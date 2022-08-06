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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1042104310441045
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 14:51

Бетон, гуляю якраз в районі вашої преєлесті на Урсусі, класний район! Відчуття як в Київ потрапила, багато наших живе..
Ana
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 16:39

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Продавець просто поміняв ціну одразу після подачі оголошення. 16,7 тис за той район - дуже недорого.

Виставити цінник з космосу і поступово знижувати до ринкового рівня - це "обвал".
Виставити цінник, побачити, що ніхто не цікавиться, і підняти на на 10 куо - це "просто поміняти ціну".
Усе зрозуміло, "это другое" :)

Що ти чешеш? Звичайно це ріст! Квартира яку виставили дешевше ніж пропонують забудовники. На ринку вона тиждень, на основі цього тижня звісно ти вже тут чешеш про тренд - даражай (С)
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 16:47

  Бетон написав:Bigor, я б задоволенням розділив би з тобою оптимізм падіння, бо купив би щось. але в Варшаві до 150 тисяч доларів два десятка однух від забудовників, тобто студій до 30 м2. і особливо нічого на кінець року нема

Все звичайно дорожчає. Пан гастарбайтер навів навіть один приклад з дорожаєм.

До речі, відомий фонд Heimstaden (https://pl.wikipedia.org/wiki/Heimstaden) щось планує виходити з Варшави, напевно порахували що буде дорожай.

Зображення
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 17:24

  Ana написав:Бетон, гуляю якраз в районі вашої преєлесті на Урсусі, класний район! Відчуття як в Київ потрапила, багато наших живе..

Завидую)
Аня, зайдіть до мене на тейлора 4а)
Бо сдохну так і не побачу
Бетон
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  #<1 ... 1042104310441045
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