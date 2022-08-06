Інститут статистики Туреччини сьогодні оприлюнив дані про інвестиції іноземців у нерухомість за підсумками травня року 2025.
Є сенсація!
1. Загальна ситуація по Туреччині.
Продажі житла по всій Туреччині зросли на 17,6% у травні порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, досягнувши 130 025 об"єктів нерухомості.
Містами з найбільшою кількістю продажів будинків були Стамбул (22 103), Анкара (11 975) та Ізмір (7 817).
2. Інвестиції іноземців.
У травні іноземцям було продано 1771 будинок/квартири.
Продажі будинків іноземцям у травні ще не досягли рекордів років 2024 (2064) та 2023 (3 167) але наближаються, досягнувши цифри 1771.
3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Традиційно в ТОР-10 інвесторів входили Україна (зазвичай місце 2 або 3), Німеччина, Велика Британія, США та Китай.
За підсумками травня відбулася певна рокіровка, при чому абсолютні цифри - значно більші за попередні періоди, але українських інвесторів наздогнали та випередили громадяни Німеччини...
Із "десятки" лідерів раптом зникли громадяни Великої Британії, які раніше завжди були в цьому списку.
Джерело:
Я не здійснюю моніторинг цін тому що вже майже рік не мешкаю в Туреччині - але за повідомленнями моїх друзів вверх пішли ціни на оренду та відповідно на квартири.
За повідомленнями з української діаспори Анталії збільшується кількість українців, які прибувають в Анталію та в Аланію.