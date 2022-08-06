Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Продавець просто поміняв ціну одразу після подачі оголошення. 16,7 тис за той район - дуже недорого.
Виставити цінник з космосу і поступово знижувати до ринкового рівня - це "обвал". Виставити цінник, побачити, що ніхто не цікавиться, і підняти на на 10 куо - це "просто поміняти ціну". Усе зрозуміло, "это другое"
Що ти чешеш? Звичайно це ріст! Квартира яку виставили дешевше ніж пропонують забудовники. На ринку вона тиждень, на основі цього тижня звісно ти вже тут чешеш про тренд - даражай (С)
Бетон написав:Bigor, я б задоволенням розділив би з тобою оптимізм падіння, бо купив би щось. але в Варшаві до 150 тисяч доларів два десятка однух від забудовників, тобто студій до 30 м2. і особливо нічого на кінець року нема
Все звичайно дорожчає. Пан гастарбайтер навів навіть один приклад з дорожаєм.