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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1041104210431044
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 10:20

Нерухомість Туреччини: громадяни Німеччини вперше за останні 2 роки випередили українців!

Інститут статистики Туреччини сьогодні оприлюнив дані про інвестиції іноземців у нерухомість за підсумками травня року 2025.
Є сенсація!

1. Загальна ситуація по Туреччині.
Продажі житла по всій Туреччині зросли на 17,6% у травні порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, досягнувши 130 025 об"єктів нерухомості.
Містами з найбільшою кількістю продажів будинків були Стамбул (22 103), Анкара (11 975) та Ізмір (7 817).

2. Інвестиції іноземців.
У травні іноземцям було продано 1771 будинок/квартири.
Продажі будинків іноземцям у травні ще не досягли рекордів років 2024 (2064) та 2023 (3 167) але наближаються, досягнувши цифри 1771.

3. Розподіл інвесторів за громадянством.
Традиційно в ТОР-10 інвесторів входили Україна (зазвичай місце 2 або 3), Німеччина, Велика Британія, США та Китай.
За підсумками травня відбулася певна рокіровка, при чому абсолютні цифри - значно більші за попередні періоди, але українських інвесторів наздогнали та випередили громадяни Німеччини...Зображення
Із "десятки" лідерів раптом зникли громадяни Великої Британії, які раніше завжди були в цьому списку.
Джерело:
https://www.tuik.gov.tr/

Я не здійснюю моніторинг цін тому що вже майже рік не мешкаю в Туреччині - але за повідомленнями моїх друзів вверх пішли ціни на оренду та відповідно на квартири.
За повідомленнями з української діаспори Анталії збільшується кількість українців, які прибувають в Анталію та в Аланію.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 22:15

  The_Rebel написав:
  Бетон написав:Куди приткнуть 75куе, поки в Україні? В Польщі нічого не купиш.
В Києві різко перехотілось

Ужгород/Мукачево - якщо периферія в Україні та в безпечній локації. Більше навіть Мукачево, бо Ужгород вже сильно перегрітий новобудами на мою думку. Я сам подумую на цим варіантом, дуже перспективне місце між центральним парком, інтуристом, сквером і стадіоном: https://lun.ua/uk/new/uz/mukachevo-olek ... novycha-st
Дорогувато, але локація для життя

Щоб не рухнуло в ціні
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:59

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Натрапив на квартиру в ТОП локалізації, це точно дорожай
Piękne mieszkanie z potencjałem w TOP lokalizacji
https://www.otodom.pl/pl/oferta/piekne- ... ji-ID4tgSX

Зображення

Виходить за 7 місяців скинули 45 кує.
BIGor
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1
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:46

  BIGor написав:Натрапив на квартиру в ТОП локалізації, це точно дорожай
Piękne mieszkanie z potencjałem w TOP lokalizacji
https://www.otodom.pl/pl/oferta/piekne- ... ji-ID4tgSX

Виходить за 7 місяців скинули 45 кує.

А ось поруч на 30% дорожче за метр.
https://www.otodom.pl/uk/oferta/urzadzo ... go-ID4viJE
І де він, той "дєшєвєй", якщо нові оголошення йдуть із суттєво вищою ціною?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:21

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Натрапив на квартиру в ТОП локалізації, це точно дорожай
Piękne mieszkanie z potencjałem w TOP lokalizacji
https://www.otodom.pl/pl/oferta/piekne- ... ji-ID4tgSX

Виходить за 7 місяців скинули 45 кує.

А ось поруч на 30% дорожче за метр.
https://www.otodom.pl/uk/oferta/urzadzo ... go-ID4viJE
І де він, той "дєшєвєй", якщо нові оголошення йдуть із суттєво вищою ціною?

За останній тиждень впали в око дві квартири. Одну подивився, про другу писав вище. Продались обидві. Ціни за метр річної давнини. В обох випадках квартири інвестиційні, жили квартиранти.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:40

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Натрапив на квартиру в ТОП локалізації, це точно дорожай
Piękne mieszkanie z potencjałem w TOP lokalizacji
https://www.otodom.pl/pl/oferta/piekne- ... ji-ID4tgSX

Виходить за 7 місяців скинули 45 кує.

А ось поруч на 30% дорожче за метр.
https://www.otodom.pl/uk/oferta/urzadzo ... go-ID4viJE
І де він, той "дєшєвєй", якщо нові оголошення йдуть із суттєво вищою ціною?

Квартира яку ви скинули майже в два рази менша по площі + з ремонтом. Дуже НЕОЧІКУВАНО що в неї вища ціна за м2 :mrgreen: Ну і локація та клас будинку забудованика Локум на порядок вищий, тому 21 тис. в тому домі за 34 м2 з ремонтом - це дуже дешево.
BIGor
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  #<1 ... 1041104210431044
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