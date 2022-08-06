RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1040104110421043>
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 14:33

  Ana написав:
  Бетон написав:
  Ana написав:Та є вже за 400k zł по Варшаві однокімнатні маленькі студії в забудовників, мало але є, ще рік тому такі були десь 450 та вище.

Я розумію, що ви видаєте бажане за дійсне. Ви спочатку купіть. Потім розповідайте про обвал.
Як діти. Від того, що ви тут пишете про дешевій роками, воно тільки дорожчає

Обвалу немає, згодна, але невелике зниження цін неможливо не помітити.

Скинув посилання вище, Варшава мінус 5%, ще додайте 5% інфляції. Ріст!
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9994
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 1852 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 15:49

  BIGor написав:Скинув посилання вище, Варшава мінус 5%, ще додайте 5% інфляції. Ріст!

А якщо полічити у шоколадках, то взагалі летимо у прірву!
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3695
З нами з: 26.02.18
Подякував: 701 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 16:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ріст!
https://www.otodom.pl/pl/oferta/pradnik ... on-ID4woE8
Зображення
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9994
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 1852 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 16:54

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:Панство, можна в Німечині взяти 100 літній капіиальний будинок, в пристойному житловому стані, з 10 або більше років ремонтом.
Чи варто влазити ? Да доведеться утеплювати з відповідними затратами з часом.
Хтось мав щось подібне в практиці ?

Капитальный это как?
100 лет назад бетонные перекрытия уже были при Гиденбурге?


Над подвалом бетонніе перекрітія, на второй етаж балки.
Напишу Коле Рикжу, может от что то посоветует.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3043 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Gastarbaiter написав:полічити у шоколадках, то взагалі летимо у прірву


Дивіться зі своїми жартами і корольом можемо реально полетіти і у прірву і у іншу країну)
Доречі, заходили в бедронку, чи це також дорогий магазин?))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 347
З нами з: 21.11.19
Подякував: 259 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:18


Не розумієш різниці між "ціною" і "хатєлкою", бідолашний?
Поки ти надрочував на "дєшєвій", реальні ціни зросли за рік на 10%.
https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w
Prądnik Biały: середня ціна за метр 12 130 зл. +2,2% з початку року. Хоч пам'ятаю взимку яблука були десь по 4, а зараз по 4,50. +12,5%. Тому у яблучному еквіваленті подешевшало. Тобі зарплату яблуками виплачують?
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 17 чер, 2025 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3695
З нами з: 26.02.18
Подякував: 701 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:26

  BeneFuckTor написав:Доречі, заходили в бедронку, чи це також дорогий магазин?))

Вже тиждень не заходив. А що там?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3695
З нами з: 26.02.18
Подякував: 701 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:31

  Gastarbaiter написав:

Не розумієш різниці між "ціною" і "хатєлкою", бідолашний?
Поки ти надрочував на "дєшєвій", реальні ціни зросли за рік на 10%.
https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w

Бідолага, так то в оголошенні тоді ріст? З 990 тис злотих до 850 тис злотих? А по посиланню що ти скинув нема 10% рісту.
Є тільки
Kraków Średnia cena transakcyjna mieszkania Raport NBP za I kwartał 2025
Pierwotny 15 686 zł/m² 1.4%
Wtórny 15 099 zł/m² -0.9%

Враховуючи інфляцію в 5% теж росту особливого не виходить.

Ну і знаючі люди кажуть, що високі ціни відпугнули тільки пересічних, а заможні і далі купляють, тому доля дорожчих квартир в продажах виросла.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9994
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 1852 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:36

  BIGor написав:Бідолага, так то в оголошенні тоді ріст? З 990 тис злотих до 850 тис злотих?

Та то таке ж нещастя, як і ти, виставило. Одне хоче купити "па 8", друге продати "па 18". А ринок - він десь там, де грошенятка з рахунку на рахунок переходять, а не оце все.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3695
З нами з: 26.02.18
Подякував: 701 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:38

  BIGor написав:Чи злишся що на хаях вляпався в іпотеку?

Взяв "па 8" (буквально) під 2%. Жалкую! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3695
З нами з: 26.02.18
Подякував: 701 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1040104110421043>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1045, 1046, 1047
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10461 6498039
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 чер, 2025 12:17
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25314 17073193
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 13:06
Ірина_
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 387418
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ROMI 2025 (3)
17.06.2025 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.