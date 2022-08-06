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Нерухомість Туреччини: громадяни Німеччини вперше за останні 2 роки випередили українців!
Інститут статистики Туреччини сьогодні оприлюнив дані про інвестиції іноземців у нерухомість за підсумками травня року 2025. Є сенсація!
1. Загальна ситуація по Туреччині. Продажі житла по всій Туреччині зросли на 17,6% у травні порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, досягнувши 130 025 об"єктів нерухомості. Містами з найбільшою кількістю продажів будинків були Стамбул (22 103), Анкара (11 975) та Ізмір (7 817).
2. Інвестиції іноземців. У травні іноземцям було продано 1771 будинок/квартири. Продажі будинків іноземцям у травні ще не досягли рекордів років 2024 (2064) та 2023 (3 167) але наближаються, досягнувши цифри 1771.
3. Розподіл інвесторів за громадянством. Традиційно в ТОР-10 інвесторів входили Україна (зазвичай місце 2 або 3), Німеччина, Велика Британія, США та Китай. За підсумками травня відбулася певна рокіровка, при чому абсолютні цифри - значно більші за попередні періоди, але українських інвесторів наздогнали та випередили громадяни Німеччини... Із "десятки" лідерів раптом зникли громадяни Великої Британії, які раніше завжди були в цьому списку. Джерело: https://www.tuik.gov.tr/
Я не здійснюю моніторинг цін тому що вже майже рік не мешкаю в Туреччині - але за повідомленнями моїх друзів вверх пішли ціни на оренду та відповідно на квартири. За повідомленнями з української діаспори Анталії збільшується кількість українців, які прибувають в Анталію та в Аланію.
Бетон написав:Куди приткнуть 75куе, поки в Україні? В Польщі нічого не купиш. В Києві різко перехотілось
Ужгород/Мукачево - якщо периферія в Україні та в безпечній локації. Більше навіть Мукачево, бо Ужгород вже сильно перегрітий новобудами на мою думку. Я сам подумую на цим варіантом, дуже перспективне місце між центральним парком, інтуристом, сквером і стадіоном: https://lun.ua/uk/new/uz/mukachevo-olek ... novycha-st Дорогувато, але локація для життя
Квартира яку ви скинули майже в два рази менша по площі + з ремонтом. Дуже НЕОЧІКУВАНО що в неї вища ціна за м2 Ну і локація та клас будинку забудованика Локум на порядок вищий, тому 21 тис. в тому домі за 34 м2 з ремонтом - це дуже дешево.
BIGor написав:Квартира яку ви скинули майже в два рази менша по площі + з ремонтом. Дуже НЕОЧІКУВАНО що в неї вища ціна за м2 Ну і локація та клас будинку забудованика Локум на порядок вищий, тому 21 тис. в тому домі за 34 м2 з ремонтом - це дуже дешево.
BIGor написав:Квартира яку ви скинули майже в два рази менша по площі + з ремонтом. Дуже НЕОЧІКУВАНО що в неї вища ціна за м2 Ну і локація та клас будинку забудованика Локум на порядок вищий, тому 21 тис. в тому домі за 34 м2 з ремонтом - це дуже дешево.
BIGor написав:Продавець просто поміняв ціну одразу після подачі оголошення. 16,7 тис за той район - дуже недорого.
Виставити цінник з космосу і поступово знижувати до ринкового рівня - це "обвал". Виставити цінник, побачити, що ніхто не цікавиться, і підняти на на 10 куо - це "просто поміняти ціну". Усе зрозуміло, "это другое"
Bigor, я б задоволенням розділив би з тобою оптимізм падіння, бо купив би щось. але в Варшаві до 150 тисяч доларів два десятка однух від забудовників, тобто студій до 30 м2. і особливо нічого на кінець року нема