка 350 000 євро.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 12:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Щось немає в Польщі "дорожаю"
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Warsza ... 60761.html
Цікаво, як так?
Казав же Бетону продавати на хаях, Урсус мінус 4% за рік (без врахування 5% інфляції)
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 12:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Об"єкт номер 1 - невеличкий по фасаду 2-о поверховий будинок, затиснутий з двох сторін іншими будинками ТИПОВОГО середньовічного міста, яке на знало війни десь з 1325 року.
На відміну від України тут багато саме таких містечок та саме таких будинків.
На фронтоні кам"яних входів можна побачити цифри: наприклад, "1665".
В будинку ще мешкає бабуся, якій виповнилося 90. У бабусі є недолік - вона не будувала соціалізм та тихо жила із своєю родиною - в будинку своїх батьків та іх батьків, які теж не будували соціалізм.

Пане Акурте, ну історія Франції дуже багато пережила, я хоч і не знавець, але були і революції, і відтяті голови Бурбонів, утворення консулату і перший прихід Наполеона, і другий 100 денний, і жирондисти, і якубісти і терор Робеспьєра - лиха французи пережили ой як багато теж. Тому хоч будинок міг вціліти, але власники скоріш всього мінялись.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 13:08

  Ana написав:Та є вже за 400k zł по Варшаві однокімнатні маленькі студії в забудовників, мало але є, ще рік тому такі були десь 450 та вище.

Я розумію, що ви видаєте бажане за дійсне. Ви спочатку купіть. Потім розповідайте про обвал.
Як діти. Від того, що ви тут пишете про дешевій роками, воно тільки дорожчає
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 13:09

  BIGor написав:Щось немає в Польщі "дорожаю"
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Warsza ... 60761.html
Цікаво, як так?
Казав же Бетону продавати на хаях, Урсус мінус 4% за рік (без врахування 5% інфляції)

Думаєш?
Можливо і треба було
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 13:24

Панство, можна в Німечині взяти 100 літній капіиальний будинок, в пристойному житловому стані, з 10 або більше років ремонтом.
Чи варто влазити ? Да доведеться утеплювати з відповідними затратами з часом.
Хтось мав щось подібне в практиці ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 14:03

  Бетон написав:
  Ana написав:Та є вже за 400k zł по Варшаві однокімнатні маленькі студії в забудовників, мало але є, ще рік тому такі були десь 450 та вище.

Я розумію, що ви видаєте бажане за дійсне. Ви спочатку купіть. Потім розповідайте про обвал.
Як діти. Від того, що ви тут пишете про дешевій роками, воно тільки дорожчає

Обвалу немає, згодна, але невелике зниження цін неможливо не помітити.
Ana
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 14:10

  Хомякоид написав:Панство, можна в Німечині взяти 100 літній капіиальний будинок, в пристойному житловому стані, з 10 або більше років ремонтом.
Чи варто влазити ? Да доведеться утеплювати з відповідними затратами з часом.
Хтось мав щось подібне в практиці ?

Капитальный это как?
100 лет назад бетонные перекрытия уже были при Гиденбурге?
барабашов
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