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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1040104110421043
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 17:46

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Бідолага, так то в оголошенні тоді ріст? З 990 тис злотих до 850 тис злотих?

Та то таке ж нещастя, як і ти, виставило. Одне хоче купити "па 8", друге продати "па 18". А ринок - він десь там, де грошенятка з рахунку на рахунок переходять, а не оце все.

Бідолага, я вже тут багато джерел скинув з "рістом", а ти все тільки "Буиттокадаражать" (С).
BIGor
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Хлопці, ви що.. наче ж два українці, в одному місті живете, маєте підтримувати один одного..
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хомякоид, ответил в личку.
Кидай сюда детали, обсудим. Если перекрытия, т.е. главные балки живые, то стоит. Из какого они материала?
Смотреть стены, наличие трещин. Смотреть проёмы, перемычки.
Если здание стояло зимой холодным,учитывать температурные деформации после начала отопления
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Куди приткнуть 75куе, поки в Україні? В Польщі нічого не купиш.
В Києві різко перехотілось
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 21:17

  Бетон написав:Хомякоид, ответил в личку.
Кидай сюда детали, обсудим. Если перекрытия, т.е. главные балки живые, то стоит. Из какого они материала?
Смотреть стены, наличие трещин. Смотреть проёмы, перемычки.
Если здание стояло зимой холодным,учитывать температурные деформации после начала отопления


Спасибо. Да тут зимой если дней пять до пяти мороза в год случаеться, то проздник.
Даже лужи не замерзают.
Если решусь то отпишусь.
Хомякоид
 
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